"Роснефть" - первый ход - е2-е4, а там

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Сложности, встречающиеся на пути, одних пугают, а других мотивируют к поиску неординарных решений. Год 2020-й, прошедший под флагом пандемии COVID-19, предоставил вторым огромные возможности - особенно тем из них, у кого надстройка желаний строится на мощном базисе ресурсов.

Именно в этом году "Роснефть", крупнейшая российская нефтяная компания, приняла ряд важных решений, последствия которых оценить можно будет только позднее, когда симптомы коронавируса перестанут оказывать на жизнь существенное влияние. Да, сейчас, в наступившую эпоху глобальной неопределенности, тот, кто запускает большие проекты, словно бы начинает сеанс одновременной игры в шахматы, не вполне твердо зная правила. Но у риска есть и другая сторона: не побоявшись сейчас перетащить королевскую пешку с е2 на е4, можно оказаться в выигрыше, когда ситуация поменяется.

Крепитесь! Россия вас не забудет

Многолетняя дружба "Роснефти" с Венесуэлой в этом году неожиданно закончилась из-за вмешательства внешних сил. В феврале швейцарский трейдер компании - Rosneft Trading S.A. (RTSA) и вице-президент "Роснефти" по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро попали под санкции США. Ранее Вашингтон, считающий Николаса Мадуро нелегитимным диктатором, ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране. "США непреклонны в решимости предотвратить разграбление нефтяных активов Венесуэлы коррумпированным режимом Мадуро", - комментировал глава Минфина США Стивен Мнучин решение о санкциях. Все активы Rosneft Trading и Дидье Касимиро в США, в случае их наличия, этим решением замораживались.

По данным Минфина США, RTSA и другая подсанкционная структура "Роснефти" - TNK Trading International обрабатывали большую часть экспорта венесуэльской нефти в 2019 году. На начало 2019 года задолженность Венесуэлы перед "Роснефтью" составляла $2,3 млрд, снизившись к концу прошлого года до $800 млн.

Несмотря на то, что "Роснефть" посчитала действия Минфина США незаконными, так как, согласно заявлению компании, она реализовывала проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства, российская НК в конце марта объявила о прекращении деятельности в этой стране. На тот момент "Роснефть" совместно с венесуэльской PDVSA реализовывала несколько upstream-проектов с суммарной добычей в 2018 году в 8,63 млн тонн, из них доля компании - 2,7 млн тонн. Кроме того, "Роснефть" была оператором двух газовых месторождений на шельфе Венесуэлы - Патао и Мехильонес.

Все венесуэльские активы "Роснефти" были куплены специально созданной для этого компанией "Росзарубежнефть", на 100% принадлежащей правительству РФ. Взамен "Роснефть" получила 9,6% собственных акций из пакета государственного "Роснефтегаза", доля которого снизилась с 50,00000001% до 40,4%.

Может и нам эх-прокатиться?

Существенное снижение спроса на нефть и драматическое падение цен на "черное золото" из-за локдаунов по всему миру в связи с пандемией COVID-19 привели к проседанию котировок практически всех нефтяных компаний. Так, например, практически за 10 дней до продажи венесуэльских активов котировки "Роснефти" скатились к своим минимальным историческим значениям. Но нет худа без добра, и "Роснефть" решила воспользоваться ситуацией, начав 23 марта программу обратного выкупа акций, которая ждала своего часа с августа 2018 года.

В соответствии с программой, которая нацелена на обеспечение высокой доходности для акционеров в случае существенной рыночной волатильности, которая как раз и наблюдалась в марте, в рамках buyback могут быть приобретены акции максимум на $2 млрд объемом не более 340 млн штук (3,2% от уставного капитала). Накануне старта buyback совет директоров "Роснефти" упростил процедуру выкупа бумаг и снял ряд ограничений, чтобы привести программу в соответствие с конъюнктурой.

К настоящему времени компания, направив на выкуп $371,1 млн, приобрела почти 81 млн ценных бумаг, что составляет 0,76% от уставного капитала НК и 23,8% от объема программы buyback. Самая низкая цена приобретения была при старте программы: в период с 23 по 27 марта было куплено 6,8 млн акций и GDR по средневзвешенной цене $3,76 на общую сумму $25,7 млн. Выкуп по самой высокой цене проводился с 7 по 11 декабря, когда было куплено всего 5 тыс. акций и GDR, что является минимальным объемом с начала программы, на $0,03 млн по средневзвешенной цене $5,85.

При этом компания дважды с момента старта buyback не выкупала акции, так как конъюнктура рынков не отвечала заданным параметрам. "Программа buyback является важным инструментом защиты инвесторов от резких колебаний на рынке. В ее основе лежит формульный подход: приобретение акций на открытом рынке осуществляется независимым банком-агентом (им выступает UBS) при выполнении заранее определенных советом директоров условий, к числу которых относится текущая стоимость акций/ГДР компании", - поясняли "Интерфаксу" в пресс-службе "Роснефти".

Судьба выкупленных акций, включая их возможное полное или частичное погашение, будет рассматриваться советом директоров НК по итогам завершения программы, которую было решено продлить до 31 декабря 2021 года.

Все учтено могучим ураганом

Остров Сахалин, где "Роснефть" самостоятельно добывала 1,5 млн тонн нефти в год, в июле в буквальном смысле оказался отрезанным от материка. Коррозия металла на трубопроводе компании Оха - Комсомольск-на-Амуре, построенном в 1974 году для доставки сахалинской нефти на Комсомольский НПЗ, привела к аварии и нефтеразливу близ Хабаровска на площади 0,04 га. Экологи опасались, что нефтепродукты попадут в реку Амур, но "Роснефть" заявляла, что трубопровод был оперативно перекрыт, разлив локализован, и организован постоянный экологический мониторинг. Тогда же компания полностью прекратила и производство нефти на острове, объяснив это исполнением сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Остановку добычи нефти на Сахалине, которая, по данным НК, продлится 1,5-2 года, "Роснефть" собиралась использовать для реализации крупного инфраструктурного проекта - подключения к системе международного консорциума "Сахалин-1", участником которого является НК с долей 20%. Для этого необходимо на северо-востоке острова построить промысловый нефтепровод НПС Сабо - УПН Даги, модернизировать НПС Тунгор и возвести приемо-сдаточный пункт. Вопрос о транспортировке нефти с американской Exxon - оператором "Сахалина-1" принципиально решен. Часть тендеров на строительно-монтажные работы "Роснефть" уже объявила.

А между тем, старый трубопровод продолжает оставаться головной болью. В конце ноября при проведении подготовительных работ к демонтажу неэксплуатируемой трубы произошел порыв подземного участка с последующим разливом нефти на площади 0,1 га. "Незначительное количество нефтепродуктов попало в ручей Безымянный. Благодаря своевременной установке боновых заграждений на ручье попадание НСЖ в озеро Голое и реку Амур не допущено", - подчеркивали в компании.

Заседание продолжается

Сокращение добычи углеводородов в рамках нового соглашения ОПЕК+, снижение спроса и цен на них на фоне пандемии привело в первом полугодии к падению суточной добычи нефти "Роснефтью" на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Убыток в 113 млрд руб. по сравнению с прибылью в 325 млрд руб. годом ранее не позволил акционерам НК рассчитывать на промежуточные дивиденды. В начале июля Дидье Касимиро, находящийся под американскими санкциями, был повышен в статусе и стал в ранге первого вице-президента "Роснефти" курировать и финансово-экономический блок вместо Павла Федорова.

На фоне снижения добычи нефти за 9 месяцев на 10,3% - до 155 млн тонн и чистого убытка в 177 млрд руб. "Роснефть" в начале октября существенно перекроила состав правления, введя в его состав глав крупных региональных дивизионов и президента ВБРР. Компания пояснила, что это сделано "в целях улучшения координации в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, а также для повышения производственной и экономической эффективности и усиления взаимодействия с крупнейшими региональными подразделениями ПАО "НК "Роснефть" по реализации перспективных проектов в нефтегазодобыче, призванных стать локомотивами развития компании в среднесрочной перспективе".

В новый состав правления вошли: генеральный директор ООО "РН "Юганскнефтегаз" Игорь Табачников, генеральный директор "Башнефти" Хасан Татриев, глава ООО "РН-Ванкор" Владимир Чернов, глава АО "Сузун" Ильгам Кучуков, президент-председатель правления Всероссийского банка развития регионов Дина Маликова. Целый ряд топ-менеджеров правление покинули. Каких-то конкретных целей в связи с этими изменениями компания не обнародовала.

Лед тронулся, господа

Новый арктический проект "Роснефти" - "Восток Ойл" - второй раз подряд можно включать в рубрику "Сенсации года". В 2019 году он стал для отрасли настоящим сюрпризом на арктической суше - тогда стало известно, что "Роснефть" планирует объединить свои активы на севере Красноярского края и перспективную Пайяху Эдуарда Худайнатова.

Падение цен и пандемия занесли кривую саблю надо всеми новыми проектами, нашла тень и на арктические планы "Роснефти". Изначально предполагались, что "Восток Ойл" получит инфраструктурные льготы, если цена нефти будет выше базовой для бюджета. На тот момент это было $42 за баррель. В кризис же цена на нефть падала и держалась ниже обозначенного уровня, это ставило под вопрос реализацию проекта.

Но что страшнее, стала приобретать черты арктического миража цель, поставленная президентом - о росте грузооборота по Северному морскому пути (СМП) до 80 млн тонн к 2024 году. Ведомства всерьез обсуждали снижение планки по Севморпути до 60 и даже 50 млн тонн. Так, например, выпал из обоймы "Востокуголь" (ушел из жизни его владелец Дмитрий Босов, сейчас идут споры о наследстве), на который в планах приходилось 20 млн тонн перевозок. Экономическая ситуация для нефтегазовых компаний все усложнялась, а ведь именно на углеводороды делается основная ставка развития СМП. В какой-то момент вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику, даже оговорился, что не видит в планах по Севморпути и "Восток Ойла".

Но вдруг стремительным образом принимается специальный закон о льготах для проектов на Таймыре, которые поддержат именно "Восток Ойл". Глава "Роснефти" Игорь Сечин подтверждает президенту Владимиру Путину, что "Восток Ойл" перешел в стадию реализации, и в рамках первой очереди он обеспечит добычу, перевалку и транспорт 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. Международный трейдер Trafigura готов купить 10% "Восток Ойла". В финале года на флагманском участке проекта открыто новое уникальное Западно-Иркинское месторождение с запасами нефти 0,5 млрд тонн. Следом, от "Роснефти" к "Восток Ойлу" перешли 14 лицензий в Красноярском крае с ресурсами около 2 млн т н.э.

Как ожидается, проекту предстоит стать одним из крупнейших в истории современной России - "Роснефть" начинает освоение новой нефтегазовой провинции, и происходит это в условиях Крайнего Севера в условиях практически полного отсутствия инфраструктуры. Это будет титанический труд огромного количества людей: нужно будет построить электросети, дороги, трубопроводы, скважины, порты, ледовые танкеры... Тем временем окончательно утвержден рост грузооборота по Севморпути - 80 млн тонн к 2024 году. Основой станут проекты "НОВАТЭКа" (35,5 млн тонн) и "Восток Ойл" (до 30 млн тонн).

Арктика в 2020 году подарила "Роснефти" еще два знаменательных события: компания нашла в Карском море уникальные газовые месторождения с запасами в 800 и 514 млрд куб. м и назвала их в честь маршалов Победы Жукова и Рокоссовского. Открытия сделаны на Восточно-Приновоземельских лицензионных участках, которые "Роснефть" начинала изучать совместно с американской ExxonMobil, вышедшей из проекта в 2014 году из-за санкций. Тогда же на Восточно-Приновоземельском-1 партнеры открыли нефтегазовое месторождение Победа с запасами 130 млн тонн и газа 442 млрд куб. метров. Позже Роснедра сообщили, что геологическая модель на месторождении Победа оказалась сложнее, чем прогнозировалось.

В карете прошлого далеко не уедешь

Еще в мае 2018 года совет директоров "Роснефти" для повышения акционерной стоимости компании вместе с buyback утвердил дополнительные инициативы к стратегии до 2022 года, среди которых было сокращение доли "хвостовых" активов. Ближе к концу пандемического года эта идея обрела более конкретные очертания.

Согласно плану, который топ-менеджмент НК озвучил аналитикам, "Роснефть" примерно в течение следующих 18 месяцев намерена продать в основном российским покупателям эквивалент производства 20 млн тонн нефти в год, равный тому, который компания приобрела в 2016 году с покупкой "Башнефти".

"Проведен тщательный анализ активов компании, который показал, что основу бизнеса upstream составляют добывающие месторождения компании, на долю которых приходится до 90% стоимости бизнеса. Остальные 10% - это истощенные, мелкие и средние месторождения с высокой обводненностью и большими затратами на добычу и управление. В целях повышения качества портфеля активов и доходности бизнеса компания будет стремиться замещать эти активы более качественными", - пояснил "Интерфаксу" представитель "Роснефти".

Помимо активов на юге, речь идет о продаже месторождений "Самаранефтегаза", "Оренбургнефти", "РН-Северная нефть", "Талинского", "Варьеганнефтегаза" и пресловутого "Сахалинморнефтегаза". За счет продажи более 200 лицензионных участков "Роснефть" рассчитывает сократить капитальные и операционные вложения на $30 млрд на горизонте до 2040 года. Эксперты БКС положительно оценили новость о продаже "старых" месторождений: она "знаменует собой новый этап для компании, которая в течение последнего десятилетия имела тенденцию только приобретать активы".

Менеджмент "Роснефти" рассчитывает, что уже в 2021 году компания сможет вернуться к выплате промежуточных дивидендов, что в принципе не является обязательным. "Следует подождать до конца года, чтобы увидеть показатель прибыли", - сказал глава IR "Роснефти" Андрей Баранов на телеконференции по итогам работы за 9 месяцев. "Дивиденды уже будут по итогам первой половины 2021 года", - добавил он.

Стала ли пандемия катализатором каких-то прогрессивных процессов, сохранится ли интерес инвесторов к компании, капитализация которой за год просела на 6% в рублевом выражении и на 21% в долларовом, покажет время и то, каким будет следующий ход руководства "Роснефти".