Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:51Заразились
на 29.12В России 3 105 037+27 002В мире 81 278 115+494 441

Начались предновогодние проблемы с доставкой из интернет-магазинов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В преддверии Нового года российские интернет-ритейлеры и их клиенты стали сообщать о сложностях с обработкой заказов и доставкой, пишет "Коммерсантъ".

Партнер аналитического агентства Data Insight Борис Овчинников напомнил, что в ноябре количество онлайн-заказов (без учета ресторанной еды и продуктов питания) выросло в годовом измерении на 60%, а в декабре динамика еще выше. В 2020 году ситуацию с доставкой осложняют и операторы общепита, которые из-за ограничений активизировали обслуживание клиентов через агрегаторы, с доставкой, что увеличило нагрузку на курьеров, которых сейчас не хватает, добавил гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров.

Московский покупатель Wildberries пожаловался изданию, что его заказ задерживается уже два дня сверх оговоренного срока доставки и компания продолжает уведомлять об отсрочках.

Начались проблемы с доступностью товаров в шведской IKEA, обратил внимание сотрудник издания. Компания через сайт предупредила, что из-за "технических сложностей" у некоторых пользователей могут возникнуть затруднения с оформлением заказов, а в интернет-магазине IKEA перестал работать калькулятор доставки и пропала услуга доставки до двери в Москве.

Источник "Коммерсанта" из числа федеральных логистических операторов также знает о происходящих у интернет-магазинов задержках с обработкой заказов, но отмечает, что проблемы не носят массовый характер.

В Wildberries признали задержку с доставкой в некоторых регионах, но отметили рост нагрузки: количество ежедневных покупок через сервис удвоилось до 1,5 млн заказов по сравнению с прошлым годом.

Представитель Ozon отметил, что на площадке быстро заканчиваются самые ходовые товары, например, елки. Он объяснил это склонностью сограждан делать такие покупки в последний момент.

В "М.Видео-Эльдорадо" считают, что компании удается справиться с возросшим интересом к их товарам из-за гибридной модели работы, которая позволяет локализовать около 60% товарных запасов в магазинах по всей России. В Lamoda заявили, что к концу года точность доставки у компании достигла рекордного значения — только 0,5% заказов было доставлено не вовремя, поскольку сервис готовился к росту нагрузки заранее.

Издание напоминает, что в декабре 2019 года на проблемы с доставкой жаловались клиенты Ozon, а весной 2020 года, в условиях самоизоляции, доставка продуктов питания могла опоздать на несколько дней.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва коронавирус Wildberries IKEA Ozon

Новости по теме

Новости

Дефицит бюджета РФ в 2020 году составит 3,9% ВВП

Индекс Nikkei 225 превысил 27 000 пунктов впервые с 1991 года

Итоги года: 2020

Акции китайских компаний подорожали на $5 трлн в 2020 году

Итоги года: 2020

Списание нефтекомпаниями стоимости активов было максимальным за 10 лет

Списание нефтекомпаниями стоимости активов было максимальным за 10 лет
Итоги года: 2020

Телеком успешно пересдал анализ на концентрацию антител к кризисам

Телеком успешно пересдал анализ на концентрацию антител к кризисам

СИБУР продал китайской Sinopec 40% "Амурского ГХК"

Минкультуры предложило выгонять из кинозалов зрителей-пиратов

Минкультуры предложило выгонять из кинозалов зрителей-пиратов

Трамп подписал бюджет на 2021 год с пакетом мер поддержки экономики

Трамп подписал бюджет на 2021 год с пакетом мер поддержки экономики
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');