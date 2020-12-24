В Москве неприватизированными остались только 8,8% квартир

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве остаются неприватизированными 382 000 квартир, это 8,8% от общего их количества, сообщил заммэра города Владимир Ефимов через пресс-службу департамента городского имущества.

С февраля 2017 года бесплатная приватизация в России стала бессрочной, напомнил он. С того момента в Москве было заключено почти 50 000 договоров на приватизацию жилья. Только за 11 месяцев 2020 года город заключил с москвичами более восьми тысяч договоров на приватизацию жилья.

Приватизировать жилье в Москве могут граждане, которые занимают собственность города на условиях социального найма и, в том числе, состоят в очереди на улучшение жилищных условий. Оформить такое жилье в собственность могут также дети-сироты, получившие квартиры на условиях безвозмездного пользования. Услуга "Приватизация гражданами жилых помещений жилищного фонда города Москвы" входит в тройку самых востребованных госуслуг департамента городского имущества.