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"Интеррос" стал инвестором блокчейн-платформы Atomyze

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Интеррос" вошел в консорциум инвесторов блокчейн-платформы Atomyze, сообщил на сессии ПМЭФ по цифровым финансовым активам глава "Интерроса" Сергей Батехин.

Atomyze занимается токенизацией физических активов, то есть переводом их в цифровую форму. Одним из первых эмитентов Atomyze стал "Норникель", который в прошлом году выпустил на этой площадке токены на свои металлы. Токены торгуются на Лондонской и Франкфуртской биржах, планируется их листинг и на других мировых площадках.

Российский "Атомайз" в настоящее время ждет лицензии Банка России. Тогда, надеется Батехин, "этот бизнес, развивающийся за рубежом, сможет прийти в Россию".

В конце мая Российский союз промышленников и предпринимателей попросил ЦБ ускорить лицензирование токенизационных платформ в России.

Интеррос Сергей Батехин Норникель Швейцария Банк России Atomyze ПМЭФ

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