"Дочка" "Сафмар финансовые инвестиции" привлекла 4,6 млрд рублей у ВТБ для покупки 10% в "М.Видео"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Оператор обратного выкупа акций "Сафмар финансовые инвестиции" - Weridge Investments Limited - привлек кредит у ВТБ в 4,6 млрд рублей для покупки 10% в "М.Видео" в декабре, следует из материалов к внеочередному собранию акционеров, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Срок возврата кредита в полном объеме - полгода. Процентная ставка - 10% годовых.

Для обеспечения этого кредита "Сафмар финансовые инвестиции" закладывает ВТБ свой НПФ "Сафмар" на 3,5 года (НПФ оценен в 15,4 млрд рублей), лизинговую компанию "Европлан" (рыночная стоимость 15,3 млрд рублей), также саму Weridge Investments Limited. К тому же холдинг выдал банку гарантию в размере 6,9 млрд рублей до 30 июня 2022 года и передает все свои права ВТБ по залоговым счетам с банком.

"Сафмар финансовые инвестиции" 3 декабря приобрел 10% акций ПАО "М.Видео". В рамках внебиржевой сделки акции "М.Видео" были выкуплены Weridge Investments Limited у компании Ericaria Holdings Limited (теперь принадлежащая Саиду Гуцериеву кипрская компания Ericaria владеет 63,5% ритейлера), являющейся основным акционером ритейлера. На 3 декабря рыночная цена такого пакета, согласно данным "Мосбиржи", составляла около 13 млрд рублей.

Этот долг, а также долг по кредиту ВТБ "Сафмар финансовые инвестиции" для финансирования своего обратного выкупа акций в 2020 году, будет конвертироваться в коммерческие облигации. В декабре 2019 года холдинг привлек кредит от ВТБ на 21 млрд рублей с процентной ставкой 10% годовых на 60 месяцев. Договором предусмотрена возможность погашения кредита за счет средств, привлеченных в рамках выпуска облигаций. На конец третьего квартала долг перед ВТБ составлял 16,2 млрд рублей.

Так, холдинг в рамках программы облигаций разместит путем закрытой подписки в польз ВТБ 32 коммерческие облигации номинальной стоимостью до 25 млрд рублей. Облигации планируется разместить не позднее 31 декабря 2021 года, а погасить до 16 декабря 2024 года. Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения, затем проценты будут выплачиваться каждые 30 марта и 30 сентября. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций.

Как сообщалось ранее, для одобрения этих сделок компания созывает 20 января 2021 года внеочередное собрание акционеров в заочной форме. Реестр для участия в этом собрании закрылся 28 декабря. Несогласные смогут предложить свои акции к выкупу по цене 519,20 рубля за одну штуку. Это выше рынка - например, на закрытие торгов 29 декабря на "Московской бирже" одна акция холдинга стоила 497,2 рубля.

"Сафмар финансовые инвестиции" входит в группу "Сафмар". Компания торгуется в первом котировальном списке на "Московской бирже". Холдинг владеет 100% акций НПФ "Сафмар", 49% акций страховой компании "ВСК" и 100% акций лизинговой компании "Европлан".

После нескольких оферт, проведенных в 2020 году, оператору обратного выкупа акций Weridge Investments Limited вместе с дочерними компаниями холдинга и аффилированными лицами принадлежит 89% акций ПАО. Так, АО "Даглис" Саида Гуцериева владеет 13,6% "Сафмар финансовые инвестиции", еще одна его компания Lanbury Trading Limited - 16,7%. Кроме того, владельцами холдинга являлись оператор обратного выкупа Weridge Investments Limited (48,49%) и страховая компания "ВСК" (1,7%). НПФ "Сафмар" ранее владел 9,2%, но в сентябре-ноябре провел несколько сделок по продаже акций в рынок, сократил свою долю примерно до 8,6%. Коэффициент free float "Сафмар финансовые инвестиции" составляет 11%.