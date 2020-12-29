Эксперты сообщили о падении цен на подсолнечник и масло

Цены на подсолнечник в декабре упали на 17%, на масло - на 7%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Цены производителей на подсолнечник в России с начала декабря упали на 17%, на подсолнечное масло - на 7%, следует из мониторинга "СовЭкона".

За прошлую неделю цены на подсолнечник снизились на 1 975 рублей, до 33 275 рублей за тонну (без НДС, EXW Европейская часть России), на подсолнечное масло - на 1 325 рублей, до 83 500 рублей. Рынок продолжает активно снижаться на фоне опасений введения экспортной пошлины на подсолнечное масло в размере 15%, считают эксперты. Ее пообещали ввести в случае, если масло не подешевеет. С 15 по 21 декабря, по данным Росстата, розничные цены на масло снизились на 1% после длительного периода активного роста.

По данным экспертов, предложение подсолнечника высоко, его производители готовы активно контрактоваться по текущим ценам. Но некоторые переработчики воздерживаются от закупок, ожидая еще более низких цен, отмечают эксперты.

Экспортные цены на подсолнечное масло увеличились вслед за резким ростом цен на сою и пальмовое масло. Цены FOB выросли на $30, до $1 170 за тонну.

Эксперты "СовЭкона" считают, что рынок подсолнечника близок ко "дну", так как котировки опустились ниже уровня, соответствующего ценам на масло уже с учетом 15%-ной пошлины. При отсутствии пошлины рынок подсолнечника может отыграть все падение в декабре и установить новые ценовые рекорды, прогнозируют они.

Как сообщалось, в середине декабря производители и ритейлеры подписали соглашения, в которых зафиксированы верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло на уровне 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. Эти цены будут действовать до 1 апреля 2021 года.

По данным Росстата, сбор подсолнечника в РФ в этом году снизился до 13,278 млн тонн с 15,379 млн тонн в 2019 году.

С 9 января 2021 года начнет действовать повышенная экспортная пошлина на подсолнечник - 30%, но не менее 165 евро за тонну вместо нынешних 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.