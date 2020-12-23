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"Газпром нефть" спустила на воду первый в России СПГ-бункеровщик

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром нефть" спустила на воду первый в России бункеровщик для заправки грузовых и пассажирских судов сжиженным природным газом (СПГ), говорится в сообщении компании.

"В короткий срок завершен основной этап строительства судна, в том числе сбор корпуса, монтаж резервуаров для СПГ-топлива и других вспомогательных систем. После спуска на воду бункеровщик перемещен в док для проведения финальных работ по монтажу навигационных систем и органов управления, оснащению технологических помещений. Ходовые испытания судна запланированы на весну 2021 года", - говорится в пресс-релизе.

СПГ-бункеровщик получил имя русского ученого-химика Дмитрия Менделеева.

Новое судно войдет в состав флота "Газпром нефти" во втором полугодии 2021 года и обеспечит транспортировку и бункеровку малотоннажным СПГ-топливом в портах Финского залива и Балтийского моря – в Санкт-Петербурге, Усть-Луге, Приморске.

Длина судна составляет 100 метров, ширина – 19 метров. СПГ-бункеровщик сможет перевозить до 5,8 тыс. куб м природного газа в сжиженном состоянии. Усиленный корпус соответствует ледовому классу Arc4 и позволяет выполнять самостоятельное плавание в однолетних льдах толщиной до 0,8 метра. Благодаря цифровой интегрированной системе судном сможет управлять один человек непосредственно с навигационного мостика.

"Благодаря экологическим и эксплуатационным характеристикам сжиженный природный газ в среднесрочной перспективе станет одним из основных видов топлива, которые будут широко востребованы в международном судоходстве", - приводятся в сообщении слова заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту "Газпром нефти" Анатолия Чернера.

Он отметил, что "Газпром нефть" первой в России начала реализацию проекта по строительству судна, которое использует СПГ для бункеровки. По его словам, "это ключевой этап развития отечественного экологического судоходства".

"Еще одним важным шагом в этом направлении станет завершение строительства и ввод в эксплуатацию в следующем году собственного высокотехнологичного СПГ-бункеровщика", - говорится в сообщении.

Газпром нефть

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