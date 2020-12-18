McDonald's в России разведет курьеров и клиентов по разным помещениям

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Сеть фастфуда McDonald's сообщила, что откроет в России заведения нового типа, ориентированные на доставку. В них помимо зоны основного обслуживания клиентов будет и отдельная комната с отдельным входом для выдачи заказов курьерам.

Комнаты для курьеров будут площадью до 20 кв.м. В компании заверили, что там можно будет зарядить телефон и с комфортом подождать заказ.

В Москве уже работают пять таких точек. В 2021 году новые точки этого типа откроются в Москве, Подмосковье, Петербурге, Нижнем Новгороде и других крупных городах России.

"Эти изменения в МакДоставке направлены на удовлетворение повышенного спроса на доставку и распределение загрузки сети", - говорится в пресс-релизе.

Разделение потоков курьеров и клиентов увеличит безопасность с точки зрения социального дистанцирования. С другой стороны, это позволит увеличить пропускную способность основного прилавка и курьеры будут успевать доставить больше заказов.