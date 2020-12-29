Начались предновогодние проблемы с доставкой из интернет-магазинов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В преддверии Нового года российские интернет-ритейлеры и их клиенты стали сообщать о сложностях с обработкой заказов и доставкой, пишет "Коммерсантъ".

Партнер аналитического агентства Data Insight Борис Овчинников напомнил, что в ноябре количество онлайн-заказов (без учета ресторанной еды и продуктов питания) выросло в годовом измерении на 60%, а в декабре динамика еще выше. В 2020 году ситуацию с доставкой осложняют и операторы общепита, которые из-за ограничений активизировали обслуживание клиентов через агрегаторы, с доставкой, что увеличило нагрузку на курьеров, которых сейчас не хватает, добавил гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

Московский покупатель Wildberries пожаловался изданию, что его заказ задерживается уже два дня сверх оговоренного срока доставки и компания продолжает уведомлять об отсрочках.

Начались проблемы с доступностью товаров в шведской IKEA, обратил внимание сотрудник издания. Компания через сайт предупредила, что из-за "технических сложностей" у некоторых пользователей могут возникнуть затруднения с оформлением заказов, а в интернет-магазине IKEA перестал работать калькулятор доставки и пропала услуга доставки до двери в Москве.

Источник "Коммерсанта" из числа федеральных логистических операторов также знает о происходящих у интернет-магазинов задержках с обработкой заказов, но отмечает, что проблемы не носят массовый характер.

В Wildberries признали задержку с доставкой в некоторых регионах, но отметили рост нагрузки: количество ежедневных покупок через сервис удвоилось до 1,5 млн заказов по сравнению с прошлым годом.

Представитель Ozon отметил, что на площадке быстро заканчиваются самые ходовые товары, например, елки. Он объяснил это склонностью сограждан делать такие покупки в последний момент.

В "М.Видео-Эльдорадо" считают, что компании удается справиться с возросшим интересом к их товарам из-за гибридной модели работы, которая позволяет локализовать около 60% товарных запасов в магазинах по всей России. В Lamoda заявили, что к концу года точность доставки у компании достигла рекордного значения — только 0,5% заказов было доставлено не вовремя, поскольку сервис готовился к росту нагрузки заранее.

Издание напоминает, что в декабре 2019 года на проблемы с доставкой жаловались клиенты Ozon, а весной 2020 года, в условиях самоизоляции, доставка продуктов питания могла опоздать на несколько дней.