РЖД опасаются снижения кредитного рейтинга из-за высокой долговой нагрузки

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" опасается снижения кредитного рейтинга из-за высокой долговой нагрузки.

"Вероятность реализации данных рисков оценивается как высокая, поскольку текущий уровень долговой нагрузки РЖД по показателю "чистый долг/EBITDA" является самым высоким среди других российских компаний с инвестиционным рейтингом", - говорится во внесенном в правительство РФ проекте финансового плана монополии на ближайшую трехлетку (с его содержанием ознакомился "Интерфакс").

"В случае снижения кредитного рейтинга компании от международных агентств до неинвестиционного уровня, рост процентной ставки может составить 1,5-2%, что приведет к увеличению расходов по обслуживанию долга на 10-15 млрд руб. в год", - отмечает перевозчик.

Отношение чистого долга к EBITDA по МСФО на 30 июня 2020 г. составляло 3,7 при среднем значении по рынку 2,7, "а объем капитальных затрат практически в два раза превышает EBITDA при среднем значении по рынку не более 0,7", подчеркивают "Российские железные дороги".

"При наличии благоприятной рыночной конъюнктуры", согласно документу, приоритет в 2021-2023 гг. будет отдаваться долгосрочным заимствованиям, что снижает нагрузку на объемы погашения, пик которых с учетом бессрочных облигаций будет приходиться на 2025-2026 гг. "Таким образом, необходимо будет поддерживать средний срок кредитного портфеля на уровне не менее 6 лет", - говорится в проекте финансового плана.

"Одновременно будет продолжена проработка новых инструментов финансирования для диверсификации инвесторской базы и снижения стоимости заимствований. В том числе, компания планирует продолжить использование "зеленых" и социальных облигаций, работать над привлечением кредитов международных институтов развития", - пишет монополия, отмечая, что "доступ к таким инструментам сохранится при поддержании международных кредитных рейтингов на инвестиционном уровне".

"Базовый ориентир срочности при управлении долгом сохраняется на прежнем уровне - доля коротких заимствований до одного года будет поддерживаться в пределах 20%, основной фокус по валютам сохраняется в рублях и швейцарских франках", - говорится в документе.