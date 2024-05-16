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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

"Ростелеком" выведет на IPO свой облачный бизнес "РТК-ЦОД"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" выведет на IPO свою "дочку" в сфере облачных услуг и ЦОДов - компанию "РТК-ЦОД", сообщил на онлайн-конференции для инвесторов первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин.

По его словам, сейчас идет проработка параметров предстоящего размещения и конкретных сроков его проведения.

"Для нас это будет первый опыт выведения наших быстрорастущих направлений на рынок. Дальше мы будем смотреть, насколько это будет проходить успешно, и видим потенциал дальнейшей работы для того, чтобы в большей мере, в большей степени транслировать, раскрывать стоимость направлений бизнеса группы компаний "Ростелеком", - сказал Анохин.

На этой новости обыкновенные и привилегированные акции "Ростелекома" подорожали на "Мосбирже" на 2,5% (98,6 рубля и 87,2 рубля за штуку, соответственно).

Ранее сообщалось, что "Ростелеком" планирует провести IPO одной из "дочек" во второй половине 2024 года, конкретная компания при этом не называлась.

Ростелеком РТК-ЦОД Сергей Анохин
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