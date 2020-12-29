Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28Заразились
на 29.12В России 3 105 037+27 002В мире 81 278 115+494 441

Крупнейшая саратовская кондитерская фабрика уволит весь персонал

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшая в Саратовской области кондитерская фабрика "Саратовская" ("Консар") в феврале и марте 2021 года планирует уволить 272 сотрудника, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь - советник министра труда и социальной защиты региона Елена Григорьева.

Предприятие 22 октября сообщило региональному центру населения, что 580 рабочих фабрики с 26 октября по 31 декабря находились в простое по вине работодателя. В декабре фабрика уточнила, что в простое остаются 147 из 273 сотрудников.

"В начале декабря состоялась встреча представителей инвестора - ООО "Мясокомбинат "Дубки" - с трудовым коллективом. Работникам фабрики предложено трудоустройство на предприятие инвестора. 205 работников из ранее находившихся в простое уже трудоустроены", - сказала Григорьева.

По ее словам, фабрика также сообщила в центр занятости, что режим простоя для 237 работников будет продлен с 11 января по 17 марта 2021 года. Компания также сообщила в феврале и марте уволит 272 сотрудника, в том числе 70 пенсионеров и 59 граждан предпенсионного возраста.

Как предположил информированный источник "Интерфакса", предприятие, вероятнее всего, в скором времени будет признано банкротом, а его активы отойдут "Дубкам".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ФНС со 2 октября приостановила операции по счетам "Консара" в Совкомбанке, Сбербанке и НВК-банке.

Сотрудники фабрики обратились к руководству страны с открытым письмом, в котором попросили "о содействии в разрешении критической финансовой ситуации, сложившейся на предприятии". В частности, они попросили помочь урегулировать проблемы с банками, налоговыми и надзорными органами, препятствующие в кризисное время производственной деятельности фабрики и ведущие ее к неминуемому банкротству.

Правительство области 7 декабря заявило, что нашло нового инвестора на фабрику.

17 декабря предприятие возобновило работу. На кондитерскую фабрику пришел новый инвестор - ООО "Мясокомбинат "Дубки". Переоформлены 202 сотрудника предприятия, остальным направлены приглашения на работу.

Согласно бухгалтерской отчетности "Консара", на конец 2019 года его краткосрочные обязательства составили 1,04 млрд рублей (рост в 3 раза за год). Из них обязательства по краткосрочным займам - 703 млн рублей, кредиторская задолженность- 341,4 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Мясокомбинат "Дубки" зарегистрировано в 2000 году в Саратовском районе Саратовской области, уставный капитал - 191,54 млн рублей, численность работников - 1,8 тыс. человек. В 2019 году мясокомбинат получил 7,2 млрд рублей выручки, чистая прибыль составила 37,8 млн рублей. ООО принадлежит на паритетных началах Игорю Ефремову и Юрию Кондратьеву.

Саратовская кондитерская фабрика создана в 1930 году. Она выпускает кондитерские изделия под торговой маркой Confashion. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Консара" в 2019 году составила 1,26 млрд рублей (в 2018 году - 1,34 млрд рублей), чистая прибыль - 3,48 млн рублей (5,3 млн рублей). Единственным владельцем с декабря 2018 года является физическое лицо.

Хроника 27 января – 29 декабря 2020 годаЭкономический кризис
Консар Саратовская область Минтруда Мясокомбинат Дубки

Новости по теме

Новости

Росстат заявил о росте "индекса Оливье" на 6,1% за год

Росстат заявил о росте "индекса Оливье" на 6,1% за год

ОАК поставила в 2020 году 12 "суперджетов"

ОАК поставила в 2020 году 12 "суперджетов"

Министр культуры объяснила смену руководства Фонда кино

Итоги года: 2020

"Транснефть" - беда не приходит одна

"Транснефть" - беда не приходит одна
Итоги года: 2020

На последнем дыхании: как рынки капитала воспрянули духом, заглянув в бездну

На последнем дыхании: как рынки капитала воспрянули духом, заглянув в бездну

Дефицит бюджета РФ в 2020 году составит 3,9% ВВП

Начались предновогодние проблемы с доставкой из интернет-магазинов

Индекс Nikkei 225 превысил 27 000 пунктов впервые с 1991 года

Итоги года: 2020

Акции китайских компаний подорожали на $5 трлн в 2020 году

Итоги года: 2020

Списание нефтекомпаниями стоимости активов было максимальным за 10 лет

Списание нефтекомпаниями стоимости активов было максимальным за 10 лет
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');