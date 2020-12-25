Решетников перечислил причины ускорения инфляции в России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр экономического развития Максим Решетников назвал основными причинами ускорения инфляции в России ослабевший курс рубля, значительный рост мировых цен на продовольствие и снижение урожая.

"В IV квартале новым вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на продовольственные товары в первую очередь. Основные причины - снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие", - сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.

Чтобы стабилизировать ситуацию, Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения о ценах с торговыми сетями и производителями, а правительство ввелоэкспортные пошлины по ряду продовольственных товаров, запущены меры поддержки для производителей сельхозпродукции - в первую очередь для хлебопеков и производителей муки, напомнил министр.

"Сегодня вы рассматриваете законопроект, который дает правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары. Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают", - сказал глава Минэкономразвития.

По данным Росстата, в 2020 году в России сбор кукурузы сократился до 13,5 млн тонн с 14,3 млн тонн в прошлом году, подсолнечника - до 13,3 млн тонн с 15,4 млн тонн, сахарной свеклы - до 32,4 млн тонн с 54,4 млн тонн, проса - до 396 тыс. с 440 тыс. тонн, овса - до 4,132 млн тонн с 4,424 млн тонн соответственно. Кроме того, урожай сои уменьшился до 4,3 млн тонн с 4,4 млн тонн годом ранее.

При этом был собран второй в истории урожай зерна, который составил 133 млн тонн против 121,2 млн тонн в прошлом году.