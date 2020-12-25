Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:16Заразились
на 25.12В России 2 992 706+29 018В мире 79 368 142+663 708

Решетников перечислил причины ускорения инфляции в России

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Министр экономического развития Максим Решетников назвал основными причинами ускорения инфляции в России ослабевший курс рубля, значительный рост мировых цен на продовольствие и снижение урожая.

Экономический кризис

"В IV квартале новым вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на продовольственные товары в первую очередь. Основные причины - снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие", - сказал он на правительственном часе в Совете Федерации.

Чтобы стабилизировать ситуацию, Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения о ценах с торговыми сетями и производителями, а правительство ввелоэкспортные пошлины по ряду продовольственных товаров, запущены меры поддержки для производителей сельхозпродукции - в первую очередь для хлебопеков и производителей муки, напомнил министр.

"Сегодня вы рассматриваете законопроект, который дает правительству дополнительные полномочия по регулированию цен на продовольственные товары. Хочу отдельно подчеркнуть: мы рассматриваем этот инструмент как экстренную, крайнюю меру, которая может применяться только очень точечно и если действительно все остальные меры, в первую очередь экономического характера, не сработают", - сказал глава Минэкономразвития.

По данным Росстата, в 2020 году в России сбор кукурузы сократился до 13,5 млн тонн с 14,3 млн тонн в прошлом году, подсолнечника - до 13,3 млн тонн с 15,4 млн тонн, сахарной свеклы - до 32,4 млн тонн с 54,4 млн тонн, проса - до 396 тыс. с 440 тыс. тонн, овса - до 4,132 млн тонн с 4,424 млн тонн соответственно. Кроме того, урожай сои уменьшился до 4,3 млн тонн с 4,4 млн тонн годом ранее.

При этом был собран второй в истории урожай зерна, который составил 133 млн тонн против 121,2 млн тонн в прошлом году.

Максим Решетников Минэкономразвития Минпромторг Минсельхоз Совет Федерации

Новости по теме

Новости
Итоги года: 2020

Лидеры российского ритейла в роли разрушителей мифов

Лидеры российского ритейла в роли разрушителей мифов
Итоги года: 2020

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году

РЖД стали самой заметной в СМИ компанией в 2020 году
Итоги года: 2020

Дмитрий Рогозин возглавил рейтинг бизнес-персон по заметности в медиа

Дмитрий Рогозин возглавил рейтинг бизнес-персон по заметности в медиа
Итоги года: 2020

У страха глаза велики - год пандемии страховщики провожают с новыми надеждами

У страха глаза велики - год пандемии страховщики провожают с новыми надеждами

Минэкономразвития оценило падение ВВП РФ в 2020 году в 3,8%

Минэкономразвития оценило падение ВВП РФ в 2020 году в 3,8%
Итоги года: 2020

"Роснефть" - первый ход - е2-е4, а там

"Газпром" определил цену газа для Белоруссии на 2021 год "практически на уровне 2020"

Цены на бензин в России с начала года выросли на 2,4%

Итоги года: 2020

Органические недоработки на рынке органики РФ. Обзор

Органические недоработки на рынке органики РФ. Обзор
Пандемия коронавируса

В больнице в Коммунарке умер основной владелец "Сусуманзолота"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');