Крупнейшая саратовская кондитерская фабрика уволит весь персонал

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Крупнейшая в Саратовской области кондитерская фабрика "Саратовская" ("Консар") в феврале и марте 2021 года планирует уволить 272 сотрудника, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь - советник министра труда и социальной защиты региона Елена Григорьева.

Предприятие 22 октября сообщило региональному центру населения, что 580 рабочих фабрики с 26 октября по 31 декабря находились в простое по вине работодателя. В декабре фабрика уточнила, что в простое остаются 147 из 273 сотрудников.

"В начале декабря состоялась встреча представителей инвестора - ООО "Мясокомбинат "Дубки" - с трудовым коллективом. Работникам фабрики предложено трудоустройство на предприятие инвестора. 205 работников из ранее находившихся в простое уже трудоустроены", - сказала Григорьева.

По ее словам, фабрика также сообщила в центр занятости, что режим простоя для 237 работников будет продлен с 11 января по 17 марта 2021 года. Компания также сообщила в феврале и марте уволит 272 сотрудника, в том числе 70 пенсионеров и 59 граждан предпенсионного возраста.

Как предположил информированный источник "Интерфакса", предприятие, вероятнее всего, в скором времени будет признано банкротом, а его активы отойдут "Дубкам".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ФНС со 2 октября приостановила операции по счетам "Консара" в Совкомбанке, Сбербанке и НВК-банке.

Сотрудники фабрики обратились к руководству страны с открытым письмом, в котором попросили "о содействии в разрешении критической финансовой ситуации, сложившейся на предприятии". В частности, они попросили помочь урегулировать проблемы с банками, налоговыми и надзорными органами, препятствующие в кризисное время производственной деятельности фабрики и ведущие ее к неминуемому банкротству.

Правительство области 7 декабря заявило, что нашло нового инвестора на фабрику.

17 декабря предприятие возобновило работу. На кондитерскую фабрику пришел новый инвестор - ООО "Мясокомбинат "Дубки". Переоформлены 202 сотрудника предприятия, остальным направлены приглашения на работу.

Согласно бухгалтерской отчетности "Консара", на конец 2019 года его краткосрочные обязательства составили 1,04 млрд рублей (рост в 3 раза за год). Из них обязательства по краткосрочным займам - 703 млн рублей, кредиторская задолженность- 341,4 млн рублей.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Мясокомбинат "Дубки" зарегистрировано в 2000 году в Саратовском районе Саратовской области, уставный капитал - 191,54 млн рублей, численность работников - 1,8 тыс. человек. В 2019 году мясокомбинат получил 7,2 млрд рублей выручки, чистая прибыль составила 37,8 млн рублей. ООО принадлежит на паритетных началах Игорю Ефремову и Юрию Кондратьеву.

Саратовская кондитерская фабрика создана в 1930 году. Она выпускает кондитерские изделия под торговой маркой Confashion. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка "Консара" в 2019 году составила 1,26 млрд рублей (в 2018 году - 1,34 млрд рублей), чистая прибыль - 3,48 млн рублей (5,3 млн рублей). Единственным владельцем с декабря 2018 года является физическое лицо.