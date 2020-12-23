Ставку по ипотеке будут корректировать с учетом реальных доходов россиян

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство планирует продолжить работу над снижением ставок по ипотеке с учетом реальных доходов населения и показателей экономики, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании Госсовета в среду.

"По итогам года мы видим, что средняя ставка по ипотеке будет ниже 8%. Этого значения мы должны были достигнуть только в 2024 году. В этом году этот показатель будет исполнен досрочно. В последующие годы мы планируем дальше работать над снижением ставки ипотеки до 6%, но она будет корректироваться с учетом реальных доходов населения и макроэкономических показателей", - сказал Хуснуллин.

По данным ЦБ РФ, в январе-октябре 2020 года российские банки предоставили заемщикам ипотечные кредиты на общую сумму 3 трлн 244,4 млрд рублей, что на 45,3% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Количество предоставленных за десять месяцев кредитов увеличилось на 30,2% (1 млн 312,7 тыс. против 1 млн 8,1 тыс.).

Средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным жилищным кредитам в августе обновила исторический минимум, снизившись до 7,16%. В сентябре ставке выросла до 7,32%, в октябре она снизилась до 7,31%.

Главным драйвером роста ипотечного кредитования в этом году стала программа льготной ипотеке по ставке до 6,5% годовых. Она заработала в середине апреля и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос - 15%.