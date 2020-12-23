Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:58Заразились
на 23.12В России 2 933 753+27 250В мире 78 011 432+646 791

Более 70 человек с коронавирусом умерли в Москве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 76 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в среду.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 10 613 до 10 689. Этот показатель сравним со смертностью в начале июня.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 73 человека.

По данным на утро среды, в российской столице выявлено 756 586 случаев заражения COVID-19, 582 772 человека вылечились от инфекции (77% от заразившихся).

Власти Москвы в среду решили закупить все вакцины, которые зарегистрируют на территории России.

Москва коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

На юго-западе Москвы предположительно взорвалась граната

Церкви передали "Малое Вознесение" на Большой Никитской

Церкви передали "Малое Вознесение" на Большой Никитской
Пандемия коронавируса

Москва закупит все COVID-вакцины, которые будут зарегистрированы в РФ

Пандемия коронавируса

Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу

Миллионный штраф грозит теперь и ГУМу

В Москве за сутки скончались 73 пациента с коронавирусом

Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

Пахмутова и Добронравов госпитализированы с коронавирусом

Вооруженный мужчина напал на банк в центре Москвы, но ничего не взял

Пандемия коронавируса

Собянин счел невозможным снятие COVID-ограничений в Москве сейчас

В попечительском совете Театра Станиславского остались Ротенберг и Кибовский

В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');