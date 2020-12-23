Как онлайн почти спас ритейл от коронакризиса

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В 2020 году в российском ритейле проходил масштабный эксперимент: как выжить и по возможности что-то продать, когда магазины закрыты. После введения общенационального режима "нерабочих дней" и региональных ограничений разной степени жесткости и длительности продолжать работу могли только продовольственные магазины и магазины с товарами первой необходимости (чем воспользовались некоторые компании, в магазинах которых нашлись, например, спички или свечи). Единственной надеждой для многих бизнесов на время стал онлайн. Он не спас их - да и не должен был - от существенного падения выручки, но многих поддержал на плаву.

По оценке InfoLine, в 2020 году в России могут закрыться около 10% продовольственных и непродовольственных магазинов. Тренд на сокращение числа торговых точек наблюдается последние несколько лет, но в уходящем году проблем экономике и ритейлу добавил коронавирус.

Пандемия сильнее ударила по небольшим компаниям. По данным оператора онлайн-касс "Эвотор", с апреля по ноябрь в России закрылось около 20% торгово-сервисных предприятий малого бизнеса от числа работавших в феврале-марте. Особенно сильно от пандемии пострадали модный ритейл, туристическая индустрия, фитнес-центры, книжные лавки и предприятия общепита. В первую неделю локдауна приостановили работу около 60% торговых точек, а по итогам апреля оборот малого и среднего бизнеса упал на 54% по сравнению с апрелем 2019 года. Но, несмотря на то, что часть малых предприятий обанкротилась, новые торговые точки продолжали открываться даже в самые сложные месяцы карантина, отмечают в компании.

Трудности испытали и крупные игроки. "Детский мир" во II квартале увеличил выручку всего на 2,9% в годовом выражении (а в апреле падение выручки достигло 20%). Магазины сети могли продолжать работу, поскольку в них продавались детские товары, включенные в список первой необходимости, но ритейлер закрыл часть торговых объектов, а оставшиеся магазины в торговых центрах потеряли в трафике. При этом онлайн-продажи "Детского мира" в апреле-июне подскочили в 3,2 раза, а их доля в структуре выручки превысила 31%.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" во II квартале сократила продажи на 5,8%, в том числе в апреле - на 23,5%. Онлайн-выручка при этом увеличилась более чем вдвое, а ее доля составила 69,1%.

"Чистые" онлайн-игроки благодаря пандемии существенно улучшили свои показатели. Так, лидер российского e-commerce Wildberries по итогам девяти месяцев увеличил оборот на 104%, до 285,6 млрд рублей (за девять месяцев 2019 года рост составлял "всего" 84%). Ozon за тот же период нарастил оборот в 2,4 раза (до 121,6 млрд рублей). В ноябре ритейлер успешно провел IPO, получив высокие оценки инвесторов, поверивших в перспективы роста Ozon и российского рынка онлайн-торговли.

В 2020 году аудитория российского e-commerce (число тех, кто совершал хотя бы одну покупку в интернете) приблизилась к 60 млн человек против 47,2 млн в 2019 году, отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По оценке АКИТ (она объединяет крупнейших игроков рынка, включая Wildberries, Ozon, "М.Видео", "Эльдорадо", "Детский мир", "Утконос"), в первом полугодии рынок онлайн-торговли в России составил 1,654 трлн рублей, а его доля в структуре общего оборота ритейла впервые превысила 10% (в 2019 году показатель был равен 6,1%). По итогам 2020 года АКИТ ожидает роста российского рынка онлайн-торговли в 1,4 раза - до 2,933 трлн рублей с 2,032 трлн рублей в 2019 году (но итоговая оценка может быть уточнена, предупредили в ассоциации).

На долю продаж в интернете по итогам года будет приходиться 9,2%. Рекорд первого полугодия - 10,9%, который был обеспечен локдауном, пока так и останется историческим максимумов, считает Соколов.

Осторожно, магазины закрываются

Оборот розничной торговли в целом в 2020 году, согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, упадет на 4,2%.

По данным Росстата, в апреле, после введения в России режима "нерабочих" дней и закрытия непродовольственных магазинов, оборот розничной торговли рухнул на 22,6% по сравнению с апрелем 2019 года и на 27,9% по сравнению с мартом. В мае падение составило 18,6% в годовом выражении (а к предыдущему месяцу российская розница продемонстрировала рост на 6,7%), затем динамика продолжила улучшаться, но так и не выбралась в положительную зону. По итогам 11 месяцев оборот торговли упал на 4,1%, причем снижение в сегменте продовольственных товаров было менее значительным (2,4%), а непродовольственная розница пострадала сильнее (падение за январь-ноябрь составило 5,5%).

Единственным каналом сбыта на время локдауна для непродовольственных ритейлеров остался интернет, часть магазинов превратилась в пункты выдачи заказов. И если для продовольственных сетей онлайн был неизведанной территорией и полем для экспериментов, то непродовольственные ритейлеры начали развивать онлайн-продажи относительно давно. Но это не помогло даже крупным компаниям избежать драматического падения оборотов.

Например, сеть "Л'Этуаль" в начале апреля сообщала, что онлайн-продажи приносят ей только 5% от оборота. "Спортмастер" в апреле сократил выручку на 78%, на 58-59% в мае, вышел в ноль в июне и вернулся к росту в июле, говорил глава компании Леонид Страхов. Выручка "Обуви России" в апреле упала почти в три раза по сравнению с показателем за март, а превысить докризисные уровни месячной выручки компания смогла только в октябре.

В Inventive Retail Group (управляет монобрендовыми магазинами re:Store, Samsung, Huawei, Xiaomi, Nike, Lego и др.) называют произошедшее с выручкой в апреле-мае "драматическим провалом". "Офлайн-магазины были закрыты, а онлайн не покрывал те объемы продаж, которые мы делаем, работая в торговых центрах", - сказал президент группы Тихон Смыков. И хотя с июня, когда магазины Inventive Retail Group открылись после локдауна, они показывали результаты на уровне прошлогодних показателей и выше, из-за провала в апреле-мае годовые планы компании по продажам выполнены не будут, признает он. На долю онлайна у компании сейчас приходится 23-29% в зависимости от бренда - это вдвое выше, чем год назад.

Fashion-ритейл из-за пандемии может потерять до трети оборота (в 2019 году - 2,29 трлн рублей), прогнозирует гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. И основное падение "обеспечит" офлайн-торговля. "Сокращение офлайн-площадей станет очевидным к весеннему сезону и оценивается в 35-40%. И это не российский, а глобальный тренд. Например, в Великобритании уже в первом полугодии было зафиксировано рекордное и катастрофическое падение офлайн-продаж в два раза. В США к началу года прогнозируют сокращение площадей fashion-арендаторов в торговых центрах более чем на 50%", - отметила эксперт.

У интернет-магазинов нет задачи замещать магазины физические, считает гендиректор InfoLine Иван Федяков. "Не совсем корректно относиться к интернет-торговле как к чему-то, что вытесняет или замещает традиционную торговлю - и продуктами питания, и непродовольственными товарами народного потребления. Правильнее говорить об омниканальной стратегии, которой следует ряд ритейлеров. Кто-то развивал онлайн-продажи более активно, кто-то начал только сейчас в силу сложившихся обстоятельств. Даже если взять чистых интернет-игроков - Ozon или Wildberries - ведь они развиваются по модели маркетплейса. Это означает, что они сотрудничают и с другими магазинами, не только с поставщиками и производителями. Например, Decathlon, "Стокманн", "Спортмастер", "Шатура" и другие ритейлеры продают через Ozon свой ассортимент", - отметил Федяков.

"Другой вопрос - конечно, развитие онлайн-технологий вносит определенные изменения в физическую розницу. Тот же формат гипермаркета попал под больший удар онлайн-торговли, нежели другие форматы, потому что онлайн-торговля хорошо выполняет миссию закупки впрок. И большие магазины-склады, которые были востребованы в прошлом (необходимо было обеспечить и доступ к товарам, и запасы товаров одновременно), сейчас стали менее популярны: можно иметь склад с запасами продукции и благодаря онлайн-витрине отгружать эту продукцию для покупателя", - сказал эксперт. Понимая уязвимость своей позиции, сети гипермаркетов стали активно сотрудничать с сервисами доставки из магазинов, добавил он.

...И открываются снова

Офлайн-магазины никуда не денутся: людям надо видеть товар, который они покупают, уверен Смыков из Inventive Retail Group. После всплеска в 2020 году динамика роста онлайн-продаж естественным образом замедлится, считает он.

Когда магазины возобновили работу, покупатели довольно быстро начали возвращаться, сообщил директор по онлайн-бизнесу Leroy Merlin в России ("Леруа Мерлен Восток") Максим Трухин. В конце 2019 года доля продаж через онлайн-каналы составляла около 3% от оборота "Леруа Мерлен", а перед введением локдауна - 4-4,5%. На пике карантина, когда магазины сети были закрыты во многих регионах, доля онлайн-продаж доходила до 65%. "После того, как карантинные ограничения в стране начинали ослабевать, часть клиентов с удовольствием вернулась в "реальные" магазины, и доля продаж через интернет начала снижаться, причем достаточно плавно, - отметил он. - Однако так сделали не все - показатели онлайна пока выше докризисных, а значит, часть клиентов все еще предпочитает делать покупки через интернет". Сейчас этот показатель находится в районе 7% от всего товарооборота ритейлера.

DIY-сегмент, в котором работает Leroy Merlin, сложен для быстрого перетока покупателей из офлайна в онлайн. "Одна из особенностей DIY-ритейла в том, что путь клиента в этом сегменте сложнее, чем в других. Покупатели часто сперва заходят на сайт, чтобы выбрать товар и проверить наличие и цену, а затем приезжают в магазин, чтобы воочию на него посмотреть и проконсультироваться с продавцом. Дальше кто-то возвращается домой и совершает покупку через интернет, а кто-то покупает сразу в магазине", - сказал Трухин.

"Офлайн-магазины ИКЕА также являются для покупателей большим источником вдохновения - люди приходят в них не только за конкретными товарами, но и за идеями по обустройству дома", - отмечают в компании.

Ритейлер развивает многоканальную систему продаж, "чтобы быть доступным для покупателей, когда и где им это удобно". Во время режима самоизоляции интернет-магазин стал для IKEA основным каналом продаж и общения с покупателями: на пике его доля составляла 87%. "Конечно, онлайн позволяет нам стать ближе к миллионам людей, особенно в тех регионах, где пока нет наших магазинов. Но, несмотря на бум онлайна, мы продолжаем развивать и наши физические магазины", - подчеркнули в IKEA. Например, в декабре компания открыла в Москве самый большой в мире магазин своего нового городского формата.

В штормовой 2020 год на российский рынок вышел датский конкурент IKEA - сеть магазинов мебели и товаров для дома JYSK. Решение о выходе в Россию было принято еще в 2018 году. "В JYSK есть традиция открывать первый магазин в новой стране в апреле - в день рождения компании, но нам пришлось отложить открытие из-за пандемии", - сказал гендиректор JYSK Россия Игор Раич. В итоге магазин был открыт в начале июня (в Москве). Одновременно открылся онлайн-магазин. Поток заказов был настолько огромный, что работу интернет-магазина пришлось остановить, чтобы в ноябре перезапустить его. Пока рано давать оценки его работы, отметил Раич. "Но зная тренды и тенденции роста онлайн-торговли практически на всех рынках, мы рассчитываем на значительную долю онлайн, особенно в Москве", - сказал он. Для JYSK в Европе 2020 год стал рекордным по онлайн-продажам, и показатели продолжают расти, добавил он.

Leroy Merlin продолжит развивать офлайн-направление. "У нас уже более 100 гипермаркетов в России, и мы продолжаем, пускай и менее интенсивными, чем в докоронавирусные времена, темпами открывать классические магазины в разных регионах. Мы видим в этом одну из наших сильных сторон: как я уже говорил ранее, в DIY-сегменте клиенту часто хочется увидеть товар воочию, потрогать его и получить консультацию от специалиста", - отметил Трухин.

Традиционные магазины fashion-ритейлеров тоже не исчезнут: у них есть не только преимущества примерки и моментального получения товара, но и функция социализации, считает Лебсак-Клейманс из Fashion Consulting Group. Как показали кризисы прошлых лет, по мере нормализации ситуации fashion-рынок достаточно быстро восстанавливается, так как среди всех потребительских товаров именно fashion относится к категории наименее рациональных покупок, связанных с эмоциями и настроением, отметила она.

"Наши планы развития на следующий год достаточно агрессивны: сейчас хорошее время для аренды новых площадок", - сказал Смыков из Inventive Retail Group.

Дополнение к онлайну

Для публичных непродовольственных ритейлеров - "М.Видео-Эльдорадо", "Детского мира", "Обуви России" - офлайн-магазины давно стали точками роста онлайн-продаж.

"М.Видео" задолго до слияния с "Эльдорадо" - еще в 2015 году - объявила о переходе в разряд онлайн-игроков. Объединенная компания последние несколько лет также уделяла большое внимание развитию e-commerce и онлайн-сервисов в магазинах, и это позволило ей быстро адаптироваться к стремительному изменению покупательских привычек весной этого года. Группа продолжит развиваться как IT-бизнес, говорил в августе президент "М.Видео-Эльдорадо" Александр Тынкован. С учетом изменений в сфере ритейла и привычках покупателей ритейлер готовит обновленную стратегию развития, в которой будет усилен фокус на онлайн-сегмент и модель One Retail. Так компания называет свою систему продаж - через единую онлайн-платформу и мобильные устройства покупателя и продавца, без деления на каналы (онлайн и офлайн).

Но магазины являются продолжением роста онлайн-бизнеса, поэтому "М.Видео-Эльдорадо" не будет останавливать расширение сети и продолжит открывать новые торговые точки, но будет делать это "внимательно, с учетом динамики трафика и роста онлайна в той или иной локации, заявляли в компании. В 2020 году ритейлер планировал открыть около 60 новых магазинов (планы на 2021 год компания не раскрывала).

"Детский мир" в 2020 году собирался открыть 70 магазинов своего классического формата (супер- и гипермаркетов под одноименной вывеской), а в среднесрочной перспективе - 300 новых торговых точек. Но более активно ритейлер будет развивать новый формат - сеть небольших магазинов "ПВЗ Детмир", в структуре продаж которых 50% приходится на онлайн (классический магазин совмещен с пунктом выдачи заказов). В текущей конфигурации онлайн-продаж на долю самовывоза (онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети "Детский мир") приходится 81%. К концу 2024 года "Детский мир" планирует открыть более 800 магазинов нового формата (на конец сентября их было всего пять).

"Обувь России" в следующем году открывать новые магазины не планирует - компания сосредоточится на повышении эффективности действующей розничной сети, конверсии и выручки с квадратного метра. Большинство усилий будет направлено на развитие онлайн- и мобильных продаж, обещает ритейлер. В частности, компания продолжит развивать проект партнерских пунктов выдачи заказов на базе магазинов. Сейчас в торговых точках работают более 1,2 тыс. ПВЗ, "Обувь России" сотрудничает с 10 партнерами. Их число будет расти - как и объемы выдачи посылок (по итогам ноября было выдано более 200 тыс. посылок через магазины). Это позволит увеличить трафик (в ноябре трафик клиентов, которые приходят за партнерскими онлайн-заказами, составил 15% от общего трафика магазинов) и конверсию в покупку (5,3% по итогам ноября), рассчитывает компания.

Мода на маркетплейсы

На долю онлайн-продаж у "М.Видео-Эльдорадо" уже приходится более половины оборота (по итогам девяти месяцев 2020 года этот показатель составлял 57,2%). В III квартале, уже после снятия всех ограничений в рознице, доля достигла около 60% и продолжает оставаться на этом уровне и в октябре-декабре - как за счет высокой динамики интернет-заказов через сайт и мобильные приложения брендов, так и за счет онлайн-технологий в магазинах. "Онлайн останется ключевым направлением для "М.Видео-Эльдорадо" в следующем году с фокусом на бесшовный покупательский опыт в рамках модели One Retail. Мы продолжим дальнейшую цифровизацию всех розничных процессов, развитие мобильных приложений брендов, совершенствование персональных промо-предложений на основе аналитики данных", - обещают в компании.

Доля онлайн-бизнеса "Детского мира" за девять месяцев составила 23,3%, в ближайшие годы ритейлер планирует нарастить ее до 45% (предыдущая цель была скромнее - 30%, но на фоне бурного роста онлайн-рынка компания скорректировала ее). "Обувь России" планирует увеличить долю онлайн-продаж до 50% в 2025 году с 16,6% по итогам девяти месяцев 2020 года.

Все три компании также делают ставку на развитие маркетплейсов. "М.Видео-Эльдорадо", которая начала продажи по этой модели летом, рассчитывает втрое увеличить ассортимент (до 90 тыс. наименований), но сохранит фокус на электронике и бытовой технике, добавив товары из смежных категорий (устройства для дома и сада, электроинструменты, товары для ухода за детьми, электронные игрушки, спортивные тренажеры). "Детский мир" за счет запуска маркетплейса планирует увеличить ассортимент до 2,4 млн SKU с 220 тыс. При этом на площадке будут представлены не только и не столько товары для детей. Например, в I квартале 2021 года ритейлер планирует начать продажи женской одежды и товаров для дома в рамках пилотного проекта. Среди категорий, за счет которых может быть увеличен ассортимент маркетплейса, "Детский мир" также называл женскую обувь, товары для красоты и здоровья, электронику, мужскую одежду и обувь, ювелирные изделия, книги и фармацевтические товары.

Дальше всех в дифференциации ассортимента пошла "Обувь России". В конце ноября компания объявила о ребрендинге: она убирает из названия слово "обувь" (и становится OR Group), выходит за рамки fashion-сегмента и превратится в универсального ритейлера. Сейчас ассортимент компании делится на собственные торговые марки (преимущественно это обувь и одежда) и партнерские товары (другие категории, реализуемые по модели маркетплейса). На долю СТМ приходится 70% в розничной выручке, к 2025 году эта доля составит 40%, а 60% будет приходиться на партнерские товары. Ритейлер планирует расширять категорию товаров для дома (уже сейчас она является одной из самых маржинальных), для детей, для спорта и линейки товаров, ориентированных на женщин (например, категории "красота и здоровье", белье).

По данным АКИТ, одежда и обувь, цифровая и бытовая техника остаются крупнейшими категориями в сегменте онлайн-продаж (по итогам первого полугодия на их долю приходилось соответственно 30,2% и 29,5% локального рынка). При этом на потребительские предпочтения в 2020 году повлияли ограничительные меры из-за пандемии. "Поскольку практически отпала необходимость в повседневной одежде, обуви, товарах для путешествий, продажи в этом сегменте значительно упали", - отметил Соколов. В то же время россияне стали чаще инвестировать в домашний комфорт и товары для решения повседневных задач: резко вырос спрос на электронику, позволяющую работать и обучаться удаленно (ноутбуки и смартфоны), холодильники, ТВ с большими диагоналями, пылесосы, микроволновки и другую мелкую бытовую технику для дома, товары для красоты и здоровья, занятий спортом в домашних условиях, для приготовления пищи, развлечений и ремонта, перечислил он.

В группе продовольственных товаров увеличился спрос на продукты из категории полезного питания, безалкогольные напитки и овощи.

Еда на дом

В сегменте доставки продуктов 2020 год помог сломать барьер в умах потребителей, радовались ритейлеры. В условиях самоизоляции и эпидемиологических рисков покупатели были вынуждены заказывать продукты онлайн, и многим из них такой опыт понравился.

Консервативный прогноз InfoLine предполагает рост российского рынка e-grocery (без учета непродовольственных FMCG-товаров) более чем в три раза - до 145 млрд рублей по итогам 2020 года с 43 млрд рублей в 2019 году. В 2023 году сегмент может увеличиться до 605 млрд рублей.

Такие перспективы привлекли в сектор новые инвестиции и заставили ускориться уже существующих игроков. Теперь доставка есть у всех крупных продовольственных ритейлеров. "Дикси" весной открыла магазин на маркетплейсе Ozon и запустила собственную экспресс-доставку. "Лента", которая начала тестировать экспресс-доставку в конце 2019 года, расширила географию этого сервиса, открыла онлайн-витрины в партнерстве с igooods и "Сбермаркетом", запустила сервис click & collect во всех городах присутствия. По итогам девяти месяцев компания увеличила онлайн-продажи почти в пять раз - до 3,2 млрд рублей.

Ритейлер "О`Кей", который открыл онлайн-магазин еще в 2015 году - первым из публичных продовольственных сетей, в 2020 году в дополнение к собственному сервису начал продажи через igooods и "Сбермаркет" в регионах. "Ашан" летом развернул доставку почти из всех своих гипермаркетов.

"В рекордные сроки мы расширили наш онлайн-ассортимент и внедрили доставку напрямую из гипермаркетов. Помимо этого, в апреле были заключены партнерства с популярными продуктовыми сервисами", - сообщили в компании. За последние месяцы количество онлайн-заказов из магазинов "Ашана" выросло в 10 раз, и спрос на услугу доставки остается высоким.

Сеть Metro, управляющая центрами мелкооптовой торговли, с начала пандемии увеличила долю онлайн-продаж конечным покупателям до 7% с 2%. "Вкусвилл" запустил собственный сервис доставки в марте (в тестовом режиме - в январе), а осенью количество заказов пробило отметку 60 тыс. в день.

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group, который начал развивать свой онлайн-гипермаркет еще в 2017 году, значительно расширил географию его работы и запустил масштабный бизнес экспресс-доставки из своих магазинов "у дома" и супермаркетов (в 2019 году компания тестировала доставку из магазинов "у дома" в нескольких районах Москвы, доставки из супермаркетов не было). По итогам года доля онлайн-продаж превысит 1% от выручки компании (1,4 трлн рублей за девять месяцев), а в Москве и области составит более 2%, прогнозировала Х5.

Ее ближайший конкурент "Магнит", чей прежний владелец Сергей Галицкий скептически относился к продажам продуктов через интернет, во второй половине года запустил сервис доставки вместе с Delivery Club и "Яндекс.Едой", а также собственные проекты в e-commerce. Несмотря на небольшой срок их работы, компания уже выполняет около 7 тыс. заказов в день, при этом число заказов активно растет - в среднем на 25% каждую неделю, сообщал "Магнит" в декабре. В течение 2021 года компания планирует подключить к онлайн-доставке не менее 1,5 тыс. магазинов (к концу 2020 года их было более 900).

Старейший игрок российского рынка e-grocery - "Утконос" - спустя 20 лет работы вышел за пределы Москвы и области: осенью ритейлер начал продажи в Петербурге и стал планировать экспансию в другие крупные города. Кроме того, в 2020 году компания расширила складские мощности и запустила сервис экспресс-доставки. Но это не помогло ей удержать лидерство - ближайшие конкуренты росли быстрее. По оценке InfoLine, по итогам первого полугодия X5 Retail Group обогнала "Утконос" по выручке, а по итогам девяти месяцев увеличила отрыв. "Утконос" в январе-сентябре увеличил продажи на 66% (до 11,6 млрд рублей), а Х5 - более чем в четыре раза (до 12,7 млрд рублей). Однако замыкающий тройку лидеров "Сбермаркет", по оценке InfoLine, рос еще быстрее: более чем в восемь раз по итогам девяти месяцев, до 11,5 млрд рублей.

Все три игрока говорили о своих лидерских амбициях и будут претендовать на первое место. При этом "Сбермаркет" в сентябре заявил, что рассчитывает войти в тройку крупнейших игроков российской онлайн-торговли - не только сегмента e-grocery. Позже эти амбиции подтвердил совладелец сервиса: к 2023 году Сбербанк хочет занять место среди первых трех-пяти игроков рынка, а в перспективе покуситься и на первое место.

Главная стратегия "Сбермаркета" сейчас и в ближайшее время - стать сервисом номер один и лидером в российском e-grocery, сказал финансовый директор компании Михаил Лойко.

"Пандемия ускорила развитие российского e-grocery. За несколько месяцев мы прошли путь развития сервиса, который раньше планировали пройти за один-два года", - отметил он. К примеру, за апрель-июнь "Сбермаркет" запустил доставку во всех регионах России. В начале года компания ставила цель достичь показателя GMV в более чем 10 млрд рублей за год. Однако уже по итогам девяти месяцев превысила эту отметку.

И без влияния пандемии рынок развивался быстрыми темпами: все основные игроки запустились до февраля 2020 года. В foodtech уже работали Сбер и "Яндекс", которые привлекли дополнительную аудиторию на этот рынок, напомнил управляющий и сооснователь сервиса igooods Григорий Кунис.

"Конечно, пандемия сыграла большую роль: из-за режима самоизоляции многие люди вынуждены были воспользоваться сервисом впервые и затем стали постоянными клиентами доставки продуктов. Возможно, никакое другое событие не смогло бы вызвать рост спроса на услугу в 10-20 раз", - признает он.

"Несмотря на стремительный рост рынка доставки продуктов в России, он по-прежнему составляет порядка 1% от всего продуктового ритейла. В то время как в некоторых странах Европы e-grocery занимает уже порядка 5-15% рынка. Поэтому в ближайшие годы мы ожидаем, что весь российский рынок доставки продуктов вырастет в несколько раз", - отметил Лойко.

Новая привычка

Развитие онлайн-торговли - это главный тренд в ритейле последних лет, и отката точно не будет: пандемия позволила "распробовать" преимущества e-commerce всем участникам процесса, считает глава АКИТ Соколов. "Возможно, рост не будет таким бурным, как сейчас, но остановить его уже не получится", - прогнозирует он.

У покупателей сформировалась новая привычка, и они вряд ли уже откажутся от онлайн-покупок в будущем. "Сравнение цен в разных интернет-магазинах, неограниченный выбор, удобный способ оплаты и возможность получить любой товар, не выходя из дома - эти аргументы более весомые, чем ограничение числа контактов", - полагает Соколов.

Месяцы жизни и работы в условиях ограничений из-за пандемии значительно изменили восприятие онлайн-торговли в бизнесе и в обществе в целом, считает директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко. "Если раньше интернет-магазины могли восприниматься как сервис доставки товаров, то постепенно интернет-торговля становится одним из ключевых каналов как для потребителей, так и предпринимателей. В условиях карантинных мер и режима самоизоляции покупателей e-commerce послужил "спасательным кругом" для многих предпринимателей и производителей", - заявил он. Например, общее количество предпринимателей, сотрудничающих с Wildberries, в январе-ноябре увеличилось более чем в четыре раза, с 19 тыс. до более 80 тыс.

"Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что пандемия значительно ускорила переход бизнеса в онлайн-сегмент. Мы полагаем, что в ближайшее время проникновение онлайн-торговли в повседневную жизнь покупателей по всему миру продолжится", - сказал директор по развитию Wildberries.

По данным АКИТ, за время пандемии компаний-поставщиков на маркетплейсах стало больше примерно в два раза, причем в основном за счет представителей малого и среднего бизнеса. "Для них это прямой путь к покупателю, без взаимодействия с ритейлерами. Любой производитель, предприниматель, даже из самого дальнего региона, может зарегистрироваться на маркетплейсе и начать продажи по всей России в тот же день", - пояснил Соколов.

По его словам, большинство ритейлеров также делают ставку на развитие e-commerce - это возможность устоять в любой кризис и расширение каналов продаж.

Один из трендов 2020 года - "взросление" аудитории онлайн-магазинов, отмечают ритейлеры и отраслевая ассоциация. Люди старше 55 лет стали не просто активно делать заказы в интернете - они фактически догнали молодую и самую активную ранее аудиторию (24-34 лет): примерно пятую часть заказов сейчас делают самые взрослые, тогда как еще год назад это были единичные случаи, сказал глава АКИТ Соколов.

В Wildberries сообщили о рекордном росте в возрастной категории от 55 лет - почти в 2,5 раза по итогам девяти месяцев. "Люди старшего возраста заказывали продукты и товары для здоровья. Как мы ожидаем, они станут нашими постоянными клиентами, будут совершать покупки и в других категориях", - сообщил Иващенко. В целом в январе-ноябре на Wildberries зарегистрировались более 16,5 млн новых пользователей, и общая аудитория клиентов площадки составила около 38,5 млн человек.

Еще один тренд, который Wildberries заметил в 2020 году - рост популярности интернет-покупок среди жителей небольших населенных пунктов с численностью около 500 жителей, где розничная торговля не так хорошо развита. "Мы ожидаем, что в 2021 году этот тренд сохранится и онлайн-торговля будет развиваться активно не только в крупных городах, но и в труднодоступных населенных пунктах", - отметил Иващенко.

По прогнозам АКИТ, рынок онлайн-торговли будет ощущать эффект пандемии до 2024 года.