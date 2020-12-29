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Минфин и Минэкономразвития договорились об инвестировании ФНБ сверх 7% ВВП

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Минфин и Минэкономразвития достигли консенсуса относительно параметров инвестирования ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ) сверх 7% ВВП в проекты, законопроект внесен в правительство. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"У нас были с Минэком согласования, мы с Решетниковым (министр экономического развития Максим Решетников - ИФ) достигли компромисса, сейчас в правительстве находится проект. Мы его внесли в правительство", - отметил он, отвечая на вопрос о подготовке законопроекта, устанавливающего параметры инвестирования ликвидной части ФНБ сверх 7% ВВП в инфраструктурные проекты.

"На следующий год около 7% ВВП ликвидная часть ФНБ, потом 6,9% и 6,9%. Если прогноз будет пересмотрен, если будем уточнять бюджет в следующем году или когда будем готовить бюджет на следующую трехлетку и там увидим новые прогнозы по ценам на нефть, можем говорить об инвестировании части средств выше 7% ВВП", - сказал также министр.

Ранее директор департамента госдолга и госфинактивов Минфина РФ Петр Казакевич сообщил, что дискуссия относительно параметров инвестирования ликвидной части в инфраструктурные проекты близка к завершению.

"Я не готов назвать конкретные цифры, потому что они в стадии обсуждения, я скажу, что планируется ограничить – это максимальная доля средств ФНБ в любом проекте и минимальная доходность размещения средств", - отмечал он. "Мы финализируем критерии, которые будут включены в Бюджетный кодекс в отношении предельной доли ФНБ, которая может быть вложена в инвестпроект. Раньше это было на уровне постановления правительства, сейчас мы считаем правильным поднять на уровень Бюджетного кодекса", - говорил Казакевич.

Вопрос направлений инвестирования ликвидной части ФНБ активно обсуждался в 2019 году, когда стало понятно, что объем этих средств скоро превысит планку в 7% ВВП, после которой их можно использовать. В конце ноября прошлого года Минфин опубликовал проект соответствующих поправок в Бюджетный кодекс РФ. Позже ведомство несколько раз изменяло законопроект.

В одной из последних версий предлагалась допустимая доля участия фонда от совокупного объема финансирования отдельного проекта за счет всех источников за вычетом бюджетных средств и заемных средств, привлеченных под государственные (муниципальные) гарантии – 25%. На три года планировалось установить планку трат в 1 трлн рублей. Предельный срок размещения средств ФНБ в инфраструктурные проекты и в проекты ВЭБа в реальном секторе экономики, реализуемые российскими организациями, а также предоставления экспортных кредитов иностранным государствам устанавливался в 25 лет. Также предлагалось расширить направления инвестирования ФНБ за счет долговых требований к иностранным государствам по экспортным госкредитам.

Минфин Минэкономразвития ФНБ

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