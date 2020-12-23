Цены на арматуру на внутреннем рынке РФ выросли за месяц на 40%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ решило выяснить причину роста цен на арматуру на "домашнем" рынке.

"У нас почему-то происходит рост цен на строительные материалы. Мы сегодня попросили это включить в проект решения. Арматура за последний месяц повысилась на 40%. С ФАС сейчас разбираемся, в чем причина", - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду.

Хуснуллин отметил, что цены на жилье выросли в регионах с недостаточным объемом предложения. "Это прямо говорит о том, что мы должны увеличивать предложение", - подчеркнул он. Вице-премьер напомнил, что для решения этой задачи разработан комплекс мер по стимулированию.

По его мнению, второй важной составляющей подорожания также был рост финансовых ресурсов в связи с переходом на счета эскроу. Третьей причиной назван рост цен на стройматериалы, в частности на арматуру.

В качестве четвертой и пятой причин вице-премьер назвал отток трудовых ресурсов и ослабление курса рубля.

Хуснуллин заявил, что дефицит рабочей силы на стройплощадках в России может привести к снижению объемов ввода жилья в декабре.

"Мы видим риск по вводу жилья в декабре из-за недостатка трудовых ресурсов, включая иностранную рабочую силу, особенно остро проблема ощущается в Московском регионе. Просим проработать этот вопрос и в начале следующего года рассмотреть на отдельном совещании", - сказал Хуснуллин.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания заявил о готовности обсуждать с руководителями ряда стран вопрос ограниченного въезда трудовых мигрантов на те объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.

По данным Минстроя, в ноябре 2020 года в России введен в эксплуатацию рекордный объем жилой недвижимости – 9,4 млн кв.м (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства). Всего в период с января по ноябрь в стране построено 64,4 млн кв.м жилой недвижимости (+1,4% относительно 11 месяцев прошлого года).

Хуснуллин отмечал, что задел для сохранения объема ввода жилья на уровне прошлого года сохраняется.