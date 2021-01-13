Курс рубля снизился на решении Минфина возобновить покупки валюты

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В среду днем на "Московской бирже" ускорилось падение курса рубля после того, как Минфин РФ обнародовал решение возобновить покупки валюты в рамках бюджетного правила.

Минфин объявил, что с 15 января после десятимесячного перерыва возвращается к покупке валюты в рамках бюджетного правила. Объем покупки иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет эквивалентен 106,3 млрд рублей, ежедневный объем составит 7,1 млрд рублей, сообщило ведомство.

В 12:01 по Москве доллар подорожал на 4,75 копейки за минуту, до 73,8275 рубля, евро подорожал на 4 копейки, до 90,0125 рубля.

Утром в среду и во вторник рубль дорожал на растущих котировках нефти.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в январе в размере +73,5 млрд рублей.

Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам декабря 2020 года составило +32,7 млрд рублей, сообщил Минфин.