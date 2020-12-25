У страха глаза велики - год пандемии страховщики провожают с новыми надеждами

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий 2020 год для страхового рынка был полон парадоксов. Изнурительный, конфликтный, взрывной, он потребовал полной отдачи сил от всех участников, но принес новые надежды. Год преодолений завершается лучше, чем спокойный 2019-й - с двузначным приростом прибыли, резервов, капитала и активов, с ожиданием 5% прибавки премий. Год кардинально изменил статус страхователя - на определяющий.

Чистая прибыль - рост почти на четверть

Течение 2020 года на страховом рынке имело волновую природу из-за влияния противоэпидемических ограничений на экономику страны. Страховщиков при поддержке ЦБ признали социально-значимыми институтами, их офисы не закрывались. Это не спасло бизнес от спада в период локдауна во втором квартале, но он компенсировался удачным первым кварталом и снижением уровня убыточности в ключевых видах страхования, а затем выравниванием во второй половине года. Ограничительные меры в разных регионах страны вводились в разное время. Разрушительным карантин для страхового рынка не стал.

В отличие от российских коллег, западным страховщикам пришлось внести свой финансовый вклад в борьбу с COVID-19. Но не страховыми выплатами. Такие риски стандартно не покрываются большинством полисов, включающих риски отмены массовых мероприятий или приостановки работы ресторанов, других организаций. Тем не менее, под давлением властей европейские страховщики создавали фонды финансовой поддержки для борьбы с пандемией.

Согласно данным ЦБ РФ, к исходу 9 месяцев года совокупные активы страховщиков РФ превысили 3,8 трлн рублей и увеличились за год на 18,9%. Чистая прибыль страховщиков выросла на 23,9% и составила 186,3 млрд рублей. Динамику этого показателя предопределяла инвестиционная деятельность страховщиков. Собственный капитал увеличился на 14,7% - до 907,6 млрд рублей за период, а совокупные страховые резервы - на 17,1%, почти до 2,4 трлн рублей.

Объем премий за 9 месяцев достиг 1,14 трлн руб., что на 3,1% выше показателя января-сентября 2019 года, а общие выплаты выросли на 7,2% - до 464,7 млрд руб. Рост сборов отмечался в большинстве линий бизнеса, кроме ДМС, страхования медицинских расходов туристов, финансовых рисков. Сборы по страхованию выезжающих за рубеж упали за 9 месяцев на 58,2%.

Страхование авиарисков не показало провала по сбору премий, договоры по авиакаско и ответственности заключались еще в 2019 году, влияние "малоподвижного" года страховщики почувствуют при перезаключении договоров по защите авиапарков на следующий год.

Страховщиков в кризисный год выручила стойкость крупного бизнеса: страхование рисков корпораций оказалось спасительным якорем, а риски наиболее пострадавшего от простоев среднего и мелкого бизнеса в России традиционно мало страхуются.

Общие сборы по страхованию имущества стали драйвером для всего страхового рынка за период. Они увеличились на 5,1%, выплаты снизились на 10%. На долю этого сектора приходится 26,7% совокупных премий. При этом поступления по страхованию имущества юрлиц выросли на 13,8%, а выплаты снизились на 32,2%, средняя стоимость договора увеличилась на 26,5%, число договоров уменьшилось на 10%. Страхование физлиц дало прибавку в сборах всего 1% за период при снижении выплат на 2% и падении числа заключенных договоров на 11%.

Объем премий по страхованию жизни прибавил 4% при росте выплат на 62,4%. На долю страхования жизни пришлось 26,4% всех собранных в РФ премий за период. Эти два сегмента - имущество и жизнь - уже составляют половину рынка. По автокаско сборы выросли на 1,3%, а выплаты на 0,3% при росте числа договоров на 22,8%. Это означало, что автостраховщики бросили силы на расширение клиентской базы за счет доступных ценовых предложений. Средняя цена полиса каско снизилась на 17,5%. Средняя выплата в этой линии бизнеса увеличилась на 16,3%. Доля автокаско в общих сборах была 10% за период.

По ОСАГО за период январь-сентябрь 2020 года премии выросли на 6,4%, выплаты снизились на 1%, доля вида этого бизнеса в общих сборах - 14,6%. В положительной зоне оказались результаты страхования от несчастного случая с долей 12,6% в совокупных сборах.

На фоне повышенного внимания страхователей к медицинской защите сборы по ДМС снизились на 1,9%, а выплаты - на 11,3%. При этом драматически сократилось число заключенных договоров - почти на 41%. Средняя выплата по урегулированным страховым случаям в ДМС снизилась на 10,2%, а средняя стоимость одного страхового полиса, напротив, выросла на 66% - до 17,9 тыс. рублей (особенно резко влияла медицинская инфляция на стоимость услуг по стоматологии). Вклад премий по ДМС в общие сборы составил 13% за период. Снижение премий не станет долгосрочным трендом, поскольку спрос на ДМС достаточно высок, полагают страховщики.

Ударником года по темпам прироста премий (плюс 28%) оказалось по итогам 9 месяцев агрострахование за счет расширения практики предоставления госсубсидий. При этом выплаты за период снизились на 7,9%. Согласно прогнозу президента Национального союза агростраховщиков (НСА) Корнея Биждова, по итогам всего 2020 года показатель сборов примерно на 30% окажется выше прошлогоднего. Год оказался сильным с точки зрения активности сельхозстраховщиков, НСА, аграриев, Минсельхоза, региональных властей и законодателей, однако вклад этого вида бизнеса в общую копилку страховых премий пока по-прежнему менее 1%. Агростраховщики ожидают в 2021 году принятия законопроекта Минсельхоза, который предполагает введение в стране нового вида субсидируемого страхования для растениеводов - от рисков ЧС природного характера. В случае принятия закона доля сельхозстрахования в общероссийских сборах может подрасти.

В обязательном медицинском страховании (ОМС) средства, предназначенные для оплаты медицинской помощи увеличившись на 22,8% и составили почти 1,56 трлн рублей. В секторе ОМС вела деятельность 31 страховая медицинская организация. Количество застрахованных лиц на конец III квартала составило почти 145,6 млн человек.

По итогам 2020 года участники рынка ожидают роста сбора премий в пределах 5%, показал опрос "Интерфакса". Уже неплохо, ведь прошлый год страховщики завершили с нулевым приростом премий впервые с 2009 года, а пандемия изначально настраивала на прогнозы в духе "хотя бы не хуже".

Эксперты международного брокера Marsh в России к числу главных трендов года на страховом рынке относят двузначный рост тарифов и ставок на многие виды страхования. В основном повышение средних цен было вызвано ростом ставок на страхование имущества, финансовых и профессиональных рисков, в особенности ответственности директоров. Рост средних цен на страхование имущества начался не в этом году - еще с конца 2017 года, однако тенденция получила развитие в связи с повышением ставок на международном перестраховочном рынке, переговоры партнеров о ценах в этом году стали жесткими. По мнению экспертов Marsh влияние роста цен на мировых страховых рынках в наибольшей степени уже ощутили те российские компании, риски которых требуют международного перестрахования. Программы D&O в Европе и России выросли в цене на 25-50%, а для ряда публичных компаний рост составил 100% и более.

Борьба за жизнь

Год оказался благополучным для страховщиков жизни и завершается списком планов на будущее, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Виктор Дубровин. В этом сегменте по итогам года также ожидается 5%-й рост показателя сборов. За 9 месяцев объем премий по страхованию жизни вырос на 4% - до 299,7 млрд рублей, выплаты по заключенным договорам увеличились на 62,4% - до 143,5 млрд рублей, согласно данным ЦБ. Резкий рост выплат обусловлен наступлением сроков исполнения договоров периода бума в страховании жизни 2015-2017 годов. Растущий показатель выплат подтвердил правильность формирования резервов страховщиками жизни, считают в ВСС.

Динамика сборов внутри топ-10 была контрастной, свидетельствует статистика регулятора за 3 квартала этого года. Шесть компаний из "десятки" наращивали сборы и 4 их снижали к уровню 2019 года. Так, лидер сектора "Сбербанк страхование жизни" (с долей в сегменте свыше 25%) показал падение премий на уровне 34,3%, в компании шла переналадка бизнес-процессов, смена руководства, прирост сборов стал заметен в последнем квартале года. Еще у нескольких компаний группы сборы снижались в диапазоне от 12% до 25,3%. В то же время "СОГАЗ-Жизнь" увеличил сбор премий в 2,5 раза за 9 месяцев, страховщик жизни в группе "АльфаСтрахование" нарастил сборы на 53,8% за тот же период. Падение показателей сборов в группе лидеров в большинстве случаев объясняется уходом банков-партнеров или снижением уровня общего бизнеса.

Таким образом, уходящий год подчеркнул уязвимость бизнеса страховщиков жизни, которая проявляется в зависимости от банковского канала - примерно 86% всех полисов продается через банки. "Банки, развивая свои цифровые сервисы, идут своей дорогой, стремятся к простоте для потребителя. Они создают и совершенствуют свои мобильные приложения, но такой способ общения с клиентом не подходит при продажах, например, инвестиционного страхования жизни. Здесь требуется беседа в офисе с менеджером, выявление намерений страхователя, индивидуальное консультирование и предостережения. Этот конфликт тенденций страховщикам жизни еще предстоит разрешать", - предположил Дубровин.

По его словам, страховщики жизни весь год "ощущали поддержку регулятора и находились в диалоге с ним, был создан задел для развития бизнеса в последующие годы". ЦБ оперативно принял решения, которые позволили минимизировать потери от ограничительных мер, в том числе по переоценке ценных бумаг и учету их стоимости.

ЦБ скорректировал подходы к порядку формирования резервов и активов страховщиков жизни. "Мы впервые за 10 лет сдвинулись с "мертвой точки" в создании системы гарантий для потребителей на рынке страхования жизни", - сказал Дубровин.

В начале года ЦБ объявил о создании гарантийного фонда по страхованию жизни при АСВ. Регулятор разработал концепцию, провел консультации со страховщиками, разработал законодательные предложения по формированию фонда к концу года. Регулятор предполагает, что "гарантийная выплата производится лицу, имеющему право на нее по закону, но не более 1,4 млн рублей в совокупности, а лицу, имеющему право на страховую сумму по риску смерти - не более 10 млн рублей". Если законопроект будет принят в 2021 году, сам фонд начнет функционировать в 2023 году, а наполняться - со следующего квартала после принятия закона за счет отчислений страховщиков жизни.

Страховщики жизни вместе с управляющими компаниями и НПФами ожидают завершения дискуссий регулятора о категоризации инвесторов, они рассчитывают на расширение налоговых вычетов для клиентов и получение равных прав с игроками из других секторов финансового рынка при реализации сопоставимых по содержанию инвестпродуктов.

В конце октября ЦБ представил концепцию нового долгосрочного инструмента для инвестирования - ИИС-3, в дополнение к двум уже существующим. Он будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не станет. На ИИС третьего типа и ИИС первого типа предоставляется единый инвестиционный налоговый вычет по НДФЛ в размере самостоятельно внесенных средств на ИИС (общий лимит - 400 тыс. рублей, подлимит для третьего типа - 120 тыс. рублей).

Возможность комбинирования позволит инвестору управлять вложениями одновременно на среднесрочном и долгосрочном горизонте планирования, решать разные задачи: так, например, ИИС-3 дает возможность купить жилье, уплатить первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой или повысить свой доход после выхода на пенсию. В том числе, купить пенсионный план или пожизненный аннуитет (уплата пенсионных или страховых взносов) по договорам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) или инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Также предусмотрено получение ренты за счет накопленных средств, но не более 1/15 активов в год.

Дубровин надеется, что в следующем году также получит развитие и законодательное оформление тема долевого страхования жизни unit-linked (гибрид классического накопительного и инвестиционного страхования жизни без гарантий по защите капитала). Во всяком случае, в стратегических планах развития страхового рынка на ближайшие годы Минфин эту цель заложил.

"Закон о unit-linked нам нужен в принципе - для формирования легитимных оснований для развития инвестиционного страхования жизни. Пока это понятие, столь популярное на Западе, неизвестно российскому законодательству. Между тем, расширяется спрос на инвестиции со стороны физлиц. Когда частные инвесторы выходят на рынок, они сталкиваются с отсутствием четких правил, систематизации, необходимых границ в ИСЖ. Закон о unit-linked должен устранить эти пробелы и стать руководством для потребителей и самих страховщиков, их юридической опорой", - считает Дубровин.

Еще одна концепция, предложенная ЦБ в этом году, - по страхованию рисков в ипотеке - не только не вызвала эмпатии, но заставила объединиться в протесте страховщиков и банкиров. Впервые за много лет они выступили единым фронтом против замысла регулятора. План ЦБ предполагал перенос оплаты расходов на страхование рисков по ипотеке с потребителя на банки. Устранялась комиссия, которую страховщик выплачивал банку как агенту по заключенным договорам защиты рисков в ипотеке, цель изменения модели - сделать страховую защиту и саму ипотеку доступнее. Банки парировали, что предвидят рост ставок по ипотеке из-за роста своих расходов на страхование. Страховщики предсказывали формализацию подходов к таким договорам со стороны банков, распространение выхолощенных по содержанию полисов. Их беспокоило, что в новой концепции страхователь - никто с юридической точки зрения, поскольку он не сторона договора. Сейчас предложения ЦБ, страховщиков и банков - в правительстве.

Не дожидаясь исхода дела, ВСС решил что-то улучшить своими силами. "ВСС разрабатывает внутренний стандарт страхования рисков при ипотеке, который будет обязательным для всех членов ВСС в случае его принятия. Сам стандарт готовится с учетом лучших применяемых сегодня на рынке практик с точки зрения наполнения полиса и минимизации исключений. Мы планируем, что стандарт страхования по ипотеке будет предложен для обсуждения банкам и ЦБ в феврале 2021 года", - сказал Дубровин. На практике любая конкретная программа банка и СК может быть лучше стандарта по условиям, а хуже - нет.

В дополнение регулятор в конце декабря выпустил консультативный доклад об изменении подходов к допуску на финрынок, где обозначена перспектива замены лицензирования отдельных видов бизнеса уведомительным порядком, тема касается страховщиков жизни с их инвестпродуктами, УК и НПФов. Консультативный доклад не является планом действий регулятора на ближайшее время, но вектор обозначен.

Реформа цен в ОСАГО не привела к их росту

В апреле, когда пункты техосмотра закрылись на карантин, ЦБ рекомендовал страховщикам заключать договоры ОСАГО даже при отсутствии на руках автовладельцев диагностических карт, что прежде было запрещено. Изменения закрепили в законе об ОСАГО, но временно. Возможность получения полиса без карты действовала до конца сентября.

С точки зрения финансовых результатов уходящий год также оказался благоприятным для рынка ОСАГО. Небольшим страховщикам с высокой долей обязательной автогражданки в портфеле он помог продержаться на плаву в кризисный период. По данным ЦБ, в январе-сентябре страховщики собрали почти 163,8 млрд руб. премий по ОСАГО, прирост 6,4% к аналогичному периоду 2019 года. Выплаты сократились на 1% - до 102,1 млрд руб. На долю премий по договорам страхования с физлицами пришлось 88,1%, с ИП и юрлицами - 11,9%.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев главным итогом года в ОСАГО считает сохранение средней цены полиса при одновременном снижении числа жалоб. Средняя цена полиса ОСАГО, по данным ЦБ, составила 5,5 тыс. руб., увеличившись на 1,4% по итогам 9 месяцев. "Второй этап реформы индивидуализации тарифов хорошо сработал. Для плохих водителей цены на полисы ОСАГО повышались, для хороших понижались за период, а в целом эффект оказался нейтральным. Система ценообразования стала более справедливой, что показывает снижение уровня жалоб", - заявил Уфимцев "Интерфаксу".

В сентябре 2019 года указанием регулятора очень кстати был расширен тарифный коридор в ОСАГО: для легковых автомобилей физических лиц на 10% вверх и вниз (от 2471 до 5436 рублей), для автомобилей юрлиц - на 20% (от 1646 до 3493 рублей).

Представитель компании-лидера по сборам в ОСАГО, замгендиректора СК "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов признался "Интерфаксу" в том, что для страховщиков возможность ценового маневра оказалась "фактором психологической стабильности" в кризисный год. Компании не спешили приблизить тарифы к верхней границе коридора, "корректировки были сдержанными". По его мнению, негативно влияло на сборы и в автокаско, и в ОСАГО падение продаж новых автомобилей на российском рынке. Росли цены на запчасти и ремонт, что неминуемо повлечет в дальнейшем рост тарифов по моторным видам страховой защиты.

"А вот и не факт", - не уверен в правоте коллеги Уфимцев. В первую волну пандемии из-за введения режима самоизоляции поездки на личном транспорте резко сократились, что привело к снижению аварийности, а значит, и выплат по полисам. По оценкам РСА, частота наступления страховых событий за первые три квартала снизилась на 5-7%. Также были расширены возможности продажи электронных полисов ОСАГО за счет допуска к продажам посредников - начался запуск различных маркетплейсов, себестоимость продаж в ОСАГО снизилась, а конкуренция растет. Таким образом, у страховщиков появился маневр для сдерживания роста тарифов. И если цены на "моторные" страховки будут расти плавно, а сам авторемонт - дорожать, преимущество покупки страховой защиты для автовладельцев станет более очевидным, считает Уфимцев.

Опасения, что маркетплейсы полностью перетянут на себя все продажи в ОСАГО, не подтверждаются международным опытом, полагает он. Там после всплеска популярности таких площадок у страхователей произошла стабилизация: есть категория консервативных клиентов, не желающих менять страховщиков. "По моим оценкам, доля продаж через маркетплейсы будет значительной, но не контрольной и составит 20-30% от всех продаж", - сказал Уфимцев.

Как и предсказывали страховщики, теневой стороной онлайн-бизнеса стала активизация цифрового мошенничества, в первую очередь в автокаско и ОСАГО. Злоупотребления заметны в страховании имущества, жизни, выезжающих за рубеж. "К примеру, мошенничество с бумажными полисами ОСАГО стало почти неприметным, мошенники переключились на электронные договоры, страховщики отрабатывают новые методики борьбы с ними", - прокомментировал основные тенденции в этой сфере вице-президент ВСС, заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов. В лидерах активности мошенников по-прежнему Южный федеральный округ, Приволжье и Северный Кавказ. Цели мошенников в 2020 году сконцентрированы опять в моторном страховании. Однако усилия двух последних лет по противодействию мошенничеству в страховании со стороны правоохранителей, прокуратуры, регионов, ЦБ и страховщиков дали свои плоды, считает Ефремов. Уровень возбуждения уголовных дел по заявлениям страховщиков вырос в целом по стране, мошенники стали осторожнее.

Цифровой рынок

Цифровизация стала хитом года для страховщиков и объединений. К электронному бизнесу страховщики готовились и прежде, но не спешили, в том числе опасаясь развития мошенничества. Все покатилось как с горы с переходом в дистанционные формы взаимодействия. Там, где работали цеха по производству электронных полисов, разворачивались целые фабрики, цифровые продукты посыпались во множестве, в том числе по моторному бизнесу, начала развиваться тема удаленного урегулирования убытков, появились полисы страхования от COVID-19. Страховщики спешно дорабатывали собственные мобильные приложения (в первую очередь для автовладельцев) и наполняли их сервисами.

К концу года почти все продукты "Ингосстраха" были переведены в электронную форму, говорит замгендиректора компании Илья Соломатин. По его словам, так же поступили все ведущие игроки страхового рынка.

Глава комитета РСА по цифровым технологиям, генеральный директор СК "АльфаСтрахование" Владимир Скворцов считает 2020 год "годом цифрового прорыва". Страховщики сдали экзамен, в кратчайшие сроки они перевели в удаленку отношения с клиентами, собственными сотрудниками и службами, а также с госорганами. Решается задача создания непрерывности во всех звеньях цифрового взаимодействия с клиентами - от продажи полиса до урегулирования убытка. В этом году впервые ВСС представил цифровой рейтинг страховщиков - это возможность для отрасли взглянуть со стороны на уровень ее цифровизации, считает Скворцов, работа в этом направлении продолжится.

Следующий год на рынке ОСАГО пройдет под знаком удаленного урегулирования, полагают в РСА. Союзом создан специальный комитет, отрабатываются методики и стандарты удаленной подачи заявления на урегулирование убытка в ОСАГО и электронного направления поврежденной машины на осмотр, следом будет отработан формат дистанционного направления транспортного средства в ремонт, сложится полный цикл удаленного урегулирования в ОСАГО.

В этом году РСА запустил мобильное приложение "Помощник ОСАГО", запуск первого суперсервиса с использованием государственных баз данных - предмет гордости страховщиков.

Кроме того, РСА обновил IT-систему АИС 2.0, база данных стала чище, что позволит избежать ошибок и возможных конфликтов с клиентами автостраховщиков в будущем.

"В тысячу раз в этом году увеличилось число платных запросов в Бюро страховых историй, в основном запросы направляются страховщиками для оценки рисков перед заключением договоров ОСАГО и каско или для урегулирования моторных убытков", - сообщил Уфимцев.

Этот год подарил ОМС телемедицину. Система ОМС вынужденно перенимала опыт, активно внедряемый коммерческими медстраховщиками, телемедицина входит в региональные программы ОМС по всей стране.

Казалось, под натиском цифровизации время агентских моделей страховых компаний уходит. Но это не так. Классическая агентская компания "РЕСО-Гарантия" нарастила численность страховых агентов на 13% за 9 месяцев года, согласно данным ЦБ. "Вера в эффективность агентской модели бизнеса у нас только укрепляется. При падающих доходах в кризис люди не бегут покупать полисы, у них другие приоритеты. Естественный спрос на страхование - минимален. Страховой агент способен убедить человека в необходимости приобретения страховой защиты или в продлении договора. Агент оказывает поддержку страхователю при наступлении убытка", - отметил Иванов из "РЕСО-Гарантии".

Конфликты года

"Отечественные страховщики достойно завершили год, они выдержали испытание цифровизацией, но этот период принес угрозы этатизации, - заявил "Интерфаксу" президент ВСС Игорь Юргенс. - В начале пандемии поддержка регулятора прекрасно сработала, к концу года страховщики ощутили возврат к избыточному регулированию без поблажек или стимулов в фискальной и налоговой областях".

Главный конфликт года был связан с попыткой ужесточения условий работы страховщиков в ОМС, которое грозило обвальной потерей рентабельности. Угроза материализовалась в техническом законопроекте с поправками к трехлетнему бюджету Федерального фонда ОМС и в закон об ОМС. Поправки требовали сокращения вдвое коридора расходов на ведение дел (РВД) для страховщиков ОМС с 1 января 2021 года. Они также выводили работу федеральных медцентров в особую зону, то есть возвращали в плоскость прямого бюджетного финансирования через договоры с ФФОМС. Фонд становился и источником финансирования, и органом контроля, и ответчиком на жалобы пациентов, которые лечатся в федеральных медцентрах, где оказывается высокотехнологичная помощь. Позже, в устных обсуждениях власти обещали страховщикам ОМС сужение функционала и нагрузки при снижении финансирования. Это означало сокращение пунктов выдачи полисов, персонала по работе с застрахованными вместо ожидаемого развития института страховых представителей для защиты интересов пациентов.

Страховщики восстали - полетели обращения ВСС в адрес президента и премьера, в ЦБ, в РСПП. В дело вмешался ЦБ с расчетами, которые доказывали, что сохранить финустойчивость десяткам компаний при таком эксперименте не удастся. Голос регулятора был решающим, силами ЦБ, правительства и депутатов был найден компромисс: коридор РВД для страховщиков меняется, но не столь драматично. Вместо нынешних 1-2% средств на оплату медуслуг в ОМС коридор установлен на уровне 0,8-1,1%. Роль страховщиков в дальнейшем должна уточняться в нормативных актах фонда ОМС, но их пока нет. Декабрьскими поручениями президента уже после принятия поправок в закон поставлена задача правительству, ЦБ, ВСС и пациентским сообществам разработать систему поквартального мониторинга состояния дел в ОМС.

Досадной потерей года страховщики считают закрытие московской программы льготного страхования жилья после 23 лет работы. Конечно, программа требовала обновления. Плата 2 рубля за страхование каждого квадратного метра жилья в полисе была доступной, но и сумма выплат по такому полису невелика. Программа была профицитной для городского бюджета и выгодной для страховщиков. По ней страховалось более 50% столичных квартир. С 2021 года для жителей столицы будет доступно только коммерческое страхование. Программа считалась флагманской с точки зрения методики и работоспособности, на нее равнялся Минфин и законодатели при создании закона о страховании жилья от ЧС. Ни один регион РФ своей программы по страхованию жилья от ЧС за 2 года жизни закона не принял, хотя ЧС происходят регулярно. Теперь закрыт и московский образец. Таким образом, федеральный закон о добровольном страховании жилья сейчас жив только на бумаге. Закон не поддерживают регионы, скептически воспринимают его страховщики.

Еще одной темой для конфликта года стала инициатива ЦБ и законопроект депутатов на ту же тему - о передаче специально созданной "дочке" Банка России информационных баз страховщиков, в том числе по обязательным и видам страхования. "Дочка" ЦБ, согласно проекту закона, должна создавать бюро страховых историй по всем основным видам страхования. В новой структуре страховщикам предложен совещательный голос при принятии решений. Цель проекта благая - формирование больших данных по страховому рынку, новые возможности для финансирования проекта. При этом статистику из новой базы данных страховщикам придется покупать. "IT-базы страховых союзов создавались на средства страховщиков, часто в силу требований законов об обязательном страховании, они рабочий инструмент для страховых компаний. По подсчетам ВСС, общие затраты на создание баз за все годы достигают 10 млрд рублей. Законопроект пока не обсуждался глубоко, конфликтная тема плавно перетекает на следующий год", - сказал Юргенс.

Платежный суперагент

Год противостояния эпидемии превратил госстраховщика - Фонд социального страхования (ФCC) в государственного платежного суперагента, поскольку ему пришлось осуществлять новые и дополнительные функции по поручению правительства. ФСС участвует в организации спецвыплат врачам, медперсоналу, работающему в "красных зонах" по всей стране, а также работникам социальной сферы. Кроме того, ФСС производит выплаты работникам старше 65 лет, которые оставались дома в период ограничений. В первую волну карантина этой категории подобные выплаты шли одновременно по всей стране, теперь они производятся по реестрам тех регионов, где ограничения действуют до сих пор. Весной ФСС также проводил выплаты вернувшимся из-за границы гражданам, которые не могли выйти на работу из-за карантина, и членам их семей.

В этом году были приняты изменения в закон об обязательном страховании работников от несчастного случая на производстве, которые определяли особо порядок выплат получившим инвалидность из-за от COVID-19 или погибшим из-за этой болезни врачам.

В 2021 году ФСС предстоит работа над тремя проектами, где его функция организатора выплат окажется определяющей. Последние восемь крупнейших регионов России перейдут на систему "прямых выплат" за счет средств фонда при оплате больничных листов, а также при выплате социальных пособий, будет продолжен проект "электронный больничный", со следующего года начнется реализация проекта "электронный сертификат" для приобретения инвалидами технических средств реабилитации.

Пилотный проект "прямые выплаты" был начат Минтрудом и ФСС в 2011 году, он устраняет из цепочки расчетов по больничным листам за счет ФСС работодателей, деньги фонд людям выплачивает напрямую, это упрощает и ускоряет получение больничных и соцвыплат. С 1 января система "прямых выплат" будет действовать уже по всей территории страны. Подключаются Москва и Подмосковье, Петербург, Краснодарский и Пермский края, Свердловская и Челябинская области, Ханты-Мансийский округ и Югра. На эти регионы приходится порядка 40% всех работающих в стране, в них зарегистрировано свыше 2 тыс. работодателей, насчитывается более 19,7 млн застрахованных.

Жалоб меньше

Количество жалоб в Банк России на субъекты страхового дела за 9 месяцев этого года упало на 28% по сравнению с тремя кварталами 2019 года и составило более 23 тысяч. Из всех поступивших жалоб 79% касаются ОСАГО. Жалобы на страховщиков жизни - менее 1%.

Главный финуполномоченный Юрий Воронин сообщил "Интерфаксу", что "за период с 1 января по 30 ноября 2020 года в Службу финансового уполномоченного поступило около 171,6 тыс. обращений. Лидирующую позицию занимают споры, связанные со страховым возмещением по договорам ОСАГО (143 тыс. или 83,5%), на втором месте - обращения по страхованию жизни (9,2 тыс., или 5,4%), на третьем - страхование от несчастных случаев и болезней (6,7 тыс. - 3,9%).

С 1 января служба заработает в полную силу. По закону, заявления на рассмотрение споров в досудебном порядке будут приниматься службой не только от физлиц-клиентов страховщиков и микрофинансовых организаций, но от таких же клиентов банков и НПФов.

Весь 2020 год работал на смену парадигмы восприятия потребителя и клиента на страховом рынке. Эта фигура оказалась стержнем, объединяющим самые разные сюжеты, которые волновали рынок в уходящем году. Цифровые сервисы и мобильные приложения, новые антиCOVIDные продукты и упрощение клиентских путей, телемедицина, демократизация продаж полисов через посредников, создание системы гарантий в страховании жизни, появление концепции удешевления страхования по ипотеке, планы расширения налоговых льгот для покупателей долгосрочных полисов страхования жизни - все сходилось на интересах клиента. Так год жестоких вызовов для человека оказался годом гуманизации - и вынужденной, и добровольной - для страховщиков.