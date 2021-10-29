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Exxon в III квартале вернулась к прибыли

Exxon в III квартале вернулась к прибыли
Фото: Barry Lewis/InPictures via Getty Images

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil завершила III квартал 2021 года с чистой прибылью благодаря росту цен и продаж, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли прогноз.

Чистая прибыль компании за отчетный квартал составила $6,75 млрд, или $1,57 в расчете на акцию, против чистого убытка в $680 млн, или 15 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $1,58 на акцию. Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали этот показатель на уровне $1,56 на акцию.

Выручка Exxon в июле-сентябре взлетела на 60% - до $73,79 млрд при прогнозе в $71,13 млрд.

Добыча углеводородов в июле-сентябре составила 3,665 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки по сравнению с 3,672 млн бнэ/с за тот же период годом ранее и 3,582 млн бнэ/с во втором квартале текущего года.

Средняя цена реализации нефти в третьем квартале выросла на 7% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, природного газа - на 28%.

Капиталовложения компании составили в минувшем квартале $3,85 млрд, а с начала текущего года - почти $10,8 млрд. По итогам всего текущего года капиталовложения будут ближе к нижней границе озвученного ранее компанией диапазона в $16-19 млрд, говорится в пресс-релизе.

Exxon объявила также о том, что в 2022 году запустит программу выкупа собственных акций объемом до $10 млрд, длительность которой составит один-два года.

С начала года котировки Exxon взлетели на 56% (до $271 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 прибавил 22,4%.

Exxon осуществляет разведку и добычу более чем в 30 странах, в том числе имеет совместные предприятия на территории России и Казахстана, а также владеет долями более чем в 20 НПЗ и химических заводах по всему миру.

Exxon США

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