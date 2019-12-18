У крупнейшего производителя троллейбусов снова сменился гендиректор

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Собственники крупнейшего в России производителя троллейбусов ЗАО "Тролза" назначили его гендиректором совладельца и гендиректора ООО "Саратовский завод металлических конструкций" (СЗМК) Николая Биднюка. "Тролза" находится в предбанкротном состоянии.

В начале августа предприятие возглавил Сергей Ключарев. По данным "СПАРК-Интерфакс", Биднюк сменил Ключарева 17 декабря. В СЗМК "Интерфаксу" подтвердили это назначение. В Минпромэнерго Саратовской области смену руководства "Тролзы" назвали плановым.

"На работе завода это решение никак не отразится. Сергей Ключарев, ранее занимавший эту должность, покинул ее по соглашению сторон. Инвестор ПК "Транспортные системы" (входит в контур АО "Трансмашхолдинг") намерен сохранить имеющиеся компетенции и продолжить производство троллейбусов. В планах также производство корпусов трамваев", - сказали в Минпромэнерго.

"Тролза" простаивала с середины марта. После задержания гендиректора завода Ивана Котвицкого, которого заподозрили в коррупции, у предприятия перестало хватать денег на работу. По данным "СПАРК-Интерфакс", производственное оборудование "Тролзы" находится в залоге у банка "Россия" (всего пять залогов). Банк в конце апреля объявлял, что намерен обанкротить завод. Биднюк в середине сентября говорил, что из 800 рабочих на заводе осталось 350.

В областном Минпромэнерго говорят, что на промплощадке "Тролзы" начала работать "ПК "Транспортные системы"". Эта компания на вопросы не отвечает. О запуске в середине декабря производства силами "ПК "Транспортные системы"" сообщал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который занимается судьбой "Тролзы".

Банк "Россия" инициировал процедуру банкротства в отношении "Тролзы" и уже добился в суде введения процедуры наблюдения в ООО "Тролза-Маркет", являющегося партнером "Тролзы". Суд рассмотрит заявление банка 24 декабря.

В конце ноября этот банк взыскал солидарно с заемщика "Тролза-Маркет", его поручителей, в числе которых "Тролза", просроченный долг по кредиту в размере 189,6 млн рублей и добился реализации на торгах переданного залогового имущества "Тролзы", в том числе предоставленного в аренду новому инвестору.

По данным "СПАРК-Интерфакс". бенефициаром ЗАО "Тролза" и ООО "Тролза-Маркет" является Людмила Прокол.

Компания "Транспортные системы" учреждена в 2013 году. Она занимается разработкой и производством городского электрического транспорта