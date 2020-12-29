Мораторий на банкротство застыл в неведении. Обзор

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В 2020 году осталось два рабочих дня, но правительство до сих пор не сообщило, будет ли оно продлевать "антиковидный" мораторий на внешние банкротства и взыскания, истекающий в начале января наступающего года. При первой пролонгации, осенью, до последнего не тянули: за две недели стало известно о планах продлить его, а за шесть дней до истечения срока премьер Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Неопределенность усиливается тем обстоятельством, что нормативные формулировки допускают двоякое толкование относительно даты, с которой мораторий может прекратить свое действие. Одни эксперты считают, что это должно произойти с 8 января, а другие - что только после окончания новогодних каникул, с двенадцатого. В Минэкономразвития не смогли ответить на этот вопрос.

Кредиторы в ожидании

Мораторий, запрещающий кредиторам подавать заявления о введении процедуры банкротства в отношении своих должников, если они по основному коду экономической деятельности относятся к отраслям, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и блокирующий взыскание с них старых долгов, был введен в апреле 2020 года сначала до 6 октября, а позже продлен еще на три месяца. Проекты постановлений готовило Минэкономразвития.

Что будет дальше, пока неизвестно. На вопросы "Интерфакса" о возможности продления моратория замминистра экономического развития Илья Торосов ответил 18 декабря, что "министерство внимательно следит за ситуацией в экономике и готово обсуждать дополнительные меры поддержки, в случае, если действие ограничительных мер будет продолжено". Направленные позднее аналогичные вопросы о планах по продлению моратория в министерстве на момент публикации этого материала оставили без ответа.

Дата снятия моратория принципиальна для многих кредиторов подмораторных компаний. С этого момента они смогут требовать ранее уже взысканную задолженность в рамках исполнительных производств, начислять пени и неустойки на долги, возникшие до объявления моратория, а также использовать такой инструмент давления, как инициирование процедуры банкротства своих должников. Пока от этого локально ограждена весьма значительная часть бизнеса: сейчас в "мораторных" списках порядка 14,6% от всех зарегистрированных в РФ компаний и около 40% ИП - всего около 2,13 млн.

Все будет готово

На фоне неопределенности с продлением моратория у юристов возникли различные трактовки относительно срока действия существующего моратория, если он все же прекратит свое действие в ближайшие дни. Причина в том, что в своем постановлении правительство не обозначило дату его завершения, а лишь указало, что документ "вступает в силу 7 октября 2020 года и действует в течение трех месяцев". Исходя из этого последний день моратория - 7 января 2021 года - выпадает на новогодние каникулы.

Ряд экспертов считают, что защитные меры должны прекратить действие только после окончания новогодних выходных - с 12 января. Этой точки зрения придерживается, например, доцент Российской школы частного права, председатель Национальной ассоциации специалистов по банкротству и управлению проблемными активами "Банкротный клуб" Олег Зайцев. Он считает, что в данной ситуации применимы правила Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ, а в нем есть статья 114, согласно которой в случаях, если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.

"Если бы правительство написало (в постановлении - ИФ) продлить до 7 января, тогда по АПК 7 января был бы последним днем. Если написано продлить не до какого-то числа, а с какого числа, то по АПК действует правило, что если последний день выпадет на выходной день, то последним днем срока будет первый рабочий", - объясняет Зайцев.

Сроки в законе о банкротстве исчисляются с учетом общих положений Гражданского кодекса РФ, где предусмотрено, что срок, истекающий на выходных, продлевается до первого рабочего дня, отмечает советник судебно-арбитражной практики адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" Денис Голубев. С учетом этого, по его словам, мораторий заканчивается в первый рабочий день после каникул - 11 января. С этого момента, говорит Голубев, снова начнут начисляться неустойки и штрафы, которые возникли до введения моратория, на портале "Федресурс" (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, ЕФРСБ, bankrot.fedresurs.ru) будут появляться уведомления кредиторов о намерении инициировать процедуру банкротства в отношении должника.

Однако оппонентов у этой точки зрения тоже достаточно. "Правопорядок нормы о переносе такого срока на первый рабочий день не содержит", - констатирует руководитель правового бюро "Олевинский, Буюкян и партнеры" Эдуард Олевинский. Технических сложностей разместить сообщение о намерении инициировать процедуру банкротства в нерабочий день у кредитора, по его словам, также нет. "Поэтому размещать уведомления о намерении обанкротить бывшую подмораторную компанию можно с 8 января 2021 года, если, конечно, мораторий не будет продлен", - резюмирует Олевинский.

Аналогичная позиция у адвоката из адвокатского бюро КИАП Ильи Дедковского, который не видит юридических причин, по которым лица, желающие банкротить мораторных должников, должны ждать 11 января, чтобы сделать публикацию о намерении обратиться с заявлением о банкротстве. Есть, по его словам, лишь вопрос, как реализовать это право на практике. "Сделать публикацию можно двумя способами: самостоятельно через "Федресурс" или с помощью нотариуса. Редкий нотариус выйдет на работу до 11 января. Поэтому остается вариант только с публикацией через "Федресурс". Успешность этого мероприятия предсказать не могу", - рассуждает он.

В "Федресурсе" говорят, что все будет готово. "В случае, если истекающий 7 января мораторий продлен не будет, в ночь на 8 января "Федресурс" снимет все технические ограничения, препятствующие публикации сообщений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Несмотря на то, что 8 января - выходной день, никаких препятствий с нашей стороны для размещения таких сообщений не будет. И сейчас многие публикации приходятся на выходные дни," - сообщил руководитель "Федресурса" Алексей Юхнин. По его словам, если мораторий все же будет продлен, то в отношении компаний, входящих в мораторные списки, к 8 января будут оставлены или включены соответствующие ограничения.

Голубев рекомендует компаниям, которые желают оказаться первыми при подаче уведомления на банкротство контрагента, который ранее был защищен мораторием, попробовать дважды сделать его. "Если смотреть на вопрос в практическом ключе, то кредитору, который хочет иметь право "первой ночи" - начать процедуру банкротства должника первым, можно рекомендовать сделать две публикации - 8 и 11 января. Главное - убедиться, что на "Федресурсе" исчезла отметка о применении моратория, иначе есть риск, что сервис не опубликует сообщение. Если 8 января не будет технической возможности для публикации, стоит ежедневно проверять "Федресурс", а не откладывать вопрос до 11 января", - говорит он.

В Минэкономразвития на вопросы "Интерфакса" о дате прекращения действия моратория на момент публикации не ответили.