Всемирный банк спрогнозировал рост китайской экономики в 2021 году на 7,9%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В 2021 году темпы роста китайской экономики могут составить 7,9%, сообщают китайские СМИ, ссылаясь на последний доклад Всемирного банка.

В нем говорится, что, по оценкам банка, в 2020 году рост экономики КНР составит около 2%. Однако, в связи с тем, что восстановление экономики после резкого падения из-за эпидемии коронавируса идет высокими темпами, которые превосходят ожидания, в 2021 году они могут подняться до 7,9%.

Это станет возможным благодаря эффективной стратегии по предотвращению вспышек заражения коронавирусом и борьбе с инфекцией, предпринимаемым политическим мерам и росту экспорта.

Прогнозируется также рост экономической активности за счет расширения частных инвестиций и роста потребления.