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Турция, Польша, Нидерланды и Словакия в 2020г. нарастили закупки у "Газпрома"

Турция, Польша, Нидерланды и Словакия в 2020г. нарастили закупки у "Газпрома"
Фото: Reuters

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Турция, Польша, Нидерланды и Словакия в 2020 году нарастили закупки газа у "Газпрома", сообщил председатель правления концерна Алексей Миллер на предновогоднем селекторе в компании.

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"Если говорить о поставках газа в целом за год, то объемы поставок в 2020 году в девять стран Европы выше, чем в 2019 году. При этом следует отметить, что среди этих стран Нидерланды, Словакия, Турция, Польша", - сказал Миллер. "Следует отметить также, что в уходящем году подписали два крупных долгосрочных контракта на поставку нашего газа в Грецию и Германию", - также отметил глава "Газпрома".

"Ситуация с поставками на экспорт во второй половине года складывалась очень благоприятно. Например, в октябре месяце мы установили абсолютный исторический рекорд октябрьских поставок в дальнее зарубежье - 17,4 млрд кубометров газа", - добавил докладчик.

Газпром газ

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