Индекс открытости экономики в РФ достиг 99,6% от "доковидного" уровня

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Индекс открытости экономики в регионах России вырос до 99,6% по сравнению с базовым уровнем - до введения антипандемических ограничений.

"На сегодняшний момент, несмотря на сложную санэпидситуацию, степень открытости экономики - 99,6%. То есть с точки зрения административных ограничений они носят точечный характер", - сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе пленарного заседания в министерстве по теме поддержки бизнеса.

"В то же время мы прекрасно понимаем, видим это по показателям оборота предприятий, по показателям контрольно-кассовой техники, по другим индикаторам, что, конечно, потребительская активность ощутимо снизилась и для ряда секторов экономики содержит очень серьезные вызовы", - отметил министр.

Уровень открытости экономики рассчитывается, начиная с апреля этого года, после того как в большинстве регионов России были введены ограничения из-за пандемии коронавируса. В конце апреля экономики регионов были максимально закрыты: 28% рабочих мест (или более 15 млн сотрудников) в стране были подвержены ограничениям.

Мониторинг уровня открытости основан на выявлении доли работников в секторах экономики региона, не находящихся под ограничением, к общему количеству экономически активного населения на конкретной территории.