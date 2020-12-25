Энергорынок садится на безуглеродную диету

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Юбилейный форум в Давосе, традиционно открывающий сезон, в этом году поляризовался донельзя, ведь наэлектризовали его два максимально непохожих человека - президент США Дональд Трамп и шведская школьница Грета Тунберг. Столь яркие противоположные фигуры, сошедшиеся в одной точке, в принципе могли символизировать почти любой глобальный тренд, но, пожалуй, именно для ознаменования тектонических сдвигов на энергетическом рынке подошли просто идеально.

Тогда, во второй половине января, только провидцы могли предположить, что COVID-19 сделает Давос не только главным, но еще и единственным в 2020 году полноценным международным форумом с энергетической повесткой. И сыграет свою роль в том, что традиционные углеводороды станут терять прежнее влияние. Борьба с углеродным следом из фазы декларативной переходит в практическую, но как быстро и как далеко она зайдет - вопрос пока открытый. Слишком много влиятельных участников в этом процессе, и каждый не прочь взять энергопереход под свой контроль. Да и стоит безуглеродное будущее дорого - как и любая полезная диета.

Грета бродит по Европе - и не только

В течение 2019 года Тунберг, которую - такова уж нелегкая доля любого активиста - подозревают в связях с мощным экологическим лобби, выступила на нескольких заметных конференциях, привлекая внимание общественности к борьбе с изменениями климата. Ее знаменитое "Как вы смеете?" ("How dare you?"), произнесённое на саммите ООН в Нью-Йорке по изменению климата в сентябре 2019 года, наделало много шума, сделало ее номинантом на Нобелевскую премию и "Человеком года" по версии журнала Time. Школьница жаловалась, что энергетические компании и правительства украли ее детство и мечты своими пустыми словами - в то время как люди умирают, разрушаются целые экосистемы, правительства могут говорить только о деньгах и экономическом росте.

Президентам крупнейших энергетических держав пришлось комментировать слова юной девушки и отстаивать свои традиционные источники наполнения бюджета и создания рабочих мест. Трамп посоветовал ей научиться "держать себя в руках" и "расслабиться". "Так нелепо. Грета должна научиться справляться со своим гневом, а потом пойти на хорошее старое кино с другом! Расслабься, Грета, расслабься!", - написал Трамп в своем твиттере.

Владимир Путин заявил, что не разделяет "общего восторга" по поводу речи Греты Тунберг на саммите ООН. Грета - "добрая и искренняя девочка", однако "никто не объяснил Грете, что современный мир сложен и разнообразен", "а люди в Африке либо во многих азиатских странах хотят жить на таком же уровне достатка, как и в Швеции". "А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию солнца, которого в Африке достаточно? Кто-нибудь объяснил, что это стоит?" - сказал Путин.

Он подчеркнул, что нефть является источником номер один в мировом энергобалансе и, по данным мировых экспертов, сохранит свои преимущества в этом качестве в ближайшие 25 лет, хотя ее доля и будет постепенно снижаться, а доля возобновляемых источников - расти. При этом технологии возобновляемой энергии пока малодоступны для развивающихся стран, однако "люди хотят там жить так же, как в Швеции, и их не остановить". "Пойдите объясните им, что они должны еще прозябать в нищете лет 20-30 и их дети будут в нищете!" - продолжил Путин. Он заключил, что проблему нужно решать максимально профессионально, хотя эмоции и неизбежны.

Нападки на нефть и газ за прошлый год стали настолько агрессивными, что ряд банков, в частности, Европейский инвестиционный банк отказываются финансировать проекты в области энергетики с использованием ископаемого топлива, конференции со словом "oil" в названии переименовываются, а производитель ветровок отказывается печатать их с логотипами нефтесервисной компании в подарок сотрудникам на Рождество.

Из российских бизнесменов наиболее эмоциональный отзыв был у главы "НОВАТЭКа" Леонида Михельсона, который назвал "мировым вредительством" инициативы Евросоюза о введении налогов и штрафов за "карбоновый след".

Зеленее не будет!

Поводов беспокоиться и у России, и у США более, чем достаточно - обе страны занимают лидирующие позиции по добыче нефти, газа и угля - эти энергоносители обеспечивают существенную часть наполнения бюджета.

Основным рынком для российских нефти и газа исторически была Европа, хотя и идет медленное, но верное наращивание поставок на азиатский рынок.

В декабре 2019 года Еврокомиссия представила план действий, так называемую "Зеленую сделку" (или "Зеленый пакт", Green Deal), которая предусматривает, что к 2050 году нетто-выбросы парниковых газов будут сведены к нулю, а рост экономики должен стать независимым от использования ресурсов. На производство и использование энергии в различных секторах экономики приходится более 75% выбросов парниковых газов в ЕС. Европа делает ставку на энергоэффективность, использование ВИЭ для производства электроэнергии, отказ от угля и декарбонизацию газа.

Пандемия COVID-19, объявленная в начале марта, уронила потребление нефти весной этого года почти на четверть. Этот фактор ускорил разговоры об энергетическом переходе. В течение весны крупнейшие европейские энергокомпании - Shell, Total, BP, Equinor, Eni, Repsol - уже объявили, что планируют добиться нулевых выбросов к 2050 году. При этом они намерены не только сами перестать загрязнять атмосферу, но и прекратить использование, например, электроэнергии, при производстве которой эмитируются парниковые газы.

Летом, представляя стратегию по интеграции энергосистем комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон неоднозначно дала понять, что ископаемые энергоносители Европе к 2050 году не нужны. "Это значит, что к тому времени мы выведем из потребления ископаемые энергоносители, а что касается газового сектора, то будем использовать декарбонизированные газы. Мы будем стремиться к достижению наших целей, и все партнеры, которые поставляют нам ископаемые энергоресурсы, должны это иметь в виду ", - заявила она.

В семье не без водорода

Под декарбонизированным газом имеется в виду водород, который пребывал в забвении несколько лет, поскольку довольно недешев в производстве. Водород - самый легкий и самый распространенный элемент на Земле. Сейчас три четверти водорода в мире - около 75 млн т - производится из природного газа, состоящего из углерода и водорода, путем паровой конверсии. Порядка 6% природного газа и 2% угля сейчас используется для получения водорода.

Однако Европа хочет сделать такой способ производства лишь переходным на пути к производству "зеленого водорода", получаемого методом электролиза воды, причем энергия, используемая электролизером, должна быть из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Пока что таким способом в мире добывается менее 0,1% водорода.

По оценке МЭА, стоимость производства водорода из газа составляет $0,9-3,2 за кг, из угля $1,2-2,2 за кг, из ВИЭ - $3-7,5 за кг. В Европе прекрасно это осознают, но рассчитывают добиться снижения себестоимости за счет эффекта масштаба. Кроме того, конкурентоспособность водорода и ВИЭ предполагается повысить за счет введения углеродного налога.

Пока водород используется главным образом в нефтепереработке и химической промышленности (для получения аммиака и метанола), а также сталелитейной отрасли. МЭА отмечает, что водород можно использовать как топливо для автомобилей и других видов транспорта (нужны специальные топливные элементы), его можно добавлять в газовые сети, и с его помощью можно хранить электроэнергию, выработанную возобновляемыми источниками энергии, которые имеют неравномерность производства и потребления.

Европа намерена до 2024 года поддержать строительство электролизеров на ВИЭ мощностью минимум 6 ГВт, которые обеспечат производство 1 млн т "зеленого" водорода.

В 2025-2030 годы мощность электролизеров должна достигнуть 40 ГВт, а производство водорода - 10 млн т, далее предполагается, что производство водорода будет масштабировано и позволит декарбонизировать те сектора, где пока это трудно сделать, в частности, при производстве стали.

Еще 40 ГВт мощностей Европа надеется построить в соседних странах, которые будут поставлять ей "зеленый" водород, в частности, в странах Северной Африки, которые имеют огромный потенциал по ВИЭ. В числе партнеров названы и восточные соседи, в частности, Украина, имеющие "природные ресурсы, инфраструктуру и технологическое развитие".

"Сотрудничество может варьироваться от исследований и инноваций до регуляторной политики, прямых инвестиций и справедливой торговли водородом", - подчеркивает ЕК.

До 2050 года Европа рассчитывает потратить на производство "зеленого" водорода 180-470 млрд евро. Параллельно с "зеленым" водородом будет производиться и "голубой" водород - тот, который производится из газа ("серый"), но получает свой чистый оттенок благодаря установке систем по улавливанию и хранению выделяемого углерода (CCUS - carbon capture and utilization systems). На эти цели может быть потрачено еще 3-18 млрд евро.

"Дорожные карты" по использованию и производству водорода уже объявили Южная Корея, Япония, США и другие развитые страны.

Цена энергоперехода

В России понимают, что традиционные углеводороды обходятся Европе дешевле, чем возобновляемые источники энергии, и переход на водородную энергетику будет стоить огромных средств.

Но постепенно, говорят эксперты, конкурентоспособность ВИЭ по отношению к нефти и газу растет, несмотря на страдания насекомых и птиц. "Вот все знают, что, да, ветровая генерация хороша, но про птиц разве вспоминают в этом случае: сколько птиц гибнет? Они (установки) так трясутся, что червяки вылезают из земли. Это не шутки, на самом деле, это серьезные последствия применения вот этих современных способов получения энергии. Я не говорю, что это не нужно развивать, конечно, нужно. Но нельзя забывать и проблемы, которые с этим связаны", - говорил Путин. И хотя отсылки к червякам могут сейчас вызывать улыбку, никто не может поручиться, что лет через десять новая Грета Тунберг не пойдет крестовым походом на расплодившиеся ветряки, спасая природу теперь уже от ВИЭ, а не от нефти.

По итогам 2019 года, согласно статистическому справочнику ВР, ВИЭ показали самый существенный рост использования среди всех видов энергии - 12%.

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин говорил, что без традиционной энергетики, которая в Европе составляет основу энергобаланса, возобновляемая не сможет обеспечить потребности континента. "Очень много сегодняшних заявлений и рассуждений - это лозунги и хайп, за которыми стоит гораздо меньше расчетов и цифр. Если мы хотим, чтобы развивалась экономика не только развитых, но и развивающихся стран, мы должны иметь ввиду, что энергетика является основой, то есть она должна быть доступной, в том числе по цене", - сказал он.

Сорокин подчеркнул, что пока более конкурентоспособных источников энергии, чем углеводороды, нет. "Чтобы заменить всю инфраструктуру, которая позволит использовать массово те же электромобили, и (внедрить - ИФ) новые источники энергии, это десятки триллионов долларов в сферы, которые не приносят достаточной доходности", - сказал замминистра.

"Здесь вступает в игру долг. Мы на рынке энергетики наблюдаем дичайшие искажения реальности, потому что доступ к бесплатному финансированию, который пошел после 2008 года, снижение ставок, позволил вкладывать в отрасли, которые не генерят никакой доходности, и не просто вкладывать, а рефинансировать долги, хотя инвестор понимает, что, скорее всего, эти долги никогда не вернут", - отметил он, упомянув сланцевую нефтедобычу в США, обрушившую мировые цены на нефть в 2014 году.

Таким образом, в Минэнерго признают, что поддержка государства может довести масштаб производства водорода и ВИЭ до конкурентоспособного уровня, и в конечном счете это усилит финансовое и технологическое неравенство между развитыми и развивающимися странами.

Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что Европа стремится также решить и вопрос энергонезависимости, поскольку свои запасы нефти и газа истощаются. Развитием водородной энергетики и ВИЭ Европа создает для своих резидентов рабочие места.

Ускоренная монетизация и вынужденная диверсификация

Пандемия вызвала определенные структурные сдвиги в потреблении нефти - люди стали меньше летать и ездить на общественном транспорте, но чаще пользоваться личными автомобилями. "Мы не думаем, что потребление керосина, которое составляет 8-10% от общемирового, полностью вернется на докризисный уровень. Сейчас 60% от докризисного, мы, скорее, вернемся на 90-95%, а потом рост будет за счет органического роста мировой экономики. Но какую-то часть бизнес-трэвел мы потеряем по любому", - сказал Сорокин.

В этом году мировые компании и эксперты активно комментировали будущий спрос на нефть - в каком году мир выйдет на пик потребления нефти и какой он будет (если вернется на допандемийный уровень в 100 млн б/с).

По среднему прогнозу EIA, VYGON Consulting, Минэнерго России, представленному Сорокиным, если согласно текущим политикам планируется, что потребление нефти в мире к 2040 году составит 4,8 млрд тнэ (28% мирового энергобаланса), а газа 4,3 млрд тнэ (25%), то в случае реализации сценария "устойчивого развития", то есть с усиленной экологической повесткой, потребление нефти составит лишь 3 млрд тнэ (23%), а газа - 2,9 млрд тнэ (23%).

В России рассчитывают, что "хоронить углеводороды" еще рано - 10-15 лет они будут составлять прочную основу энергобаланса. Хотя природная рента будет уменьшаться и нужно постараться максимально использовать свои углеводороды, используя доходы от них для других сфер экономики.

"Вот эти все запасы огромные, которые есть, в течение какого времени они будут востребованы? В течение ближайших 10-20 лет? И тогда надо будет ставить вопрос об их монетизации ускоренным способом либо это будет более длительный период еще использования соответствующих источников в энергобалансах, и на более длительный период можно растянуть добычу соответствующую минеральных ресурсов", - рассуждал новоиспеченный российский вице-премьер по ТЭКу, бывший министр энергетики Александр Новак.

Россия намерена увязывать производство нефти с потребностями мирового рынка, заявлял президент Путин. В эту логику укладываются и решения, принятые в нынешнем году по налогам в нефтяной отрасли, конечной целью которых российский президент обозначил "не тянуть уже бесконечно отработанные и малоэффективные старые, выработанные месторождения, а наоборот нацелить наши компании и их партнеров на то, чтобы развивать новые проекты, новые провинции, добиваться включения современных технологий, применения современной техники и технологий".

Также в России ждут усиления конкуренции на мировом рынке нефти и газа, в частности, и путем несправедливой конкуренции - например, введения санкций, самой явной жертвой которых в 2020 году для России стал многострадальный проект "Северный поток 2". Кстати, "Газпром", пытаясь вписать уже почти достроенный газопровод в европейскую экологическую повестку, озвучил идею построить на конце "Северного потока 2", в Германии, завод по производству водорода.

Как заявил Новак, нужно сконцентрировать усилия по двум направлениям: развитие внутреннего рынка и развитие и диверсификация экспорта: "как экспорта, связанного с добавленной стоимостью по переработке углеводородов, так и с новой энергетикой". Касаясь развития внутреннего рынка вице-премьер РФ упомянул газификацию страны.

В ногу со временем

Россия поставила себе цель к 2035 году производить 2 млн т водорода и рассчитывает за счет своего удобного положения поставлять его и в Европу, и в Азию - сотрудничество уже обсуждается с Германией и Японией.

Россия, обладая колоссальными запасами газа, рассчитывает монетизировать его часть, производя "серый" и "голубой" водород при наличии технологий CCUS (улавливание, утилизация и хранение углекислого газа). Кроме того, есть возможности производства "желтого" водорода - за счет атомной энергии.

Россия является участником Парижского климатического соглашения, и, по словам Новака, согласно национальному уровню вклада в рамочную конвенцию ООН об изменении климата, к 2030 году объем выбросов парниковых газов в России должен сократиться на 70% от уровня 1990 года при условии максимально возможного учета поглощающей способности лесов.

По мнению аналитиков "ВТБ Капитала", "декарбонизация одерживает победу, но у российских компаний есть вакцина". "Вызов, стоящий перед человечеством (с нефтяными компаниями на передовой), отсутствие готовых ответов вынудили международные нефтяные компании искать решения в обязательствах инвестировать в альтернативы, декларациях о сокращении добычи и даже исключении слова "нефть" из своих названий. Российские нефтяные компании не испытывают такого финансового и общественного давления в связи с выбросами парниковых газов", - отмечалось в обзоре инвестбанка.

По мнению аналитиков, российские компании уже (что удивительно) более эффективны в отношении выбросов парниковых газов, чем их коллеги, им не нужно покупать "разрешения на выбросы" и тратить миллиарды на капвложения в такие проекты. "Это может означать печальный конец через 30-50 лет, но у них будет достаточно времени", чтобы осуществлять щедрые выплаты акционерам, полагают эксперты.

Чтобы вписаться в энергетические балансы климатически ответственных стран, наши компании разрабатывают меры по снижению углеродного следа. Как озвучил Новак, "Газпром" поставил себе целевые показатели по снижению выбросов парниковых газов при транспортировке природного газа почти на 4% к 2024 году. "Газпром нефть" планирует к 2022 году достигнуть уровня использования попутного нефтяного газа в размере не менее 95%. "Роснефть" заложила в программу объем "зеленых" инвестиций в размере 300 млрд рублей, или почти 7% от ежегодных затрат. "Татнефть" планирует к 2050 году стать углеродно-нейтральной, "ЛУКОЙЛ" намерен сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в следующем году на 5%, "НОВАТЭК" до 2030 года планирует снизить выбросы метана и парниковых газов в секторах добычи и переработки на 4% и на 6% соответственно.

Как заявил "Интерфаксу" старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко, "пока никто точно не знает, насколько быстро будет осуществляться энергетический переход, и как будет меняться регулирование, но компании уже сейчас вынуждены увеличивать степень прозрачности в вопросах ESG (Environmental, Social, Governance) или даже менять свои бизнес-модели, чтобы снизить интенсивность выбросов углекислого газа". Пока в России изменения касаются скорее только степени открытости. Это вряд ли поможет российским компаниям избежать или снизить углеродный налог, но может в будущем стать обязательным условием привлечения международного финансирования", - считает он.

Россия намерена развивать строительство и производство возобновляемых источников энергии - сейчас действует десятилетняя программа строительства ВИЭ на 6 тыс. МВт, уже 2 тыс. МВт введены в эксплуатацию, рассматриваются предложения о продлении этой программы до 2035 года.

Лед и пламень не столь различны меж собой

Что касается производителей по ту сторону океана, то Трамп отличился во время своего президентства отстаиванием интересов нефте- и газодобывающих компаний страны, вел активные действия на нефтяном и газовом рынках и вывел США из Парижского соглашения по климату. Новый президент страны с крупнейшей в мире экономикой Джо Байден стремится ускорить внедрение электромобилей, хочет вернуть страну в Парижское соглашение и запретить неэкологичные способы добычи нефти и газа.

Впрочем, по оценке вице-президента по нефтяным исследованиям Wood MacKenzie Энн-Луизы Хиттл, запрет гидроразрыва пласта, являющегося основой добычи сланцевой нефти в США, может коснуться производства лишь 0,5 млн баррелей в сутки (а это меньше 1% мировой добычи).

Вице-президент производителя сжиженного природного газа в США Sempra Energy Брайан Келли полагает, что Байден активизирует санкции в отношении России, в частности, против "Северного потока 2". Ожидается при этом, что новая администрация США отменит санкции, введенные Трампом против Ирана и Венесуэлы, что может вывести на рынок порядка 3 млн б/с.

Впрочем, Байден обещал стимулировать экономику США новыми вливаниями средств, а она является крупнейшим потребителем нефти и газа в мире. Поэтому, как сказал вице-премьер Новак, надо мониторить, как будет вести себя новая администрация, в том числе согласится ли она совместно координировать добычу нефти, как Трамп.

В противном случае не исключено, что монетизировать нефть и газ придется скорее.

А звание "Человек года" по версии журнала Time тем временем от Греты Тунберг перешло Джо Байдену и его вице-президенту Камале Харрис, поддержавшей шведскую активистку.