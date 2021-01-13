Минсельхоз предложил с 15 марта ввести пошлину на экспорт кукурузы и ячменя

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает с 15 марта повысить экспортную пошлину на пшеницу до 45 евро за тонну и установить пошлину на экспорт кукурузы в размере 25 евро за тонну, ячменя - 10 евро, сообщает ведомство.

На рожь пошлина будет нулевой.

С 15 февраля пошлина на пшеницу, как и планировалось, будет 25 евро за тонну, на кукурузу, ячмень и рожь - 0%.

Все пошлины будут действовать в рамках квоты на экспорт зерна в объеме 17,5 млн тонн (с 15 февраля по 30 июня 2021 года).

Минсельхоз напомнил, что вопрос о повышении экспортных пошлин в рамках квоты будет обсуждаться в пятницу на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Ранее эксперты зернового рынка заявляли, что решение о повышении пошлины будет принято, поскольку запланированные 25 евро практически полностью абсорбированы внешними рынками.

Между тем, 1 июля 2021 года заканчивается срок обнуления пошлины на экспорт пшеницы, которая действовала с 1 октября 2015 года до 23 сентября 2016 года. Она рассчитывалась по специальной формуле и до момента обнуления составляла 50% от таможенной стоимости минус 6,5 тыс. рублей, но не менее 10 рублей за тонну.

Как отмечали источники на рынке, вопрос о том, что пошлина начнет действовать с 1 июля 2021 года, "всерьез обсуждается". Если не будет принято очередное решение о ее обнулении, то пошлина начнет действовать автоматически, предупреждали они.