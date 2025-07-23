Путин подписал закон о защите жилищных прав отказавшихся от приватизации россиян

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий защиту жилищных прав граждан, отказавшихся от приватизации недвижимости, документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Речь идет об изменениях в статьи 85 и 89 Жилищного кодекса РФ и статью 19 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса РФ".

Теперь в случаях, когда бывший член семьи участвовал в приватизации жилья, он может претендовать на жилье из муниципального фонда в пользование по договору социального найма. Условием для этого может стать изъятие участка из-под дома для государственных или муниципальных нужд. Также гражданам может быть предоставлена денежная компенсация.

Ранее председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов отмечал, что принятие законопроекта позволит защитить права человека, если квартира была единственным для него жильем.

"Бывшие супруги проживали в приватизированной квартире, собственником которой являлся лишь один из них. Прошли годы, дом, где была их квартира, оказался аварийным. Собственник получил выкупную цену за жилье, а бывший супруг, отказавшийся в свое время от приватизации, остался буквально на улице", - писал депутат в своем телеграм-канале. Он добавлял, что таким гражданам предлагается предоставлять жилье из муниципального маневренного фонда.