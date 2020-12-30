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Правительство одобрило трехлетнюю инвестпрограмму РЖД

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Правительство одобрило финплан и инвестиционную программу ОАО "РЖД", доложил премьер-министр Михаил Мишустин президенту Владимриру Путину. Он отметил, что при этом чиновники учли все поправки и высказанные замечания ведомств и представителей отрасли и назвал итоговую программу сбалансированной.

Объем инвестпрограммы монополии превышает 2 трлн рублей, причем, уже в 2021 году в развитие железных дорог предполагается вложить более 730 млрд рублей.

"Важно, что в следующем году мы планируем завершение комплекса мероприятий первого этапа развития железнодорожного сообщения на Дальнем Востоке, проекта "восточного полигона" - БАМа и Транссиба, - добавил премьер. - Началась реализация второго этапа - с тем, чтобы увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 миллионов тонн к 2024 году и обеспечить рост транзитных контейнерных перевозок в четыре раза. И конечно, сократить ещё время доставки грузов с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней. Будут развиваться также подходы к морским портам северо-запада, юга России, центральный транспортный узел, южный кластер".

РЖД Михаил Мишустин Владимир Путин

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