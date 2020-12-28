Власти Китая потребовали от Ant Group реорганизации бизнеса

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Китайские регуляторы потребовали от Ant Group сфокусироваться на ее основном бизнесе - платежном сервисе, и скорректировать операции в сферах потребительского кредитования, страхования и управления активами состоятельных клиентов.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) выступил с критикой отношения Ant к конкурентам и потребителям, а также отметил наличие проблем в сфере корпоративного управления. В НБК считают, что Ant пренебрегала выполнением регулятивных требований и пользовалась регуляторным арбитражем.

Центробанк не стал требовать от компании разделения бизнеса, однако подчеркнул, что она должна понимать "важность реорганизации бизнеса" и как можно быстрее представить соответствующий план.

Ant заявила, что намерена проанализировать предписания и будет выполнять требования регуляторов. Компания разработает план действий и составит график его реализации.

Ant, являющаяся крупнейшей в Китае компанией сферы финансовых технологий, на треть принадлежит Alibaba Group Holding Ltd., компании китайского миллиардера Джека Ма. Акции Alibaba подешевели на 8% по итогам торгов в Гонконге в понедельник.

Менее двух месяцев назад власти Китая остановили IPO Ant, объем которого должен был составить рекордные $34 млрд. Ранее The Wall Street Journal сообщала, что это решение было принято лично председателем КНР Си Цзиньпином, которого Джек Ма разозлил своей критикой действий страны в сфере финансового регулирования.

Новые предписания регуляторов затруднят развитие бизнеса Ant в тех сферах, которые, как она рассчитывала, станут двигателем роста ее бизнеса. Компании, возможно, придется сократить масштаб некоторых операций, что негативно скажется на потенциале ее прибыли, а также на рыночной оценке при будущем IPO, пишет WSJ.

Сервис Alipay

Ant владеет очень популярным в КНР платежным сервисом Alipay, число клиентов которого в материковом Китае превышает 1 млрд. В первом полугодии 2020 года через Alipay прошли транзакции общим объемом $18 трлн. Пользователи Alipay имеют возможность оплачивать через смартфоны проезд в автобусах и такси, онлайн-покупку продуктов и других товаров, счета за коммунальные услуги и так далее. Приложение Alipay также дает пользователям возможность инвестировать в паевые фонды и другие продукты, а также, например, приобрести страховку.

Помимо этого, Ant через Alipay выдает краткосрочные кредиты потребителям и малому бизнесу, которые зачастую недоступны в традиционных банках. Бизнес компании в сфере потребительского кредитования развивался особенно быстро в последние годы и стал крупнейшим двигателем выручки Ant. Согласно проспекту IPO, на долю этого бизнеса пришлось 39% годовой выручки компании, составившей 72,5 млрд юаней ($11,1 млрд).

Китайские регуляторы связывают свои опасения именно с этим бизнесом, поскольку потребительские кредиты выдаются через Alipay коммерческими банками, которые берут на себя все риски, связанные с возможностью невозврата кредитов. Ant, тем временем, получает комиссионные за сделки, практически не беря на себя рисков.

В НБК, несмотря на отмеченные нарушения, признают финансовые и технологические инновации Ant. При том, что компания охватывает широкий круг финансовых услуг и имеет "существенное влияние" в этих сферах, она должна сознательно следовать законам КНР и выполнять регулятивные нормы, а также согласовывать свое корпоративное развитие с целями государства, отмечают в НБК.

Китайский ЦБ также заявил о необходимости защиты персональных данных клиентов Ant, пользующихся услугами кредитования, и улучшения практик корпоративного управления в компании.

На данный момент регуляторы КНР не требуют от Ant разделения бизнеса, что дает ей возможность привести внутренние дела в порядок, отмечает аналитик компании Gavekal Dragonomics Сяоси Чжан.

Ant уже начала делать шаги для сокращения рисков в сфере потребительского кредитования. Так, 23 декабря ее платформа Huabei объявила о сокращении кредитных лимитов для молодых заемщиков с целью формирования "более рациональных покупательских привычек".