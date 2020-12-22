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Палладиевый фонд Норникеля выпустил токены для цифровизации контрактов

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Палладиевый фонд "Норникеля" Global Palladium Fund выпустил первые токены для перевода в цифровой формат части контрактов с крупными промышленными партнерами - Traxys SA и Umicore SA, сообщил "Норникель".

Компания пояснила, что это "первый значимый шаг по пути перехода на цифровые торговые инструменты с целью обеспечения эффективности и прозрачности по всей цепочке поставок".

Токены размещены на цифровой платформе Atomyze, созданной при поддержке ряда международных инвесторов.

Первые контрагенты - давние промышленные партнеры "Норникеля" международные товарно-сырьевые компании Traxys и Umicore - присоединились к проекту после того, как компания анонсировала стратегические планы встраивать бизнес в цифровую экосистему, позволяющую отслеживать происхождение производимых им металлов, сообщил "Норникель".

"Норникель" планирует в 2021 г. осуществить до 20% продаж металлов индустриальным клиентам за счет цифровых транзакций, сообщала компания ранее. Инвестиционные инструменты, обеспеченные металлами, могут стать источником для недорогого финансирования upstream-проектов, полагает "Норникель". Механизм токенизации увеличит ликвидность металлов за счет увеличения числа индустриальных клиентов и инвестиционного спроса, считает "Норникель", а также создаст инструмент для управления запасами во время неблагоприятной ситуации на рынке.

"Токены, выпущенные на платформе Atomyze, позволят палладиевому фонду эффективно и прозрачно реализовывать продукцию "Норникеля" широкому кругу покупателей, заинтересованных в цифровых решениях. Мы уверены, что это даст горнодобывающей промышленности возможность гарантировать ответственный выбор поставщиков", - заявил вице-президент - руководитель блока сбыта и коммерции Антон Берлин, процитированный в сообщении.

В основе платформы Atomyze, которой управляет компания Tokentrust AG, лежит технология распределенного реестра, позволяющая переводить физические активы в цифровую форму и тем самым сокращает затраты, обеспечивает большую прозрачность и доступность. Палладиевый фонд "Норникеля", первый эмитент платформы, выпускает токены, обеспеченные резервами всего портфеля металлов, производимых компанией.

"Норникель" планирует с помощью платформы Atomyze токенизировать часть контрактных объемов поставок и усилить свое предложение для заинтересованных индустриальных и институциональных игроков.

Tokentrust запустила платформу Atomyze, построенную на базе блокчейн-технологии Hyperledger Fabric, чтобы обеспечивать упрощенный цифровой доступ к сырьевым и малоликвидным рынкам.

Норникель

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