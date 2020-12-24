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Цены на бензин в России с начала года выросли на 2,4%

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в России с начала года составил 2,4%, сообщил в четверг Росстат.

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С 15 по 21 декабря рост цен остался на нулевой отметке десятую неделю подряд. Цены на дизельное топливо за этот период выросли на 0,1% после нулевого роста на предшествующей неделе и роста также на 0,1% двумя неделями раньше. С начала года цены на дизельное топливо повысились на 1,7%.

Стоимость литра бензина в среднем по стране 21 декабря составила 45,85 руб. (14 декабря - также 45,85 руб.), в том числе марки АИ-92 - 43,23 руб. (также 43,23 руб.), АИ-95 - 46,98 руб. (46,97 руб.), АИ-98 - 53,41 руб. (также 53,41 руб.).

Дизтопливо 21 декабря стоило в среднем по стране 48,68 руб. (14 декабря - 48,62 руб.).

Производство бензина в России на неделе с 14 по 20 декабря по сравнению с предыдущей неделей выросло на 0,3% - до 745,2 тыс. тонн, свидетельствуют данные Росстата.

Выпуск дизельного топлива за неделю увеличился на 3,1% по сравнению с предыдущей неделей - до 1 млн 552,4 тыс. тонн.

Росстат

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