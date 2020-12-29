Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 28.12В России 3 078 035+27 787В мире 80 783 674+432 076

Эксперты сообщили о падении цен на подсолнечник и масло

Цены на подсолнечник в декабре упали на 17%, на масло - на 7%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Цены производителей на подсолнечник в России с начала декабря упали на 17%, на подсолнечное масло - на 7%, следует из мониторинга "СовЭкона".

За прошлую неделю цены на подсолнечник снизились на 1 975 рублей, до 33 275 рублей за тонну (без НДС, EXW Европейская часть России), на подсолнечное масло - на 1 325 рублей, до 83 500 рублей. Рынок продолжает активно снижаться на фоне опасений введения экспортной пошлины на подсолнечное масло в размере 15%, считают эксперты. Ее пообещали ввести в случае, если масло не подешевеет. С 15 по 21 декабря, по данным Росстата, розничные цены на масло снизились на 1% после длительного периода активного роста.

По данным экспертов, предложение подсолнечника высоко, его производители готовы активно контрактоваться по текущим ценам. Но некоторые переработчики воздерживаются от закупок, ожидая еще более низких цен, отмечают эксперты.

Экспортные цены на подсолнечное масло увеличились вслед за резким ростом цен на сою и пальмовое масло. Цены FOB выросли на $30, до $1 170 за тонну.

Эксперты "СовЭкона" считают, что рынок подсолнечника близок ко "дну", так как котировки опустились ниже уровня, соответствующего ценам на масло уже с учетом 15%-ной пошлины. При отсутствии пошлины рынок подсолнечника может отыграть все падение в декабре и установить новые ценовые рекорды, прогнозируют они.

Как сообщалось, в середине декабря производители и ритейлеры подписали соглашения, в которых зафиксированы верхние пределы оптовых и розничных цен на подсолнечное масло на уровне 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно. Эти цены будут действовать до 1 апреля 2021 года.

По данным Росстата, сбор подсолнечника в РФ в этом году снизился до 13,278 млн тонн с 15,379 млн тонн в 2019 году.

С 9 января 2021 года начнет действовать повышенная экспортная пошлина на подсолнечник - 30%, но не менее 165 евро за тонну вместо нынешних 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну.

Новости
Итоги года: 2020

Акции китайских компаний подорожали на $5 трлн в 2020 году

Итоги года: 2020

Списание нефтекомпаниями стоимости активов было максимальным за 10 лет

Списание нефтекомпаниями стоимости активов было максимальным за 10 лет
Итоги года: 2020

Телеком успешно пересдал анализ на концентрацию антител к кризисам

Телеком успешно пересдал анализ на концентрацию антител к кризисам

СИБУР продал китайской Sinopec 40% "Амурского ГХК"

Минкультуры предложило выгонять из кинозалов зрителей-пиратов

Минкультуры предложило выгонять из кинозалов зрителей-пиратов

Трамп подписал бюджет на 2021 год с пакетом мер поддержки экономики

Трамп подписал бюджет на 2021 год с пакетом мер поддержки экономики

Песков назвал санкции против "Северного потока 2" рейдерской атакой

Песков назвал санкции против "Северного потока 2" рейдерской атакой

Загрязнявший леса Карелии производитель рыбы приостановил производство

"Онэксим" Прохорова стал владельцем 5,35% акций "Детского мира"

Производители подсолнечного масла назвали допобязательства по ценам

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');