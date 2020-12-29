Дефицит бюджета РФ в 2020 году составит 3,9% ВВП

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в 2020 году будет исполнен с дефицитом 3,9% ВВП, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам.

"Дефицит 3,9% ВВП мы ждем, а ненефтегазовый - 8,8% ВВП. Чуть получше, чем мы ожидали", - сказал он на брифинге, отметив, что небольшое улучшение оценки произошло из-за поступления дополнительных доходов сверх того, что прогнозировалось. Ранее Минфин оценивал, что дефицит в текущем году может составить 4% ВВП, до этого оценки были еще выше - 4,4% ВВП и 5% ВВП.

Говоря о расходах бюджета, министр отметил некоторое улучшение их динамики. Он напомнил, что всего в текущем году планировалось потратить 23,8 трлн рублей. "На сегодня потрачено около 22 трлн рублей. То есть нам еще около 2 трлн рублей предстоит за последние дни произвести расходов. Вы знаете, что из этого месяца самая урожайная - последняя неделя. По данным на 28 декабря нам осталось 9% плановых расходов провести. В прошлом году было 13%. То есть мы в этом году получше немного идем", - сказал Силуанов.

В то же время он отметил, что на следующий год перейдет около 1 трлн рублей бюджетных остатков. "Основная сумма переходящих остатков - это заключенные, но не исполненные в текущем году контракты. У нас есть законодательное основание для того, чтобы перенести эти деньги на следующий год. Это порядка 300 млрд рублей, по нашим оценкам. Дальше 70 млрд рублей - это целевые межбюджетные трансферты, это субвенции, публичные обязательства, и порядка 140 млрд рублей - это расходы силовых ведомств, они тоже имеют определенное неисполнение бюджетов, и по закону эти деньги переходят (на следующий год - ИФ)", сказал министр. Они будут направлены на те же цели, на которые должны были пойти в текущем году.

Силуанов отметил, что внедрение подхода с переносом неисполненных ассигнований бюджета на следующий год привело к снижению стимула для министерств и ведомств стараться исполнять запланированные расходы в рамках одного финансового года. "У нас раньше не было такого подхода, когда мы переносили через год какие-то ассигнования, и все наши ведомства старались тратить на всякую ерунду в конце года и авансировать свои учреждения, фонды, вносить в уставные капиталы, то есть распихивать деньги. Поэтому было принято решение повысить эффективность этих трат, лучше на те же самые цели, которые не завершены, пойдут эти ресурсы. Но теперь получается следующее - никто не беспокоится, что деньги пропадут, деньги переходят (на следующий год - ИФ), и стимул быстрее потратить в текущем году тоже пропадает. То есть одна крайность - другая крайность", - сказал он.

"Мы в правительстве договорились, что выработаем меры, чтобы стимулировать наши министерства и ведомства эффективнее тратить деньги в очередном финансовом году. А если они переходят, это должно быть экстраординарное решение, либо это должны быть, в том числе, финансовые стимулы, чтобы деньги были освоены до конца финансового года", - сказал он.

Также в текущем году часть средств из 1 трлн рублей будут перенесены на следующий год как нецелевые остатки и будут зачислены в резервный фонд правительства, в результате чего он увеличится почти до 600 млрд рублей. "В этом году мы еще накопили дополнительно 400-450 млрд рублей, которые пойдут в следующем году на пополнение резервного фонда правительства. Напомню, что у нас в бюджете на следующий год сидит 107 млрд рублей на резервный фонд правительства, и есть норма, если мы не исполняем обязательства и они не являются целевыми и обусловленными специальным законодательством, все это зачисляется в резервный фонд. Так вот дополнительно к 107 млрд рублей порядка 400-450 млрд рублей перейдет в резервный фонд", - сообщил министр.

По его словам, Минфин специально проводил достаточно консервативную политику, чтобы на следующий год сформировать источники для тех расходов, которые не предусмотрены в законе о бюджете на 2021 год, но могут понадобиться. В частности, речь идет о расходах на вакцинацию против коронавируса. "Программа объявлена, когда формировали бюджет, деньги не закладывали, тоже требует значительного ресурса", - пояснил Силуанов. Еще одна позиция - помощь субъектам РФ. "Скорее всего, они могут столкнуться с такими же проблемами (как в текущем году - ИФ). Не такого масштаба, но если мы в текущем году выделили 300 млрд рублей на поддержку субъектов РФ, на следующий год у нас есть 100 млрд рублей, и наверное, еще какие-то допы потребуются. Все эти резервные деньги, которые перейдут на следующий год, под это и пойдут. В первую очередь это социальные расходы. Это не то, что мы сейчас заначки копим, а под уже понятные социальные обязательства, которые нам необходимо будет финансировать", - отметил министр.