Успех Tesla способствовал приросту конвертируемых бондов в США на $166 млрд

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год может стать одним из лучших в истории американского рынка конвертируемых облигаций, росту популярности которых способствует пример Tesla Inc., пишет Bloomberg.

Объем находящихся в обращении конвертируемых бондов в США в 2020 году вырос на $166 млрд - до $400 млрд, свидетельствуют данные агентства. По состоянию на конец прошлой недели индекс Bloomberg, отслеживающий совокупную доходность этих активов, поднялся с начала года на 49,44% и почти приблизился к рекордным 50,72%, зафиксированным в 2009 году.

Не только технологические компании

Американский производитель электромобилей Tesla является крупнейшим и самым известным эмитентом конвертируемых бондов, пишет Bloomberg. Доля компании в индексе Bloomberg Barclays US Convertible Total Returns составляет 7,5%.

В этом году акции Tesla подорожали почти в восемь раз. В понедельник они вошли в расчет индекса S&P 500. Это привлекло внимание к конвертируемым бондам как прибыльному способу инвестировать в растущие компании в условиях волатильности. Ротация рынка в пользу циклических акций, компаний, специализирующихся на новых источниках энергии, и фармкомпаний в условиях пандемии еще больше способствовала росту популярности этих активов на фоне крупнейшего кредитного "бума" за последнее десятилетие.

"Интересно видеть различных эмитентов: циклические компании, представители альтернативной энергетики и производители товаров для здоровья хорошо представлены на рынке конвертируемых бондов, - отмечает старший портфельный менеджер Insight Investment Management Джим Дулин. - Это не только технологические имена, которые вы помните со времен доткомов".

На прошлой неделе оператор горнолыжных курортов Vail Resorts Inc. привлек $500 млн по ставке 0% годовых на шесть лет на рынке конвертируемых облигаций, несмотря на то, что агентство S&P Global заявило о возможности понижения рейтинга облигаций компании, если из-за пандемии туристы будут воздерживаться от поездок на курорты в высокий сезон или их придется закрыть.

Возможности и риски

Клиенты частных управляющих активами и институциональные инвесторы, которые раньше не доверяли конвертируемым облигациям, теперь стали интересоваться ими, отмечают Джим Дулин и Фрэнг Кампана из Insight.

Конвертируемые бонды обладают многими характеристиками облигаций, но также дают инвесторам возможность обменять их на акции в случае успеха компании. Для заемщиков, которые обычно имеют право решать, будут ли они конвертировать бонды, это источник дешевого финансирования.

Tesla впервые выпустила конвертируемые бонды на сумму $600 млн в мае 2013 года, установив цену конвертации на уровне $124,52. Акции компании тогда торговались по цене около $92,5 за штуку. Tesla не была прибыльной, не имела рейтингов от крупных агентств и использовала значительную долю денежных средств на покрытие долгов, однако смогла увеличить размер сделки и привлечь средства под 1,5% годовых.

Риском как для заемщика, так и для кредитора является неравномерный рост компаний и волатильность акций. Бумаги некоторых компаний так и не достигают цены, необходимой для конвертации облигаций, что означает, что они отражаются как долг.

Перспективы восстановления мировой экономики в 2021 году снижают подобные риски, что также является фактором, способствующим росту спроса на конвертируемые бонды. Джим Дулин и Фрэнг Кампана возлагают надежды на вакцинацию от коронавируса, однако не отрицают возможность временных спадов.