ННК получила 9% в "дочке" Роснефти "РН-Северная нефть"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - ООО "ННК-Ойл" Эдуарда Худайнатова стало владельцем 9% ООО "РН-Северная нефть". По данным ЕГРЮЛ, с 29 декабря доля ООО "РН-Разведка и добыча" (структура "Роснефти" в "РН-Северная нефть" снизилась со 100% до 91%.

Недавно "Роснефть" объявила, что в рамках оптимизации портфеля активов планирует заместить часть из них более качественными. Так, она решила продать на рыночных условиях часть активов российским нефтяным и нефтеперерабатывающим компаниям, нуждающимся в дополнительной добыче и готовым вкладываться в повышение эффективности и рост нефтеотдачи на зрелых месторождениях, а также готовым взять на себя все социальные обязательства, сообщали "Интерфаксу" в компании. "Речь идет об активах, расположенных на юге России, Сахалине, Волго-Уральском регионе, Тимано-Печоре и Западной Сибири", - уточняли в "Роснефти".

"РН-Северная нефть" работает в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа Архангельской области. Общество ведет разработку и добычу нефти на 14 нефтяных месторождениях. Около 65% начальных извлекаемых запасов приходится на две группы месторождений: месторождения Вала Гамбурцева (Нядейюское, Хасырейское и Черпаюское) и месторождения Вала Сорокина (Лабаганское, Наульское и Осовейское); 31% запасов приходится на южную группу месторождений (Баганское, Северо-Баганское, Южно-Баганское, Восточно-Веякское, Веякошорское, Среднемакарихинское, Салюкинское и Сандивейское). Добыча предприятия сокращается. Если в 2005 году она составлял 4,9 млн тонн, то по итогам 2019 года - 2,7 млн тонн.

Одновременно с оптимизацией портфеля активов "Роснефть" наполняет ресурсную базу своего нового проекта "Восток Ойл". Так, накануне продажи доли в "РН-Северная нефть" "Роснефть" приобрела 100% "Таймырнефтегаза" - владельца Пайяхского месторождения с запасами более 1 млрд тонн нефти в Красноярском крае, которое ранее принадлежало Худайнатову. Пайяхское месторождение станет одним из основных активов "Восток Ойла", куда уже вошел Западно-Иркинский участок "Роснефти" с запасами нефти 0,5 млрд тонн. Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).