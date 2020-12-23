Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 76 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 10 613 до 10 689. Этот показатель сравним со смертностью в начале июня.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 73 человека.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 756 586 случаев заражения COVID-19, 582 772 человека вылечились от инфекции (77% от заразившихся).

Власти Москвы в среду решили закупить все вакцины, которые зарегистрируют на территории России.