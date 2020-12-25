Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:05Заразились
на 25.12В России 2 992 706+29 018В мире 79 368 142+663 708

Минэкономразвития оценило падение ВВП РФ в 2020 году в 3,8%

Минэкономразвития оценило падение ВВП РФ в 2020 году в 3,8%
Фото: Reuters

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Минэкономразвития оценивает снижение ВВП РФ в 2020 году на уровне 3,8%, заявил глава ведомства Максим Решетников, выступая в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации.

По его словам, кризис в 2020 году не приобрел системного характера, а нижняя точка спада оказалась не такой глубокой, как ожидалось.

"После снижения во втором квартале экономика постепенно восстанавливается. Наша оценка ВВП 2020 года - минус 3,8%, практически совпадает с августовским прогнозом (минус 3,9% - ИФ). Нижнюю точку спада мы прошли лучше, чем ожидалось. Это напрямую связано с принятыми антикризисными мерами поддержки населения и бизнеса", - сказал министр.

"Кризис не приобрел системного характера. Удалось предотвратить его влияние на системообразующие отрасли и предприятия", - сказал Решетников.

Минэкономразвития ранее оценивало падение ВВП РФ в ноябре 2020 года в 3,7% в годовом выражении после снижения на 4,5% в октябре. Снижение ВВП РФ по итогам января-ноября 2020 года министерство оценивало на уровне 3,5%.

В Минэкономразвития "Интерфаксу" пояснили, что "ежемесячная оценка ВВП Минэкономразвития России, а также квартальные данные по ВВП Росстата основаны на ряде допущений относительно динамики компонентов, полные данные о которых доступны на ежегодной основе (в первую очередь, о субъектах малого предпринимательства)".

"В то же время к моменту подведения годовых итогов фактические данные по некоторым таким компонентам становятся доступны - в результате годовая оценка может отклоняться от оценки Минэкономразвития по 12 месяцам и от квартальных оценок Росстата за 9 месяцев (в предыдущие годы подобные случаи имели место). В текущем году вероятность такого развития событий высока из-за значительной неопределенности и изменения структурных соотношений в экономике. Поэтому Минэкономразвития придерживается консервативного подхода к оценке ВВП в целом за год, несмотря на более позитивную, чем ожидалось, динамику по итогам 11 месяцев", - объяснили в министерстве расхождение на 0,3 п.п. между оценкой за весь 2020 год и за 11 месяцев.

Как сообщалось, в 2021 году Минэкономразвития ожидает рост ВВП РФ на 3,3%.

Максим Решетников Минэкономразвития

Новости
Итоги года: 2020

Дмитрий Рогозин возглавил рейтинг бизнес-персон по заметности в медиа

Дмитрий Рогозин возглавил рейтинг бизнес-персон по заметности в медиа
Итоги года: 2020

У страха глаза велики - год пандемии страховщики провожают с новыми надеждами

У страха глаза велики - год пандемии страховщики провожают с новыми надеждами
Итоги года: 2020

"Роснефть" - первый ход - е2-е4, а там

"Газпром" определил цену газа для Белоруссии на 2021 год "практически на уровне 2020"

Цены на бензин в России с начала года выросли на 2,4%

Итоги года: 2020

Органические недоработки на рынке органики РФ. Обзор

Органические недоработки на рынке органики РФ. Обзор
Пандемия коронавируса

В больнице в Коммунарке умер основной владелец "Сусуманзолота"

Итоги года: 2020

Стальные качели - полет нормальный, жертв нет

Стальные качели - полет нормальный, жертв нет

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Мантуров передал активы своей семьи в управление УК Сбербанка

Турция, Польша, Нидерланды и Словакия в 2020г. нарастили закупки у "Газпрома"

Турция, Польша, Нидерланды и Словакия в 2020г. нарастили закупки у "Газпрома"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');