Списание нефтекомпаниями стоимости активов было максимальным за 10 лет

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Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Пандемия COVID-19, спровоцировавшая беспрецедентное падение спроса на нефть в этом году, заставила многие нефтегазовые компании пересмотреть оценку своих активов, что привело к самым масштабным за последние 10 лет списаниям в отрасли.

Нефтегазовые компании в Северной Америке и Европе за первые три квартала 2020 года списали стоимость активов на общую сумму порядка $145 млрд, что является максимумом для этого периода с 2010 года, свидетельствуют результаты анализа, проведенного The Wall Street Journal.

Сумма списаний существенно выше, чем в период предыдущего обвала нефтяного рынка в 2015 и 2016 гг., и составляет порядка 10% совокупной рыночной стоимости этих компаний.

При этом WSJ не учитывает данные за четвертый квартал текущего года, когда, например, Exxon Mobil Corp. объявила о списании активов на сумму $20 млрд.

В целом издание учитывало данные нефтегазовых компаний США, Канады и Европы с рыночной стоимостью более $1 млрд.

Уверенности в восстановлении цен на нефть нет

С обесцениванием активов в этом году столкнулись многие отрасли, однако самые существенные списания зафиксированы именно в нефтегазовом секторе, свидетельствуют данные S&P Global Market Intelligence.

Нефтекомпании традиционно прибегают к списаниям в периоды обвала цен на нефть, поскольку денежные поступления от активов сокращаются. В этом году ситуацию усугубила неопределенность в отношении дальнейших перспектив спроса с учетом роста рынка электромобилей, быстрого развития возобновляемой энергетики и увеличивающегося внимания к вопросам экологии и изменения климата.

На долю европейских нефтекомпаний Royal Dutch Shell Plc, BP Plc и Total SE пришлось более трети общей суммы списаний в отрасли в этом году. В случае американских производителей сланцевой нефти Concho Resources Inc. и Occidental Petroleum Corp. списания были больше, чем за предыдущие четыре года вместе.

Списания указывают не только на снижение стоимости активов в краткосрочной перспективе, но и подчеркивают мнение компаний, что спрос на нефть может уже не восстановиться до прежних уровней, отмечает Регина Мэйор, отвечающая за энергетику в KPMG. "Компании приходят к пониманию, что спрос на их продукцию будет снижаться, и списание активов является предвестником этого", - говорит Мэйор.

Правила бухгалтерской отчетности в США требуют от компаний списывать стоимость активов, когда прогнозируемый объем денежных поступлений опускается ниже их балансовой стоимости. Несмотря на то, что списания не затрагивают реальных денежных потоков компании, они способствуют росту долга в отношении к активам, что может привести к увеличению стоимости заимствования.

Перспективы не слишком радужны

Переоценка компаниями стоимости нефтяных активов подчеркивает тот факт, что эра, в течение которой предполагаемый дефицит энергоресурсов заставлял бизнес скупать нефтяные активы, в том числе сланцевые участки в США и Канаде, подошла к концу. Многие из активов являются нерентабельными при текущем уровне цен на нефть, и, с учетом неуверенности компаний в дальнейших перспективах спроса, они становятся все более избирательными в плане инвестиций, отмечают эксперты.

В ближайшие годы растущая конкуренция со стороны возобновляемой энергетики и изменение политики в отношении ископаемого топлива может спровоцировать новую волну переоценки стоимости нефтегазовых активов с учетом их способности генерировать денежные потоки в новой среде, отмечает профессор Центрального Мичиганского университета Филип Киджаэ Хонг.

Развитие возобновляемой энергетики со временем сократит стоимость нефтяных активов, считает эксперт.

"Это не то, что одна компания принимает плохое решение, - говорит Хонг. - Это угроза для всей отрасли на долгосрочную перспективу".