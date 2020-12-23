Росстат сообщил о росте цен с начала года на 4,7%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен в РФ с 15 по 21 декабря составил 0,2% третью неделю подряд, с начала года цены поднялись почти на 5%, сообщил в среду Росстат.

Из среднесуточных цифр следует, что без округления до десятых инфляция в третью неделю декабря равнялась 0,21% после 0,22% с 8 по 14 декабря, 0,20% в первую неделю декабря и 0,15% с 24 по 30 ноября (при этом округление было до 0,1%).

С начала месяца цены к 21 декабря выросли на 0,6%, с начала года они поднялись на 4,7%, что значительно превышает официальный прогноз правительства на весь 2020 год (3,8%) и попадает в новый интервальный прогноз ЦБ (4,6-4,9%), который он повысил только на прошлой неделе (с 3,9-4,2%).

Среднесуточная инфляция за 21 день декабря составила 0,030% (за аналогичный период декабря 2019 года - 0,019%).

Из среднесуточных данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 21 декабря находилась около 4,7% (4,66% без округления до десятых), что соответствовало значению на 14 декабря (4,65%). На конец ноября годовая инфляция равнялась 4,42%.

Цены на продукты

За период с 15 по 21 декабря 2020 г. среди продовольственных товаров ожидаемо снизились цены на сахар (на 3,2%) и растительное масло (на 1,0%) после заключения временных соглашений об ограничении цен между торговыми сетями и производителями.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,9%. В максимальной степени подорожали огурцы - на 10,0% и помидоры - на 6,4%. В минимальной степени капуста белокочанная свежая - на 0,7%.

Цены на автомобильный бензин остались на прежнем уровне, на дизельное топливо - выросли на 0,1%.

Решение ЦБ по ставке

Банк России на заседании совета директоров 18 декабря ожидаемо для рынка оставил неизменной ключевую ставку на уровне 4,25% на фоне ускорения годовой инфляции в конце года.

При этом новый сигнал ЦБ ставит под сомнение сам привычный посыл, что пространство для снижения ставки в принципе остается.

"С учетом высокой неоднородности текущих тенденций в экономике и динамике цен Банк России будет оценивать дальнейшее развитие ситуации и наличие потенциала дополнительного снижения ключевой ставки", - заявил ЦБ.

"Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорится в заявлении.

Официальный прогноз ЦБ по инфляции на 2021 год при этом не изменился и равняется 3,5-4%.