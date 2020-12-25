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Маск счел невозможным сделать Tesla непубличной компанией

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Американский производитель электромобилей Tesla Inc, на текущем этапе не сможет стать частной компанией, акции которой не продаются на бирже, сказал глава компании Илон Маск.

"Обязанности Tesla в качестве публичной (торгующейся на бирже - ИФ) компании являются значительно более существенным фактором, однако сейчас ее невозможно сделать частной (акции которой не продаются на бирже - ИФ)", - написал Маск в твиттере в ответ на сообщение о том, что он должен оптимизировать свое время в таких сферах, как инновации.

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"Проектирование, разработка и основные операции компании занимают основную часть моих мыслей, это главные ограничения, которые не дают сделать больше", - отметил Маск.

Акции Tesla, которые на этой неделе были включены в состав индекса S&P 500, подорожали в восемь раз с начала года. Рост бумаг позволил ряду инвесторов компании стать миллионерами, в то время как состояние Маска увеличилось на $132,2 млрд, до $159,7 млрд, что сделало его вторым богатейшим человеком в мире, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index.

В то же время Маск сказал, что бизнес его аэрокосмической компании SpaceX - Starlink, связанный с предоставлением услуг спутникового интернета, вероятно, сможет выйти на публичный рынок, как только рост его выручки станет "достаточно предсказуемым".

Space Exploration Technologies Corp. уже запустила более 240 спутников для создания сети Starlink, сообщила в феврале президент компании Гвинн Шотвелл.

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Листинг позволил бы инвесторам приобрести акции одного из самых многообещающих бизнесов в рамках компании. "На текущий момент мы являемся частной компанией, однако Starlink - это тот сегмент бизнеса, который мы можем сделать публичным", - сказала она в тот момент.

В августе SpaceX привлекла от инвесторов $1,9 млрд. С того момента SpaceX стала первой частной компанией, космический корабль которой совершил пилотируемый полет на Международную космическую станцию для NASA.

В декабре SpaceX провела испытание прототипа пилотируемого космического корабля Starship SN8, разрабатываемого для миссий на Луну и Марс, на суборбитальной высоте. Маск назвал испытание успешным, несмотря на то, что корабль взорвался при посадке. SpaceX строит еще два тестовых корабля Starship, и Маск заявил, что Starship совершит первый орбитальный полет уже в 2021 году.

Tesla Илон Маск Starlink

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