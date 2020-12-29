На последнем дыхании: как рынки капитала воспрянули духом, заглянув в бездну

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса, ставшая, безусловно, главным событием 2020 года, принесла на международные рынки капитала новую штормовую волну, которая, казалось, должна была смыть с него российские компании - большинство из них занимали выжидательные позиции и отказывались от сделок и в гораздо более спокойные времена. Однако 2020 год оказался на удивление богат на события, и если на рынке евробондов среди российских эмитентов всегда находился тот, кто проявлял завидное упорство и продолжал размещать бумаги, то штурм рынка акционерного капитала в текущих условиях выглядел почти безумством храбрых.

Банкирам и инвесторам, как и всему остальному миру, пришлось приспосабливаться к новой реальности: традиционные road show полностью переехали в онлайн-формат и вместо Лондона, Нью-Йорка или Бостона абсолютному большинству пришлось довольствоваться экраном компьютера. Разумеется, телефонные конференции с инвесторами существовали и раньше, но даже уже хорошо известные в инвестсреде имена всегда с удовольствием отправлялись в имиджевые поездки, что уж говорить о тех, кому авторитет на рынках еще предстоит заработать.

Но, несмотря на все сложности, российские компании продолжали присутствовать на рынке "больших денег" и даже экспериментировать с новыми инструментами, как это делали "Газпром" или РЖД. В год больших преодолений сумел преодолеть себя и, наконец, стать публичным эмитент, пожалуй что, самой сложной судьбы - "Совкомфлот", в свободное плавание со 100% free float ушел недавний дебютант рынков капитала "Детский мир", а Ozon сумел встряхнуть инвесторов своим американским IPO.

В итоге год, который начинался для рынков с явственного ощущения наступающей ядерной зимы и с желания не просыпаться как минимум до 31 декабря, оказался одним из самых бодрых и результативных в современную эпоху (отсчет которой можно вести с 2008 года, когда закончились времена гарантированного ажиотажа на все российское). И это при том, что на российские рынки капитала влияли не только вирусы, но и другие опасные вещества загадочного происхождения и не вполне изученных, но вполне разрушительных свойств.

Евробонды: вечные, социальные и просто размещенные

Российские компании после новогодних праздников по привычке идут на внешние рынки за заимствованиями, и в этом плане 2020 год не стал исключением. В январе на рынке отметились такие заемщики, как "ФосАгро", Московский кредитный банк и Совкомбанк. После почти семи лет отсутствия вернулась на рынок евробондов "Трубная металлургическая компания", уже не раз обещавшая подумать о выходе на внешний рынок долга и, в конце концов, до него добравшаяся с выпуском на $500 млн.

Главной сделкой февраля стало размещение многолетнего фаворита инвесторов в долговые бумаги - "Газпрома", на этот раз предложившего еврооблигации сразу на $2 млрд. Сделка "Газпрома" стала крупнейшим корпоративным размещением евробондов среди эмитентов из РФ за последнее время: в этом году сопоставимых объемов не привлекал никто, в 2019 году больше занял только Минфин и из-за санкций, ограничивших Россию в размещении долларовых долговых бумаг, вряд ли в обозримом будущем сможет этот успех повторить.

Впрочем, эта сделка станет не единственным достижением "Газпрома" на долговом рынке: в апреле, уже в разгар пандемии, концерн удивит всех еще раз, внезапно выйдя на рынок с выпуском на 1 млрд евро и вполне удачно его разместив.

В марте протиснуться в стремительно закрывающееся на фоне паники "окно" успели ГТЛК с выпуском на $600 млн и РЖД, продавшие новый выпуск "зеленых" евробондов на 250 млн швейцарских франков. Менее удачливым оказался "ЕвроХим", выдавший мандаты банкам на долларовые евробонды, - добраться в этом году до сделки компания так и не смогла.

В конце апреля инвесторов порадовал редкий для долгового рынка гость и один из немногих заемщиков, способных соперничать по объему одного выпуска евробондов с "Газпромом", - "ЛУКОЙЛ". Компания не выходила на рынок евробондов с осени 2016 года, но, несмотря на долговое отсутствие, смогла преодолеть все сложности коронавирусного периода и довольно легко привлечь $1,5 млрд.

"В условиях экстремальной волатильности на финансовых рынках, при рекордных падениях цен на нефть и продолжающихся ограничениях в крупнейших финансовых центрах мира в рамках борьбы с пандемией коронавируса компания сумела принять решение о выходе в считанные часы и использовать одно из немногих окон для сделки", - так будет описывать это размещение один из банкиров.

Летний период вышел на рынках довольно жарким - эмитенты, пытающиеся осознать новую реальность, не спешили уходить на каникулы. Выпуски на $500 млн разместили такие хорошо знакомые долговым инвесторам компании, как "АЛРОСА" и "СИБУР". В третий раз вышел на рынок "Газпром", на этот раз разместив еврооблигации на $1 млрд.

Осень, проходившая под знаком американских выборов и сопряженной с ними нервозности, напротив, выдалась в плане евробондов довольно спокойной. Из именитых заемщиков на рынок вышел "Норильский никель", который предпочел качество количеству и занял относительно небольшой для такого эмитента объем ($500 млн), зато всего под 2,55%.

Нашли своих инвесторов и менее громкие имена - производитель оборудования для нефтедобывающей промышленности Borets и "Промышленно-металлургический холдинг" разместили еврооблигации на одинаковую сумму - $350 млн.

Звание главных экспериментаторов на долговом рынке в этом году разделили "Газпром" и РЖД. Для "Газпрома" 2020 год вообще стал своего рода реабилитацией. Если бы речь шла о спорте, то газовый концерн можно было бы сравнить с многолетним чемпионом, который неожиданно на год выпал из премьер-лиги и вновь в нее вернулся. Прошлый год существенно пошатнул позиции "Газпрома" на долговом рынке - на фоне исков "Нафтогаза" российская компания, много лет занимавшая позицию флагмана международного долгового рынка, фактически перестала на него выходить. В январе 2020 года "Газпром" объявил о снятии в европейских юрисдикциях - Великобритании, Люксембурге и Нидерландах - всех арестов по искам "Нафтогаза" с активов группы. А в феврале, после перерыва ровно в год, компания вышла на рынок евробондов.

Осенью "Газпром" продолжил марафон на рынке долга выпуском принципиально нового для российский корпоративных заемщиков инструмента - бессрочных евробондов, разместив их сразу в долларах и евро.

С новым видом бумаг вышли на рынок и РЖД. Компания, которая не так давно стала российским первопроходцем на рынке "зеленых" еврооблигаций, осенью приготовила инвесторам еще один сюрприз - "социальные" долговые бумаги. Средства от их размещения РЖД обещают направить на конкретные проекты, в качестве примеров в презентации к выпуску приводились несколько направлений: модернизация транспортной инфраструктуры, в том числе повышение доступности для пассажиров с ограниченной мобильностью, развитие системы здравоохранения РЖД, образовательных услуг, а также реализация мер по противодействию коронавирусу.

Введут ли РЖД моду на "социальность" среди российских заемщиков или этот выпуск так и останется смелым экспериментом, покажет следующий год.

Пандемия, Навальный и другие сложности России

На фоне нестандартных решений корпоративных эмитентов, на удивление стандартно в этом году прошло размещение главного заемщика - самой России.

Российский Минфин уже почти приучил рынок к драматическим сценариям своих размещений - подготовку сделок регулярно сопровождают настоящие геополитические страсти, связанные с перспективами очередных санкций - будь то история с Крымом или с отравлением в Британии Сергея и Юлии Скрипалей. А осенью 2018 года России даже пришлось размещаться на фоне инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Перманентно повышенный градус внешнеполитических дискуссий, судя по всему, уже стал привычным делом и для инвесторов, и для самого эмитента. В этом году фактором, накалившим ситуацию, стала не только пандемия коронавируса и все связанные с ней напасти, но и история с Алексеем Навальным, добавившая рынку нервозности из-за очередного обсуждения новых санкций.

"Сами понимаете, что все эти ограничения, санкции, шумиха вокруг Навального и так далее, нам не придает уверенности в хорошем размещении, поэтому надеемся, что если все устаканится, то можно будет готовить соответствующий выход", - говорил в сентябре журналистам министр финансов Антон Силуанов, отвечая на вопрос о планах Минфина по заимствованиям на внешних рынках.

Устаканилось все или не совсем, но в ноябре Россия все же вышла на внешний рынок, разместив два транша евробондов: 7-летние долговые бумаги на 750 млн евро под 1,125% и 12-летние на 1,25 млрд евро под 1,85%.

Около 60% новых суверенных евробондов выкупили иностранные инвесторы, что в целом говорит о сохранении интереса иностранцев к российскому внешнему долгу. Однако не стоит забывать, что несколько лет назад иностранцы выкупали выпуски евробондов полностью, не оставляя российским игрокам ничего. С другой стороны, России теперь приходится работать с весьма ограниченной базой инвесторов, и любой выход на внешний рынок в таких условиях непрост уже сам по себе.

Согласно новым санкциям США, вступившим в силу с августа 2019 года, американские инвесторы не могут покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке. По сути, эти ограничения лишили РФ возможности предлагать рынку долларовые долговые бумаги и привлекать американских инвесторов в первичные размещения, а значит, лучшее, что можно будет увидеть на рынке внешних заимствований от России в ближайшие годы - выпуски евробондов в евро различной длины.

Расколдованный "Совкомфлот" и фейерверк от Ozon

Если рынок еврооблигаций в 2020 году с поправкой на коронавирусные ограничения жил относительно стабильно, на рынке акционерного капитала для российских компаний неожиданно наступило то пресловутое утро, которое следует за самой темной ночью.

В рамках нескольких SPO расстаться с ритейлером "Детский мир", наконец, смогла АФК "Система". Прощание с компанией, которую холдинг Владимира Евтушенкова и его партнер по инвестициям в этот актив - Российско-китайский инвестфонд - сделали публичной в 2017 году, затянулось на несколько лет. Все это время вокруг "Детского мира" ходила масса слухов, покупку пакета пророчили представителям самых разнообразных бизнесов, но в итоге все решилось по принципу "не доставайся никому". По крайней мере - пока.

В июне "Система" и РКИФ синхронно снизили доли в ритейлере, а в самом начале сентября, едва дождавшись старта делового сезона, полностью продали свои пакеты в рынок, оставив компанию со 100% free float. Это событие стало историческим для российского рынка капитала, на 100% в свободном обращении не находились акции еще ни одной российской компании. Впрочем, как стало понятно к концу года, надолго оставаться в таком положении "Детский мир" не будет, крупная доля в ритейлере уже заинтересовала новых игроков.

А дальше случилось то, чего перестали ждать даже те, кто верят в настоящие чудеса - IPO "Совкомфлота". На ожиданиях этой приватизационной сделки, наверное, могло бы вырасти целое поколение инвесторов. За годы ее обсуждения сменилось несколько составов правительства, предлагались самые разные варианты продажи, но каждый раз "Совкомфлот" оказывался словно заколдованным, и приватизацию откладывали до лучших времен.

Выход на рынок в разгар пандемии и перманентно штормящего рынка казался если не шокирующим, то уж крайне неожиданным. Тем не менее, сделка состоялась. Акции "Совкомфлота" были размещены на "Московской бирже", а все средства от сделки получила сама компания. Помимо внезапности, интересной особенностью этого размещения стало активное участие в нем розничных инвесторов, на долю которых пришлось около 15% спроса (примерно 6 млрд рублей), а их число составило несколько десятков тысяч.

В другом, правда, уже гораздо менее масштабном осеннем IPO, розничные инвесторы и вовсе задали тон сделке. Девелопер "Самолет" в октябре разместил акции на "Московской бирже", объем сделки составил около 3 млрд рублей, и здесь, по данным организаторов, около 70% спроса пришлось на розничных инвесторов.

"Ставки по депозитам и по другим инструментам с фиксированной доходностью уже не столь привлекательны. Как следствие, розничные инвесторы начали активно смотреть, где можно найти альтернативный источник дохода", - говорил в интервью "Интерфаксу" соруководитель управления рынков акционерного капитала "ВТБ Капитала" Борис Квасов. По его словам, можно уже с уверенностью говорить, что несколько миллиардов рублей в российских первичных размещениях стоит ожидать от розничных инвесторов.

Особняком в повестке рынков акционерного капитала стоит прошедшее в ноябре на американской NASDAQ IPO маркетплейса Ozon. Сделка собрала ажиотажный спрос среди инвесторов, на его фоне планируемый объем размещения даже был увеличен на 10%, а объем размещения преодолел гроссмейстерскую отметку в $1 млрд.

В прошлом году там же на NASDAQ провел IPO рекрутинговый сервис HeadHunter. Впрочем, как отмечали банкиры, это не совсем типичная российская сделка, поскольку HH - интернет-компания с очень специфической базой инвесторов, в том числе американских, и судить по ней об интересе к российским компаниям не стоит.

Ждать ли новых российских IPO в следующем году сейчас, скорее всего, не сможет сказать никто. Список желающих, как всегда, внушителен, но доберется ли кто-то из них до финального удара в биржевой колокол, вряд ли возьмутся предсказать даже они сами. Тем более, что специфические российские риски, не поддающиеся вакцинации, никуда не делись, и плавно переходят на следующий год заодно с общемировыми.