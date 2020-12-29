Силуанов не увидел необходимости корректировки бюджета-2021

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Необходимости корректировать бюджет РФ на 2021 год нет даже в условиях "второй волны" пандемии, руководство страны не принимало решений о закрытии экономики, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. Точечные изменения в бюджет правительство может вносить без проведения поправок через парламент.

"Мы получили такую же индульгенцию от парламента, как и в этом году - можем не вносить поправки в бюджет и решением правительства по согласованию с комиссией парламентской быстро вносить изменения в роспись, поэтому пока нет планов выходить на корректировку бюджета. Хоть вторая волна и пришла, но мы пока не закрываем экономику, в отличие от других стран, пока таких планов, как вы слышали от нашего руководства, нет", - сказал он на брифинге.

"Оснований для каких-то корректив курса я пока не вижу. Давайте войдем в следующий год, там будет видно, как будет ситуация с ковидом, с экономикой развиваться. Мы накопили резервы и ими закроем дополнительные потребности по ключевым позициям", - сказал Силуанов.

Отвечая на вопрос, могут ли быть рассмотрены варианты увеличения налоговой нагрузки на экономику в случае ухудшения ситуации с доходами бюджета, министр отметил: "Это не будут налоговые дополнительные обременения, мы уже, мне кажется, очень серьезно провели такие маневры, надо пыл немного сбавить".

"На случай ухудшения ситуации с доходами однозначно не будем планировать увеличение налоговой нагрузки. Если доходы не будут поступать, будем либо заимствовать, либо, если нефтегазовые доходы не будут поступать, будем осуществлять траты из ФНБ", - заверил он.

Дополнительный стимул экономики в 2021 году запланирован в объеме более 1 трлн рублей, этого будет достаточно, увеличение может негативно сказаться на стоимости госдолга и, как следствие, на ставках в экономике, считает Силуанов.

"Мы входим в пятерку стран "двадцатки" по объему дополнительного стимула, нас обгоняют только США, Бразилия, Канада и Австралия. Если говорить об объеме дополнительного стимула через бюджет, мне кажется, это немало. Понятно, что мы увеличили долг, большие заимствования осуществляли, слава богу, что эти деньги пришли нам из банковской сферы, они просто были менее востребованы в период того, как экономика скукожилась. Понятно, что на постоянной основе мы такие займы под 5 с лишним трлн рублей осуществлять не сможем каждый год", - сказал он на брифинге, комментируя выводы МВФ о необходимости продолжать стимулирование экономики и в 2021 году, так как бюджетная консолидация будет тормозить экономический рост.

Министр напомнил, что объем дополнительных средств бюджета, выделенных на меры поддержки в рамках общенационального плана в 2020 году, составил около 4,5% ВВП, "а общий объем стимулов - 9% ВВП за счет того, что мы из профицита ушли в дефицит, плюс еще различные виды докапитализации, в том числе наших институтов развития".

"МВФ приезжал, говорил, все, ребята, хорошо у вас, вы классно сработали, точечные меры, но мы считаем, что надо в следующем году продолжить стимулирование экономики. Кто против. Конечно, мы продолжаем стимулировать экономику. В следующем году объем дополнительного стимулирования составляет около 1% ВВП. Мы же выходим на нормальные принципы бюджета с 2022 года, а следующий год по-прежнему сохраняем дополнительное стимулирование экономики, но если бы мы продолжали такую же политику, как в текущем году, мы просто бы деньги вытаскивали из экономики. Наши коллеги говорили, что у нас дополнительный рост кредита ежегодно - 5 трлн рублей. А мы в этом году 5 трлн рублей весь забрали себе в бюджет (ОФЗ - ИФ). Мы не можем всю ликвидность с рынка снимать и финансировать расходы. Тогда у нас экономика будет государственная, это неправильно", - пояснил Силуанов.

"Мы должны выйти к 2022 году на бюджетное правило. Если так, то нам нельзя держать постоянно большие расходы, мы не можем потом резко взять и обрубить. Нам тогда в 2022 году скажут, что вы делаете, так резко сокращаете спрос государственный, это негативно повлияет на экономику. Нужно все делать пропорционально. Когда мы определяли размер дополнительного стимула на 2021 год, взяли среднее значение между 2020 и 2022 годом. Получилась средняя позиция по объему дополнительных расходов. Мне кажется, что Всемирный банк и МВФ свою политику проводят и, может, смотрят на страны, которые эмитируют резервные валюты или не беспокоятся о бюджетной сбалансированности", - пояснил он.

Силуанов отметил, что, "когда экономика начинает сама работать, мы не можем изымать ресурсы, увеличивать ставки за счет этого". "Потому что большие объемы заимствований приводят к тому, что доходность ОФЗ растет, и мы в этом году это почувствовали. Банки заработали свое, для них это интересно было, мы же на рыночных условиях занимали, а не на директивных основах по нерыночным ставкам. Нам приходилось учитывать их интересы, банки остались не в накладе. Если мы в следующем году будем еще больше заимствовать, соответственно, цены на наши бумаги будут держаться высокими, ставки в экономике будут высокие. Нам это надо? Нам это не надо", - сказал он.

"Поэтому мне кажется, мы проводим здесь ответственную политику в отличие, может быть, от других стран, которые заливают и будут дальше заливать свою экономику деньгами. От этого будет сложно отказаться потом, но мы-то люди, уже прошедшие несколько кризисов, и знаем, почем фунт лиха или лихих денег. Поэтому здесь нужно найти золотую середину, вот эта золотая середина - 2021 год, это (по уровню расходов - ИФ) между 2020 и 2022 годом", - заключил министр.