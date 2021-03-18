BP построит крупнейший в Великобритании завод по производству "голубого" водорода

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Британская BP Plc планирует построить завод по производству "голубого" водорода мощностью 1 ГВт в Тиссайде на северо-востоке Великобритании.

Как отмечается в пресс-релизе компании, речь идет о крупнейшем проекте по производству "голубого" водорода в Великобритании. Он позволит на 20% выполнить цель страны по производству водорода.

"Голубой" водород производится из природного газа, при этом используются технологии улавливания и захоронения выбросов CO2, которыми сопровождается процесс.

BP планирует принять окончательное инвестиционное решение по проекту H2Teesside в начале 2024 года, а производство водорода может быть запущено в 2027 году или раньше. На первой стадии мощность завода составит 500 МВт, а полная мощность будет достигнута к 2030 году.

В рамках проекта планируется улавливать и направлять в хранилища до 2 млн тонн CO2 в год. При этом будет улавливаться 98% выбросов от производства водорода.

H2Teesside может быть интегрирован с другими проектами улавливания, использования и хранения CO2 в регионе, операторами которых является BP, - Net Zero Teesside (NTZ) и Northern Endurance Partnership (NEP).

Водород может использоваться в качестве экологически чистого топлива для промышленности, коммунального сектора, большегрузного транспорта, а также для производства биотоплива.

В BP отметили, что на Тиссайд приходится 5% промышленных выбросов CO2 в Великобритании. В регионе расположены пять из 25 крупнейших предприятий страны по объему выбросов.

Компания подписала меморандум о взаимопонимании с производителем диоксида титана Venator относительно поставок водорода на его завод в Тиссайде. BP подписала аналогичный документ с газораспределительной компанией в Северной Англии Northern Gas Networks (NGN) с целью декарбонизации газоснабжения Великобритании.