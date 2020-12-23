Цены на сахар в РФ за неделю снизились на 3,2%

Подсолнечное масло, согласно данным Росстата, подешевело на 1%

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Потребительские цены на сахар-песок и подсолнечное масло за неделю с 15 по 21 декабря оперативно отреагировали на соглашения, подписанные между производителями и ритейлерами, и на обещание властей новых ограничительных мер.

Как сообщил Росстат в среду, за эту неделю сахар-песок подешевел на 3,2%, подсолнечное масло - на 1%. По данным ведомства, в 40 регионах цены на сахар-песок снизились на 0,1-2,8%, в 36 - на 3-8,8%. В то же время в 7 регионах они выросли на 0,4-3,1%. В Амурской области и Чукотском автономном округе цены не изменились.

Цены на подсолнечное масло в 32 регионах снизились на 0,1-2,9%, в 17 - на 3,1-7,6%. В Камчатском крае, Брянской области и Чукотском автономном округе они не изменились. В 27 регионах продолжился рост - на 0,1-2,9%, в шести - на 3-9,7%.

Соглашения между ритейлерами и производителями, предусматривающие предельный уровень оптовых и розничных цен на сахар и подсолнечное масло, было подписано 16 декабря. Закрепленные в них цены на сахар составляют 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей за литр в опте и 110 рублей в рознице. Они будут действовать в течение первого квартала 2021 года.

При этом нарушение соглашений грозит новыми ограничительными мерами. Так, Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства проект постановления о возможности введения вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем 135 евро за тонну. Сахарному рынку Минсельхоз пообещал снять пошлины на импорт сахара-сырца, если цены не снизятся.

Ситуация с ценами на другие продукты

Росстат также сообщил, что с 15 по 21 декабря в наибольшей степени подорожали яйца - на 3,2%. Причем в 18 регионах цены выросли на 0,1-1,9%, в 34 - на 2,3-4,4%, в 25 - на 4,5-10,7%. В 6 регионах цены не изменились, в Мордовии и Хакасии - снизились на 0,7% и 0,4% соответственно.

Плодоовощная продукция подорожала в среднем на 2,9%. Больше всего - огурцы - на 10% и помидоры - на 6,4%. Причем, если темпы роста цен на огурцы снизились (неделей ранее рост составлял 13%), на помидоры - несколько ускорились (6,2%). Картофель за неделю подорожал на 2,3%, лук - на 1,4%, яблоки - на 1,1%, капуста - на 0,7%.

Кроме того, цены на мороженую рыбу повысились на 0,8%, мясо кур - на 0,7%, маргарин - на 0,6%, полукопченую колбасу - на 0,5%, сосиски, сардельки, консервы мясные, в том числе для детского питания, печенье - на 0,4%, говядину, жирный творог, сычужные сыры, черный чай, ржаной хлеб, вермишель и макаронные изделия - на 0,3%.

Цены на пшено снизились на 0,3%, баранину и свинину - на 0,2%. Цены на сметану и гречку остались на уровне предыдущей недели.