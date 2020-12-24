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Антимонопольный регулятор КНР начал расследование в отношении Alibaba

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Государственное управление по регулированию рынка Китая начало расследование в отношении онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding Ltd., который подозревается в заключении эксклюзивных соглашений о сделках и совершении других видов монополистической деятельности, сообщает агентство "Синьхуа".

Кроме того, Народный банк Китая и еще три органа государственного финансового контроля в течение ближайших нескольких дней проведут переговоры с представителями Ant Group.

Центробанк, Комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью, Комитет по контролю над ценными бумагами и Государственное управление валютного контроля потребуют от Ant Group следовать рыночным и правовым принципам, выполнять требования в отношении финансового контроля, добросовестной конкуренции и защиты законных прав и интересов потребителей, а также регулировать функционирование и развитие своего финансового бизнеса.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них - Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы.

Ant является крупнейшей в Китае компанией сферы финансовых технологий и оператором популярного платежного сервиса Alipay. Alibaba в настоящее время принадлежит 33% акций Ant.

Как пишет The Wall Street Journal, Китай оказывает жесткое давление на одну из самых больших и могущественных бизнес-империй страны, принимая меры против двух "жемчужин в короне" миллиардера Джека Ма.

В начале ноября Ant не смогла провести размещение акций в Гонконге и Шанхае. Объем двойного IPO должен был стать рекордным и составить не менее $34 млрд. Позднее WSJ писала, что председатель КНР Си Цзиньпин лично принял решение об остановке процесса IPO Ant, поскольку Джек Ма разозлил власти своей критикой. Отношения миллиардера и правительства КНР на протяжении многих лет остаются напряженными: властей тревожит, в частности, стремительный рост бизнеса Ant.

WSJ также стало известно, что Джек Ма предлагал властям КНР часть бизнеса Ant Group, пытаясь таким образом спасти свои отношения с Пекином.

Котировки акций Alibaba на Гонконгской фондовой бирже упали в четверг на 8,1%, конкурирующей JD.com - на 2,3%.

Alibaba Китай Джек Ма Ant Group

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