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Кредиторы "подмораторных" компаний вновь могут инициировать их банкротство

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Портал "Федресурс" (Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности) 8 января снял ограничение на публикацию уведомлений кредиторов о намерении инициировать процедуру несостоятельности в отношении должников, ранее подпадавших под действие моратория на банкротства.

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"С 00:01 московского времени 8 января 2021 года "Федресурс" открыл возможность размещения в сети "Интернет" уведомлений кредиторов о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом в отношении компаний, находившихся до указанной даты в "мораторных" списках", - говорится в сообщении "Федресурса".

Эти ограничения были введены после 6 апреля 2020 года в связи с началом действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по требованию кредиторов для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) из наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей.

Изначально правительство ввело его с 6 апреля по 6 октября 2020 года, а в начале октября продлило его еще на три месяца, не обозначив точной даты его окончания. В постановлении от 1 октября 2020 года № 1587 "О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников" говорилось, что документ вступает в силу 7 октября 2020 года и действует в течение трех месяцев.

В сообщении "Федресурса" указывается, что 7 января 2021 года завершился срок действия постановления правительства РФ № 1587.

Кроме запрета на введение процедур банкротства по инициативе внешних кредиторов, мораторий приостанавливал исполнительное производство по взысканиям, возникшим до его введения, и запрещал начислять любые финансовые санкции за несвоевременное погашение долгов, возникших до его объявления. На 31 декабря 2020 года он действовал в отношении 515 тыс. компаний и 1,6 млн ИП - 14,6% от всех зарегистрированных в РФ компаний и около 40% ИП.

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