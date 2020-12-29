Доллар подешевел почти на 8 копеек, евро подорожал

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Доллар дешевеет к рублю, евро - дорожает на "Московской бирже" во вторник утром.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,66-73,79 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 7,75 копейки, до 73,69 рубля. Евро подорожал на 16,5 копейки, до 90,22 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожалана 3,3 копейки к уровню закрытия понедельника, до 81,14 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,5 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,3 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и дешевеет к евро на старте торгов вслед за их динамикой на глобальном рынке. Доллар как защитный инструмент снижается к большинству мировых валют, в том числе, к евро на Forex на фоне роста аппетита инвесторов к риску в связи с подписанием законопроекта о мерах помощи экономике США в период пандемии коронавируса.

Палата представителей Конгресса США в понедельник утвердила затребованное президентом Дональдом Трампом увеличение стимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс. Законопроект был принят 275 голосами "за" при 134 "против". Предполагается, однако, что данная мера может столкнуться с противодействием в Сенате.

Вечером в воскресенье Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник на фоне оптимизма по поводу новых стимулирующих мер в США.

К 10:01 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,53% - до $51,13 за баррель. Февральские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на 0,55%, до $47,88 за баррель.

Рост нефтяного рынка может быть ограничен в связи с опасениями по поводу нового штамма коронавируса. При этом ограничения на передвижение, направленные на сдерживание распространения заболевания, могут представлять еще больший понижательный риск.

Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.