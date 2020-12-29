Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры благодаря новостям о подписании президентом США Дональдом Трампом пакета мер по поддержке американской экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%, при этом лидируют в росте бумаги "ММК" и ГДР Globaltrans.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3274,72 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1399,87 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар просел до 73,69 рубля (-0,09 рубля), золото стоит $1881,7 за тройскую унцию (+0,1%).

Подорожали акции "ММК" (+1,4%), АФК "Система" (+1,3%), "ФСК ЕЭС" (+1,1%), "Магнита" (+1,1%), "Россетей" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), банка ВТБ (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

ГДР Globaltrans на старте торгов поднимались на 2% (до 456 рублей) на фоне известий, что компания подтвердила намерение выплатить финальные дивиденды за II полугодие 2020 года в размере 5 млрд руб. Чуть позже прирост цен ГДР сократился до 1,4%.

Комментарии аналитиков

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что утром во вторник вероятно дальнейшее повышение по индексу РТС – настрой на мировых рынках акций остается сравнительно оптимистичным после одобрения пакета мер поддержки экономики США и поддержки Палатой представителей инициативы Трампа по увеличению выплат нуждающимся с $600 до $2000 на человека. На валютном рынке в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации доллара вблизи отметки 74 руб./$1, считает аналитик.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рынки акций продолжают "ралли Санта-Клауса", поводом чему стало подписание Трампом мер по стимулированию американской экономики в объеме $900 млрд. Причем прогрессы в переговорах по этому вопросу между демократами и республиканцами уже неоднократно отыгрывались рынками, и то, что рынки не скорректировались вниз "по факту", является хорошим сигналом на продолжение роста.

Единственным драйвером роста нефти является ослабление доллара, а поводов для ее снижения намного больше, и про них могут вспомнить в любой момент. Среди них стоит отметить снижение потребления топлива в Европе в результате жестких ограничений и сокращение авиационных рейсов.

При этом спрос инвесторов сосредоточился на "втором эшелоне", который отстал от ралли "главного" рынка, наблюдавшегося с начала ноября. Повышенным интересом пользовались бумаги энергетических компаний, от которых по итогам года можно ждать высоких дивидендов.

Тем не менее не исключено, что усилится желание ряда инвесторов частично зафиксировать прибыль перед новым годом или хотя бы сократить маржинальные "лонги". С другой стороны, крупные институциональные инвесторы во вторник-среду могут попытаться на малоликвидном рынке "задрать" котировки многих высоколиквидных акций, чтобы увеличить прибыль своих клиентов и, тем самым, собственное вознаграждение, считает Антонов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,7-0,9% и обновили исторические максимумы на фоне известий, что Трамп подписал бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд.

Это решение, о котором было объявлено в воскресенье, принесло облегчение инвесторам, которых встревожили требования Трампа на прошлой неделе, чтобы Конгресс внес поправки в законопроект о помощи в период пандемии COVID-19 и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.

В своем заявлении о решении подписать законопроект Трамп сообщил, что в понедельник Палата представителей Конгресса проведет голосование по увеличению прямых выплат с $600 до $2 тыс. на человека.

Главный инфекционист США доктор Энтони Фаучи в воскресенье предупредил, что страна может столкнуться с новым всплеском заболеваемости COVID-19 после рождественских и новогодних праздников. В декабре в США начали применять первые две вакцины от коронавируса. Первой разрешение от властей получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech SE, второй – вакцина от Moderna.

Тем временем, члены Палаты представителей Конгресса США одобрили законопроект об оборонном бюджете, несмотря на то, что ранее президент страны ветировал этот документ. Согласно итогам голосования, более двух третей членов Палаты представителей проголосовали в понедельник за отмену вето президента Трампа на обязательный законопроект об оборонной политике, сообщают СМИ. Теперь по законопроекту должен проголосовать Сенат. Ожидается, что верхняя палата Конгресса сможет рассмотреть его во вторник.

Ранее в декабре обе палаты Конгресса уже одобрили этот проект, причем подавляющим большинством голосов. Однако 23 декабря Трамп наложил на него вето. По словам американского лидера, оборонный бюджет в нынешнем виде станет "подарком Китаю и России".

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие в продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Во вторник в Азии преобладает рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,7%, китайский Shanghai Composite потерял 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), также "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

Японский индекс Nikkei 225 поднялся выше 27568 пунктов, превысив отметку 27 тыс. пунктов впервые с апреля 1991 года, сообщает MarketWatch.

Нефть

Нефть утром во вторник также сохраняет попытки продвинуться выше на фоне оптимизма по поводу принятия новых мер поддержки экономики США; цена Brent и находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $51,13 за баррель (+0,5%), февральская цена WTI – $47,88 за баррель (+0,6%).

Палата представителей Конгресса США в понедельник утвердила затребованное президентом Дональдом Трампом увеличение стимулирующих выплат в условиях COVID-19 с $600 до $2 тыс.

Эксперты также обращают внимание на то, что рост нефти может сдерживаться опасениями по поводу нового штамма коронавируса и вводимыми карантинными ограничениями. Случаи заражения новой разновидностью коронавируса были зафиксированы в ряде стран, включая Канаду, Францию, Японию и Норвегию, пишет S&P Global Platts.

Власти Пекина ужесточили карантинные меры из-за опасений, что поездки в период праздников могут привести к вспышке заболеваемости в китайской столице. В Южной Корее меры социального дистанцирования были продлены до 3 января на фоне сохранения ежедневого прироста числа заболевших около рекордных уровней.