Рынок муки-2020 на ценовых качелях

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Рынок муки в РФ в этом году оказался на ценовых качелях. Их раскачивали как рост внутреннего спроса на фоне распространения коронавируса, так и высокие мировые котировки и снижение курса рубля, следует из мониторинга Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

Причем в этом году рост цен на пшеницу, а затем и на рожь происходил в условиях ожидания второго в истории России урожая пшеницы и высокого урожая ржи. По данным Росстата, пшеницы в этом году собрано 85,9 млн тонн, ржи - 2,4 млн тонн.

Исторические максимумы

По данным ИКАР, весной этого года цены на муку, как и на крупы и другие товары первой необходимости, ощутимо выросли. Спрос в торговых сетях на фасованную пшеничную муку и в еще большей степени на макароны и другие продукты длительного хранения в связи с распространением коронавируса был чрезвычайно активным. По итогам марта-мая использование муки на производство макаронных изделий увеличилось до 424 тыс. тонн против 331 тыс. тонн за тот же период прошлого года, хлебных продуктов длительного хранения - до 101 тыс. тонн с 92 тыс. тонн соответственно.

В конце весны - начале лета новые исторические ценовые максимумы установила и ржаная мука в связи с рекордными ценами на рожь из-за истощения ее запасов.

В начале мукомольного сезона, который длится с августа по июль, укрепление цен на пшеницу после недлительной сезонной просадки продолжилось. Цены преодолевали все новые рекордные планки на фоне активного экспортного и внутреннего спроса, высоких мировых котировок и снижения курса рубля. Вслед за дорожающей пшеницей с середины сентября возобновился и рост цен на пшеничную муку. В итоге вновь были побиты ценовые рекорды прошлых лет. Лишь в декабре началось некоторое ослабление ценников, отмечает ИКАР.

Закупочные цены на рожь, заметно снизившиеся с пиковых значений середины 2020 года в связи с выходом на рынок нового зерна, осенью вновь немного выросли. Затем наступила стабилизация.

Как напоминает ИКАР, правительство приняло решение ввести субсидии мукомолам на закупку пшеницы и ржи для производства муки в размере не более 50% от разницы между текущей ценой на зерно и среднемесячной ценой за три предыдущих года в аналогичные периоды, скорректированной с учетом инфляции.

Цены придержали экспорт

Экспорт российской пшеничной муки за четыре месяца текущего мукомольного сезона заметно снизился в связи с высоким ценовым уровнем, отмечают эксперты. В августе-ноябре 2020 года он составил 75 тыс. тонн против 102 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. В 2019/2020 сезоне было экспортировано 299 тыс. тонн пшеничной муки, что на 15 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Китай, который по итогам прошлого сезона увеличил закупки муки до 138 тыс. тонн со 106 тыс. тонн, за 4 месяца этого сезона снизил их более чем в два раза - до 25,8 тыс. тонн с 53,2 тыс. тонн годом ранее. Его доля в общем экспорте за этот период составила 36% против 46% в прошлом году.

В числе покупателей российской муки в текущем сезоне - Армения, доля которой выросла до 10% с 6% соответственно, Абхазия (9% против 7%). Доля Белоруссии снизилась до 8% с 12% в прошлом году. Мука также поставлялась в Грузию, Казахстан, Киргизию, Афганистан, Узбекистан.

Отруби: на турецком направлении

В то же время экспорт пшеничных отрубей в этом мукомольном сезоне растет.

Как сообщает ИКАР, с августа по ноябрь за рубеж их поставлено 298 тыс. тонн против 204 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года. По итогам прошлого сезона экспорт вырос до 877 тыс. тонн с 741 тыс. тонн годом ранее.

Основным покупателем отрубей является Турция, которая заметно наращивает закупки. В прошлом сезоне из общего объема экспорта на нее пришлось 820 тыс. тонн (670 тыс. тонн сезоном ранее), за 4 месяца текущего сезона - 240 тыс. тонн (190 тыс. тонн).

При этом цены на отруби в августе-ноябре этого года составили $158 за тонну против $138 годом ранее. Причем в конце ноября они достигали рекордных $190 за тонну.