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ВТБ получит 44,8% облачного бизнеса "Ростелекома" за 35 млрд рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ станет совладельцем 44,8% облачного бизнеса "Ростелекома" ООО "Центр хранения данных", инвестируя в капитал компании 35 млрд рублей, сообщил госоператор.

Стороны планируют закрыть сделку до конца года. Одним из условий сделки может стать проведение IPO облачного актива в течение трех лет.

"Существенный опыт и профессионализм команды ВТБ по работе на рынках капитала позволит нам в партнерстве с "Ростелекомом" успешно разместить акции компании на бирже и привлечь максимально широкий круг инвесторов", - цитирует пресс-служба слова первого зампреда банка Юрия Соловьева.

Привлеченные средства планируется направить на погашение долга и финансирования инвестиционной программы "РТК-ЦОД", которая предполагает региональную экспансию и создание решений в облачном бизнесе.

"Ростелеком" и ВТБ тесно сотрудничают на протяжении долгих лет. Ранее партнерство заключалось в совместном владении оператора Tele2, но после его 100%-ной консолидации "Ростелекомом", ВТБ вошел в состав акционеров госоператора. Напрямую ему принадлежит 8,44%, также банк владеет косвенной долей через АО "Телеком инвестиции" (в которой у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2).

"Ростелеком" является крупнейшим по количеству стоек оператором в РФ (12,2 тыс. стоек). "Ростелеком" по итогам 2020 г. ожидает выручку "РТК-ЦОД" на уровне более 26 млрд рублей с рентабельностью по OIBDA на уровне 40%.

По словам президента "Ростелекома" Михаила Осеевского, слова которого приводятся в сообщении, это направление бизнеса в ближайшие годы будет расти двухзначными темпами и останется одним из важнейших источников расширения цифрового сегмента телеком-оператора.

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ВТБ Ростелеком Центр хранения данных

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