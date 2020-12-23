Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:16Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

Цены на арматуру на внутреннем рынке РФ выросли за месяц на 40%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ решило выяснить причину роста цен на арматуру на "домашнем" рынке.

"У нас почему-то происходит рост цен на строительные материалы. Мы сегодня попросили это включить в проект решения. Арматура за последний месяц повысилась на 40%. С ФАС сейчас разбираемся, в чем причина", - сказал вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам в среду.

Хуснуллин отметил, что цены на жилье выросли в регионах с недостаточным объемом предложения. "Это прямо говорит о том, что мы должны увеличивать предложение", - подчеркнул он. Вице-премьер напомнил, что для решения этой задачи разработан комплекс мер по стимулированию.

В РоссииПутин потребовал от правительства реакции на удорожание жилья из-за льготной ипотекиПутин потребовал от правительства реакции на удорожание жилья из-за льготной ипотекиЧитать подробнее

По его мнению, второй важной составляющей подорожания также был рост финансовых ресурсов в связи с переходом на счета эскроу. Третьей причиной назван рост цен на стройматериалы, в частности на арматуру.

В качестве четвертой и пятой причин вице-премьер назвал отток трудовых ресурсов и ослабление курса рубля.

Хуснуллин заявил, что дефицит рабочей силы на стройплощадках в России может привести к снижению объемов ввода жилья в декабре.

"Мы видим риск по вводу жилья в декабре из-за недостатка трудовых ресурсов, включая иностранную рабочую силу, особенно остро проблема ощущается в Московском регионе. Просим проработать этот вопрос и в начале следующего года рассмотреть на отдельном совещании", - сказал Хуснуллин.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания заявил о готовности обсуждать с руководителями ряда стран вопрос ограниченного въезда трудовых мигрантов на те объекты, где сформировался острый дефицит трудовых ресурсов.

По данным Минстроя, в ноябре 2020 года в России введен в эксплуатацию рекордный объем жилой недвижимости – 9,4 млн кв.м (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства). Всего в период с января по ноябрь в стране построено 64,4 млн кв.м жилой недвижимости (+1,4% относительно 11 месяцев прошлого года).

Хуснуллин отмечал, что задел для сохранения объема ввода жилья на уровне прошлого года сохраняется.

Марат Хуснуллин

Новости по теме

Новости

Путина в Госсовете попросили помочь застройщикам ввезти рабочих

Итоги года: 2020

Новые рекорды и увлекательные истории внутреннего долгового рынка

Новые рекорды и увлекательные истории внутреннего долгового рынка
Итоги года: 2020

АПК споткнулся о точку роста

АПК споткнулся о точку роста

Власти США подали иск против Walmart из-за усиления опиоидного кризиса

Илон Маск рассказал, как предложил Тиму Куку купить Tesla

Илон Маск рассказал, как предложил Тиму Куку купить Tesla

Дуров объявил о планах по монетизации Telegram

Дуров объявил о планах по монетизации Telegram

Спецхолдинг "Газпром международные проекты" стал владельцем Nord Stream 2 AG

Спецхолдинг "Газпром международные проекты" стал владельцем Nord Stream 2 AG
Пандемия коронавируса

Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу

Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу

Китай из-за COVID-19 закрыл последний порт для приема российской рыбы

Британцы стали готовиться к дефициту из-за закрытия границы с Францией

Британцы стали готовиться к дефициту из-за закрытия границы с Францией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');