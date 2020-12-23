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Закупочные цены на пшеницу резко снизились из-за планов по экспортной пошлине

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Закупочные цены на пшеницу в РФ резко снизились из-за планов по введению экспортной пошлины, торговля практически остановилась, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс".

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, внутренний российский рынок пшеницы остается неактивным, поскольку продавцы не готовы продавать зерно по снизившимся ценам. Цены спроса на пшеницу в европейской части страны за последние две недели упали на 1-2 тыс. рублей за тонну, в Сибири – на 700-900 рублей. "Торговля практически остановилась, вероятно, до второй половины января", - сказал он.

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Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) с поставкой в январе-первой половине февраля выросли до $260 за тонну (FOB), что на $6,5 больше к цене поставки в январе на предыдущей неделе. Продажи на вторую половину февраля после введения пошлины практически приостановились.

Закупочные цены на пшеницу (4-й класс, 12,5% протеин) в глубоководных портах за неделю укрепились на 350 рублей, до 16,4-16,7 тыс. рублей (без НДС) на фоне ослабления рубля и роста цен FOB по контрактам с поставкой до середины февраля 2021 года. Год назад цена (CPT Новороссийск) составляла в среднем 12,85 тыс. рублей за тонну.

Закупочные цены на малой воде остались на уровне 15 тыс. рублей, в прошлом году они были на уровне 11,9 тыс. рублей за тонну.

По прогнозу аналитического центра, экспорт зерна в декабре составит 4,4-4,5 млн тонн, в том числе пшеницы – 3,7-3,8 млн тонн, ячменя – около 0,45 млн тонн, кукурузы – около 0,2 млн тонн. С 1 по 21 декабря на экспорт через порты и погранпереходы отгружено около 2,95 млн тонн зерна, в том числе 2,5 млн тонн пшеницы.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о недопустимости роста цен на макаронные изделия при высоких урожаях зерна. Он отметил, что пандемия коронавируса к происходящему не имеет отношения, а ее упоминание только усугубляет положение чиновников в глазах граждан.

10 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал действия министерств, не отреагировавших должным образом на рост цен на отдельные продукты.

14 декабря Минэкономразвития внесло в правительство проекты постановлений о введении с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых и установлении экспортной пошлины как внутри квоты, так и вне ее

Русагротранс

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